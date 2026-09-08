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Garip forma kâbusu! Burnley’nin hatası beyaz formaları yeşile boyayınca Middlesbrough öfkelendi
Kimyasal hata formayı mahvetti
Middlesbrough, geçen çarşamba Championship'te Burnley ile deplasmanda karşılaşmak için Turf Moor'a tamamen beyaz deplasman formasıyla çıktı. Ancak 1-1'lik beraberliğin son düdüğü çaldığında, konuk ekibin tüm forması inatçı koyu yeşil lekeler nedeniyle renk değiştirmişti. Bu tuhaf renk değişiminin nedeni, ev sahibi ekibin sahadaki nematod yuvarlak solucan istilasını tedavi etmek için zemine uyguladığı özel bir kimyasaldı.
Turf Moor içinden bir isim tepki gösterdi
Kalıcı kimyasal kalıntı, takımın maç günü kullandığı ekipmanın tamamında büyük hasara yol açtı. Bu durum, formalar ve şortların çok ötesine geçti; saha oyuncularının kramponlarında ve kalecinin eldivenlerinde inatçı lekeler bıraktı. Turf Moor'daki maç sonrası sıra dışı manzaraya tepki gösteren bir kaynak, Daily Mail'e şunları söyledi: "Hayatımda böyle bir şey görmedim."
Boro, resmî şikâyet seçeneğini değerlendiriyor
Riverside'a dönüşün ardından kulübün forma ekibi, formaları temizlemek için acil bir çabayla endüstriyel düzeyde leke çıkarıcı uyguladı, ancak bu bile onların orijinal rengini geri getirmeye yetmedi. Olay, Middlesbrough yetkililerini öfkelendirdi ve kulüp şimdi EFL'ye resmi bir şikâyette bulunma seçeneğini değerlendiriyor. Teesside ekibi, Sky Sports'un haberine göre, resmi yanıtlar talep etmenin yanı sıra ekipmanlarında meydana gelen hasar nedeniyle Burnley'den maddi tazminat da istiyor.
- Getty Images Sport
Yaklaşan karşılaşma endişe yaratıyor
Burnley, 19 Eylül'de Turf Moor'da Derby County'yi ağırlayacağı bir sonraki iç saha maçı öncesinde anında bir baş ağrısıyla karşı karşıya. Derby County'nin beyaz formalar ve siyah şortlardan oluşan geleneksel iç saha renklerini giymesi bekleniyor. Saha görevlileri, utanç verici karışıklığın tekrarlanmasını önlemek için çimdeki kimyasal kalıntıyı etkisiz hâle getirmek adına zamana karşı çalışıyor.
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