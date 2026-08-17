18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Julian AlvarezGetty Images

Çeviri:

Gerçek bir kriz: Alvarez, Atletico Madrid'in endişesini artırdı

FEATURES
La Liga
J. Alvarez
Barcelona
Atletico Madrid
İspanya
Arjantin

Atletico Madrid, Julian Alvarez meselesinin Barcelona'nın onu transfer etme konusundaki ısrarının çok ötesine geçen bir soruna dönüşebileceğini fark etmeye başladı. 

"Sport" gazetesi, Atletico'nun La Liga serüvenine konuk ettiği Malaga karşısında başlamadan önceki endişesinin yalnızca Barcelona'nın Alvarez'i kadrosuna katmak için yeni bir girişimde bulunup bulunmayacağını bilmekle ilgili olmadığını, aynı zamanda bu durumun oyuncunun performansına ve Atletico taraftarıyla ilişkisine ne ölçüde etki edeceğiyle de ilgili olduğunu belirtti.

Cadena Ser radyosu, Carrusel Deportivo programının son bölümlerinde tam da bu duruma ışık tutarak Atletico'nun bütün bir sezonunu etkileyebilecek bir meseleyi öne çıkardı. 

Atletico Madrid, yıldızının geleceğine ilişkin kamuoyu önünde kararlı bir tutum sürdürüyor; ancak kulislerde, Julian'ın Dünya Kupası sırasında Madrid'den ayrılma ve Barcelona'da oynama hayalini gerçekleştirme isteğini açıklamasının ardından ortaya çıkan durumdan kaynaklanan mantıklı bir endişe var. Oyuncu, Atletico ile antrenmanlara dönmüş olmasına rağmen bugüne kadar bunun için mücadele etmeyi sürdürüyor.

Raporda şu ifadeler yer aldı: "Atletico Madrid'in asıl endişesi Barcelona değil. Atletico'nun asıl endişesi Julian'ın geçireceği sezon ve tüm bunların yıl boyunca onu etkileyip etkilemeyeceği ya da bu durumu tersine çevirmeye çalışmak için ona nasıl yardım edilebileceği. İşte Atletico Madrid'in gerçek ve büyük endişesi bu: Bu durum Julian'ın performansını etkileyecek mi?"

  • Diego SimeoneGetty Images

    Madrid'in katı tutumu

    Madrid kulübü, haftalardır oyuncunun ayrılığına ilişkin pazarlık yapmayı reddeden tutumunu savunuyor. Miguel Ángel Gil Marín, Julián'ın 200 milyon euro karşılığında bile ayrılmayacağını doğrulayarak kesin bir noktaya varmıştı; bu açıklamalar kulüp yönetiminin tutumunu özetliyor.

    Atlético Madrid, Arjantinli forvetin projesinin temel bir parçası olduğunu değerlendiriyor ve oyuncunun takımda kalmasının dışında başka hiçbir senaryo düşünmüyor.

    Teknik direktör Diego Simeone ise sportif yönetimin bu konuda kulüple tamamen aynı fikirde olduğunu açıkça belirtti. Arjantinli teknik adam, yönetim ofislerinde çözülecek bir meseleyi çözecek güce sahip değil; ancak mesele oyuncunun ayrılığıyla çözülmezse, bunun sahadaki yansımalarıyla uğraşmak zorunda kalacak.

    Rapora göre El Cholo, forvetle yaptığı özel bir görüşmede, kendisini de rahatsız eden bir durumu değiştirmek için pek bir şey yapamayacağını açıkladı.

    • Reklam
  • Julian AlvarezGetty Images

    Julian Alvarez ne yapacak?

    Sorun şu ki, fikstür bu hikâyenin sona ermesini beklemiyor ve önümüzdeki çarşamba günü Atletico Madrid, ligdeki serüvenine Metropolitano Stadı'nda Malaga karşısında başlayacak. Simeone ise, olan biten her şeye rağmen hâlâ kadrosunun en önemli unsurlarından biri olan bir oyuncu hakkında karar vermek durumunda kalacak.

    19 Ağustos'ta ligdeki açılış maçının kadrosu açıklandığında, biriken gerginliğe ve oyuncuyla çevresinin kulüpten bir çıkış yolu arama konusundaki ısrarına rağmen, Atletico'nun daha ilk günden itibaren durumu normalleştirmek için var gücüyle çabalayıp çabalamayacağı ortaya çıkacak.

    Ayrıca, maça çağrılması hâlinde oyuncunun antrenmanlarda yaptığı gibi normal davranmayı sürdürmeyi mi tercih edeceği, yoksa sonunda isyan edip Atletico taraftarları önünde oynamayı reddetmeye mi karar vereceği de merakla izlenecek.

    Sahaya çıkması durumunda ise, tutumunun ve Barcelona'ya gitme yönündeki açık isteğinin yol açtığı büyük gerginlik göz önüne alındığında, taraftarların onu güllerle karşılamayacağı kesin.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Club Friendlies
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Al Ahly SC crest
Al Ahly SC
AHL
La Liga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Malaga crest
Malaga
MAL