The Athletic'e göre Manchester City, Gakpo için birincil adres olarak öne çıktı ve Liverpool'un forveti, Enzo Maresca'nın takımına katılma yönünde net bir istek ortaya koydu. Habere göre 27 yaşındaki oyuncu, kulüp hücum hattını yeniden şekillendirmeye çalışırken Tottenham Hotspur'a gitmemeye ve bunun yerine Etihad'a geçmeye karar verdi.

Hollanda milli oyuncusunun Anfield'dan Manchester'a geçmesini sağlayacak bir anlaşmaya varmak için şu anda ilgili tüm taraflar arasında görüşmeler sürüyor. Bu hamle, City için bir geçiş döneminde geliyor; kulüp Palmeiras'tan Brezilyalı yetenek Allan Elias'ı 40 milyon euro karşılığında kadrosuna katarken, bu yaz forvetler Savinho ile Omar Marmoush'un Tottenham'a ayrılmasına da onay verdi.