Genoa, 2008 doğumlu Samuel Wiafe’nin transferi resmiyet kazandı: iki genç oyuncu Modena’ya transfer oldu

Genoa tarafından yayınlanan resmi açıklama şu şekildedir: “Genoa CFC, Modena FC ile 22 Haziran 2008 doğumlu orta saha oyuncusu Samuel Wiafe’nin kalıcı transferini tamamladığını duyurur. Wiafe, 2025/26 Serie BKT şampiyonasında öne çıkan en ilgi çekici genç oyunculardan biridir. Samuel’in, Galler’de düzenlenen U19 Avrupa Şampiyonası’ndaki milli takım maçlarının ardından şehre gelmesi bekleniyor. İtalyan ve Ganalı çifte vatandaşlığı bulunan Wiafe, B Lig’de ‘Canarini’ formasıyla 9 maça çıkıp 1 gol kaydetmiş olup, çok yıllık bir sözleşme imzalamıştır. Kulüp aynı zamanda, kaleci Leonardo Consiglio’nun (Cenova, 6 Ağustos 2006) geri alım hakkı ile birlikte Modena FC’ye kesin transferinin ve kanat oyuncusu Martino Odero’nun (Albissola Marina, 2 Haziran 2007) haklarının kesin olarak devredildiğini duyurdu. Gençlik akademimizde yetişen bu iki oyuncu, Modena’da futbol kariyerlerini geliştirmeleri için uygun bir ortam bulacaklar.”