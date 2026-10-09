Bu karşılaşmayı Hilal açısından daha da tehlikeli kılan nokta, İttihad'ın farkı yaratmak için maç boyunca topa sahip olmaya ihtiyaç duymamasıdır; çünkü takım kendi düzenini koruyabilir ve ardından rakibi topu kaybettiğinde ya da hatları öne doğru atıldığında vurabilir.

Ayrıca Veiszinho'nun seçenek çeşitliliği, Inzaghi'yi tek bir hücum senaryosuna bel bağlamak yerine maçın değişimleriyle başa çıkma konusunda gerçek bir sınavla karşı karşıya bırakacak.

Buna karşılık Inzaghi'nin, Hilal'in net bir kolektif kimliğe sahip olduğunu, yalnızca maçları kazanmak için bireysel parlamayı bekleyen bir yıldızlar topluluğu olmadığını kanıtlaması gerekiyor; zira galibiyet ona güveni geri kazanma fırsatı verebilir, ancak performans, takımın gelişimini ve rekabet gücünü değerlendirmek için en önemli ölçüt olmaya devam edecek.

Bu nedenle İttihad klasiği, Inzaghi'nin projesini açığa çıkaran bir karşılaşma olabilir; Hilal İttihad'ın blok savunmasını çözmeyi ve hatalarını gidermeyi başarırsa, kendisini kovalayan eleştirilere önemli bir yanıt verecektir.

Ancak Veiszinho'nun organize sistemi karşısında yeniden çaresiz kalırsa, bu maç Hilal'in büyük isimlerinin tek başına teknik kusurlarını örtmeye yetmediğinin yeni bir kanıtı haline gelebilir. Hakikat klasiğinde belirleyici olan isimler ya da tarih değil, sistem olacak.