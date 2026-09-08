Riverside'a dönüşün ardından kulübün forma ekibi, formaları temizlemek için acil bir çabayla endüstriyel düzeyde leke çıkarıcı uyguladı, ancak bu bile onların orijinal rengini geri getirmeye yetmedi. Olay, Middlesbrough yetkililerini öfkelendirdi ve kulüp şimdi EFL'ye resmi bir şikâyette bulunma seçeneğini değerlendiriyor. Teesside ekibi, Sky Sports'un haberine göre, resmi yanıtlar talep etmenin yanı sıra ekipmanlarında meydana gelen hasar nedeniyle Burnley'den maddi tazminat da istiyor.