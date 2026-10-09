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FBL-KSA-HILAL-ITTIHADAFP
GOAL
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Gerçeğin El Clasico'su: Al-Ittihad, Al-Hilal'in maskelerini düşürme peşinde!

Al Hilal - Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Premier Lig
Suudi Arabistan

Çetin bir mücadele

Her zirve mücadelesi yalnızca üç puan savaşı değildir; bazı karşılaşmalar takımların gerçek yüzünü ortaya çıkarır, teknik direktörleri ve yıldızları zorlu bir sınavın karşısına koyar. İşte Hilal'i de İttihad derbisinde bekleyen tam olarak bu. Jens Wiesing'in ekibi için, İtalyan Simone Inzaghi yönetiminde şimdiye kadar beklenen ikna edici performansı sergileyemeyen liderin zayıf noktalarını ortaya çıkarmak için fırsat doğmuş görünüyor.

İttihad, Wiesing'in takımın dengesini bozmadan 4-4-2, 4-2-3-1 ve 4-2-2-2 arasında oyun tarzını değiştirebilme yeteneği sayesinde dikkat çekici bir takım oyunu sergiliyor.

"Amid" tek blok halinde savunma yapıyor ve yoğun bir baskıyla hücum ediyor; hızlı geçişler, boşlukları değerlendirme ve kanatlardan hücum arasındaki belirgin çeşitlilikle birlikte bu durum, onu her takım için zorlu bir rakip haline getiriyor.

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Vissing, Inzaghi'nin eksikliğini duyduğu özelliğe mi sahip?

    Buna karşılık, Inzaghi'nin fikirleri savunma düzenini iyi kuran ve alanları iyi kapatan bir rakiple karşı karşıya kaldığında sınırlı görünüyor; zira İtalyan teknik adam büyük ölçüde hücuma dönüşlere dayanıyor, ancak Hilal ihtiyaç duyduğu alanları bulamadığında, ligin en önemli yıldızlarından bir grubu elinde bulundurmasına rağmen fırsat yaratma ve kendi oyun tarzını dayatma konusunda çektiği sıkıntılar ortaya çıkıyor.

    Soru işaretleri hücum kanadıyla da sınırlı kalmıyor, bazı bireysel tercihlere kadar uzanıyor; bunların başında da son dönemde savunmadaki seviyesi eleştirilere yol açan Kalidou Koulibaly geliyor.

    Beklenen verimi vermeyen oyunculara güvenmeye devam etmek, hataları iyi değerlendiren bir rakip karşısında Hilal'e pahalıya mal olabilir; özellikle de Inzaghi klasiko öncesinde savunmadaki aksaklığı gidermeyi başaramazsa.

  • İttihad, gizli kalanı ortaya çıkarabilir

    Bu karşılaşmayı Hilal açısından daha da tehlikeli kılan nokta, İttihad'ın farkı yaratmak için maç boyunca topa sahip olmaya ihtiyaç duymamasıdır; çünkü takım kendi düzenini koruyabilir ve ardından rakibi topu kaybettiğinde ya da hatları öne doğru atıldığında vurabilir.

    Ayrıca Veiszinho'nun seçenek çeşitliliği, Inzaghi'yi tek bir hücum senaryosuna bel bağlamak yerine maçın değişimleriyle başa çıkma konusunda gerçek bir sınavla karşı karşıya bırakacak.

    Buna karşılık Inzaghi'nin, Hilal'in net bir kolektif kimliğe sahip olduğunu, yalnızca maçları kazanmak için bireysel parlamayı bekleyen bir yıldızlar topluluğu olmadığını kanıtlaması gerekiyor; zira galibiyet ona güveni geri kazanma fırsatı verebilir, ancak performans, takımın gelişimini ve rekabet gücünü değerlendirmek için en önemli ölçüt olmaya devam edecek.

    Bu nedenle İttihad klasiği, Inzaghi'nin projesini açığa çıkaran bir karşılaşma olabilir; Hilal İttihad'ın blok savunmasını çözmeyi ve hatalarını gidermeyi başarırsa, kendisini kovalayan eleştirilere önemli bir yanıt verecektir.

    Ancak Veiszinho'nun organize sistemi karşısında yeniden çaresiz kalırsa, bu maç Hilal'in büyük isimlerinin tek başına teknik kusurlarını örtmeye yetmediğinin yeni bir kanıtı haline gelebilir. Hakikat klasiğinde belirleyici olan isimler ya da tarih değil, sistem olacak.

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