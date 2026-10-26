Hakikat anının yaklaşmasıyla birlikte beklenti sadece Ballon d'Or'a aday oyuncularla sınırlı kalmıyor, gazetecilerin ve analistlerin tahminlerinde de durmuyor; aynı zamanda rekabet dolu bir sezonu takip eden ve futbolun en önemli bireysel ödülünü kazanacak ismin kim olacağına dair kendi favori adları ile kendi hesapları olan taraftarlara kadar uzanıyor.

Kooora editörlerinin Ballon d'Or'u kazanacak isme dair oylaması konusunun gördüğü ilginin (buraya tıklayarak okuyun) ardından, okuyucuların talepleri bu kez kahramanı ve son sözü söyleyenin taraftarlar olduğu yeni bir deneyimin kapısını açtı.