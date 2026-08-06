Galatasaray, Leao’nun bu transfere sıcak bakmasının da etkisiyle Portekizli oyuncuyla ilgili dosyayı kendi içinde değerlendirmek için biraz zaman aldı. Türk kulübünün planı, önümüzdeki saatlerde Milan’a yeni bir teklif sunmak ve bu teklifin büyük ihtimalle 40 milyon euro seviyesine yaklaşması bekleniyor. Leao, teknik projeye ikna olmadığı için son günlerde Fenerbahçe’ye ‘hayır’ dedi; şu an itibarıyla transferi için yarışta kalan tek kulüp Galatasaray.