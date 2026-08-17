Atletico Madrid, Julian Alvarez meselesinin Barcelona'nın onu transfer etme konusundaki ısrarının çok ötesine geçen bir soruna dönüşebileceğini fark etmeye başladı.

"Sport" gazetesi, Atletico'nun La Liga serüvenine konuk ettiği Malaga karşısında başlamadan önceki endişesinin yalnızca Barcelona'nın Alvarez'i kadrosuna katmak için yeni bir girişimde bulunup bulunmayacağını bilmekle ilgili olmadığını, aynı zamanda bu durumun oyuncunun performansına ve Atletico taraftarıyla ilişkisine ne ölçüde etki edeceğiyle de ilgili olduğunu belirtti.

Cadena Ser radyosu, Carrusel Deportivo programının son bölümlerinde tam da bu duruma ışık tutarak Atletico'nun bütün bir sezonunu etkileyebilecek bir meseleyi öne çıkardı.

Atletico Madrid, yıldızının geleceğine ilişkin kamuoyu önünde kararlı bir tutum sürdürüyor; ancak kulislerde, Julian'ın Dünya Kupası sırasında Madrid'den ayrılma ve Barcelona'da oynama hayalini gerçekleştirme isteğini açıklamasının ardından ortaya çıkan durumdan kaynaklanan mantıklı bir endişe var. Oyuncu, Atletico ile antrenmanlara dönmüş olmasına rağmen bugüne kadar bunun için mücadele etmeyi sürdürüyor.

Raporda şu ifadeler yer aldı: "Atletico Madrid'in asıl endişesi Barcelona değil. Atletico'nun asıl endişesi Julian'ın geçireceği sezon ve tüm bunların yıl boyunca onu etkileyip etkilemeyeceği ya da bu durumu tersine çevirmeye çalışmak için ona nasıl yardım edilebileceği. İşte Atletico Madrid'in gerçek ve büyük endişesi bu: Bu durum Julian'ın performansını etkileyecek mi?"