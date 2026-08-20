Il Secolo XIX'a göre, Genoa'nın yokladığı santrforlar arasında Inter'in eski oyuncusu Taremi de var; tecrübeli forvet geçen sezon Olympiakos formasıyla 16 gol attı. İran Milli Takımı oyuncusu listenin zirvesinde yer almıyor ancak yine de değerlendiriliyor, her ne kadar rekabet olsa da. Yurt dışında ise Karadağlı Osmajic (Preston) ile Faslı Bentayeb (Union Touarga) için de temaslar sürüyor.