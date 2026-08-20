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Mehdi Taremi Iran(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Genoa: Inter’in eski İranlı oyuncusu Taremi gündeme geldi

Genoa
Transfers
M. Taremi

De Rossi’nin Genoa’sı hâlâ bir santrfor arayışında

Genoa, hücum hattı için doğru takviyeyi aramayı sürdürüyor. Ve Evan Ferguson profili bu arayışa büyük ölçüde uyuyor; Il Secolo XIX'un haberine göre. Gazeteye göre, Roma'nın eski 21 yaşındaki İrlandalısı hâlâ sıcak isimlerden biri, ancak Brighton'la kiralık anlaşmasının detaylarının netleşmesi ve ayak bileği ameliyatının ardından santrforu sahada görmek için gereken süre nedeniyle Genoa'nın değerlendirmeleri sürüyor. Genoa'nın kiralık olarak kadrosuna katabileceği üst düzey profiller arasında değerlendirilen isimlerden biri de Lorenzo Lucca; cumartesi günü Marassi'de Napoli formasıyla rakip olacak.

  • Il Secolo XIX'a göre, Genoa'nın yokladığı santrforlar arasında Inter'in eski oyuncusu Taremi de var; tecrübeli forvet geçen sezon Olympiakos formasıyla 16 gol attı. İran Milli Takımı oyuncusu listenin zirvesinde yer almıyor ancak yine de değerlendiriliyor, her ne kadar rekabet olsa da. Yurt dışında ise Karadağlı Osmajic (Preston) ile Faslı Bentayeb (Union Touarga) için de temaslar sürüyor.

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