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Galatasaray’dan Rafael Leao için teklif: Milan 35 milyon avroyu reddetti

Transfers
AC Milan

Galatasaray’dan Rafael Leao için ilk resmi girişim: Milan, Türk ekibinin teklifini reddetti.

Galatasaray, Leao için teoriden pratiğe geçti: Son günlerde Milan ile yapılan temasların ardından Türkiye şampiyonu kulüp, geçtiğimiz saatlerde resmi bir teklif sundu. Cardinale, son günlerde hem oyuncudan hem de Amorim'den gelen yumuşatıcı sinyallere rağmen Portekizli oyuncuyu satmaya hâlâ açık.

  • Milan’dan hayır

    Bu sabah Galatasaray, Leao için ilk resmi teklifini Milan’a PEC ile gönderdi: satın alma opsiyonlu kiralama değil, bonservisiyle birlikte 35 milyon euro. Milan bu teklifi çok düşük buluyor ve 10 numarasının bonservisi için 50 milyon euro istemeyi sürdürüyor. Bu nedenle teklif reddedildi.

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  • Yeni teklif yolda

    Galatasaray, Leao’nun bu transfere sıcak bakmasının da etkisiyle Portekizli oyuncuyla ilgili dosyayı kendi içinde değerlendirmek için biraz zaman aldı. Türk kulübünün planı, önümüzdeki saatlerde Milan’a yeni bir teklif sunmak ve bu teklifin büyük ihtimalle 40 milyon euro seviyesine yaklaşması bekleniyor. Leao, teknik projeye ikna olmadığı için son günlerde Fenerbahçe’ye ‘hayır’ dedi; şu an itibarıyla transferi için yarışta kalan tek kulüp Galatasaray.

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