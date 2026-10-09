Her zirve mücadelesi yalnızca üç puan savaşı değildir; bazı karşılaşmalar takımların gerçek yüzünü ortaya çıkarır, teknik direktörleri ve yıldızları zorlu bir sınavın karşısına koyar. İşte Hilal'i de İttihad derbisinde bekleyen tam olarak bu. Jens Wiesing'in ekibi için, İtalyan Simone Inzaghi yönetiminde şimdiye kadar beklenen ikna edici performansı sergileyemeyen liderin zayıf noktalarını ortaya çıkarmak için fırsat doğmuş görünüyor.
İttihad, Wiesing'in takımın dengesini bozmadan 4-4-2, 4-2-3-1 ve 4-2-2-2 arasında oyun tarzını değiştirebilme yeteneği sayesinde dikkat çekici bir takım oyunu sergiliyor.
"Amid" tek blok halinde savunma yapıyor ve yoğun bir baskıyla hücum ediyor; hızlı geçişler, boşlukları değerlendirme ve kanatlardan hücum arasındaki belirgin çeşitlilikle birlikte bu durum, onu her takım için zorlu bir rakip haline getiriyor.
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