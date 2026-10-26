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Gerçek anı: Kooora okurları Altın Top'un sahibini tahmin ediyor

FEATURES
H. Kane
L. Yamal
K. Mbappe
L. Messi
K. Kvaratskhelia
İngiltere
İspanya
Fransa
Arjantin
Gürcistan

Yüce şeref kimin olacak?

Hakikat anının yaklaşmasıyla birlikte beklenti sadece Ballon d'Or'a aday oyuncularla sınırlı kalmıyor, gazetecilerin ve analistlerin tahminlerinde de durmuyor; aynı zamanda rekabet dolu bir sezonu takip eden ve futbolun en önemli bireysel ödülünü kazanacak ismin kim olacağına dair kendi favori adları ile kendi hesapları olan taraftarlara kadar uzanıyor.

Kooora editörlerinin Ballon d'Or'u kazanacak isme dair oylaması konusunun gördüğü ilginin (buraya tıklayarak okuyun) ardından, okuyucuların talepleri bu kez kahramanı ve son sözü söyleyenin taraftarlar olduğu yeni bir deneyimin kapısını açtı.

  • Bu sefer sıra Kooora okurlarında

    Okuyucuların istek ve yorumlarına yanıt olarak Kooora sitesi, takipçilerine bu konuya yapacakları yorumlarla Altın Top'un sahibini tahmin etme fırsatı sunuyor; böylece ödülün kazananının resmi olarak açıklanmasından önce görüşlerini ifade edip adaylarını paylaşabilecekler.

    Fikir basit: Altın Top'u kazanacağını düşündüğünüz oyuncunun adını yorumlara yazın ve isterseniz seçiminizin nedenlerini de bizimle paylaşın.

    Terazinin kefesini Kylian Mbappé'den yana mı ağırlıklı görüyorsunuz? Yoksa son sözü Harry Kane'in, Lamine Yamal'ın veya diğer adaylardan birinin söyleyeceğini mi düşünüyorsunuz? Ya da yarışı sonuçlandırabileceğine inandığınız başka bir isim mi var?

    Belirli bir ismi dayatmak ya da okuyucuların seçimlerini belli bir adaya yönlendirmek istemiyoruz; aksine herkese açık bir alan bırakıyoruz ki sonuç, sitenin takipçilerinin paylaştığı tahminlerin gerçek bir yansıması olsun.


  • Kazanan açıklandıktan sonra: Sonuçlarla size döneceğiz

    Deneyim yorumların toplanmasıyla son bulmayacak; Altın Top'un kazananı resmen açıklandıktan sonra Kooora bu konuya gelen katkılara geri dönerek okurların tahminlerini derleyecek ve başka isimleri aday gösterenlere kıyasla kaç katılımcının seçiminde isabetli olduğunu belirleyecek.

    Bu tahminleri, her adayın katılımcılar arasında aldığı desteğin büyüklüğünü gösteren yaklaşık yüzdelik oranlara dönüştürmenin yanı sıra, gerçek kazananın adını doğru biçimde tahmin eden okurların oranını da hesaplayacağız.

    Ayrı bir konuda, bu deneyimin sonucunu yayımlayacağız; böylece hangi isimlerin okur tahminlerinde başı çektiğini, doğru tahminlerin oranının ne kadar olduğunu ve Kooora okurlarının karar anından önce tabloyu okumayı başarıp başaramadığını, yoksa nihai sonucun adayların çoğunluğundan farklı mı çıktığını ortaya koyacağız.

  • Tahminlerinizi şimdi bizimle paylaşın

    Top sizin sahanızda! Altın Top'u kazanacağını düşündüğünüz adayın ismini yorumlara yazın ve resmi açıklamanın ardından sonuçların neyi ortaya koyacağını bizimle birlikte takip edin.

    Tahminleriniz düşündüğünüzden daha gerçeğe yakın olabilir ve sürpriz, en çok desteği almayan bir ismi taşıyabilir.

    Her hâlükârda, katılımlarınız; sonuçlarını ve rakamlarını sizlerle paylaşacağımız etkileşimli bir deneyimin değerli bir parçası olacak. Kooora okurlarının ödülü kazanacak kişinin kimliğini ne ölçüde öngörebildiğini birlikte göreceğiz.



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