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Gakpo, Manchester City'yi seçti! Liverpool yıldızı, Etihad'a transfer şekillenirken Tottenham'ı reddetti
Maresca, City hücum hattını yenilerken Gakpo'yu hedefliyor
The Athletic'e göre Manchester City, Gakpo için birincil adres olarak öne çıktı ve Liverpool'un forveti, Enzo Maresca'nın takımına katılma yönünde net bir istek ortaya koydu. Habere göre 27 yaşındaki oyuncu, kulüp hücum hattını yeniden şekillendirmeye çalışırken Tottenham Hotspur'a gitmemeye ve bunun yerine Etihad'a geçmeye karar verdi.
Hollanda milli oyuncusunun Anfield'dan Manchester'a geçmesini sağlayacak bir anlaşmaya varmak için şu anda ilgili tüm taraflar arasında görüşmeler sürüyor. Bu hamle, City için bir geçiş döneminde geliyor; kulüp Palmeiras'tan Brezilyalı yetenek Allan Elias'ı 40 milyon euro karşılığında kadrosuna katarken, bu yaz forvetler Savinho ile Omar Marmoush'un Tottenham'a ayrılmasına da onay verdi.
- AFP
Liverpool, Hollandalı yıldızdan sonraki hayata hazırlanıyor
Liverpool, Paris Saint-Germain'den Bradley Barcola'yı transfer etmek için anlaşmayı çoktan tamamlamışken, Gakpo'nun ayrılığına hazırlanıyor gibi görünüyor. Süregelen transfer spekülasyonlarına rağmen Gakpo, Liverpool'un Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldığı son maçta profesyonelliğini korudu; karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve bir asist yaptı. Ancak özellikle teknik direktör Andoni Iraola'nın bu hafta başında forvetin geleceği hakkında "hiçbir şeyi garanti edemem" itirafında bulunmasının ardından ayrılık işaretleri giderek arttı.
Gakpo'nun Anfield'daki dönemi, 2022'de PSV Eindhoven'dan gelişinden bu yana 180 maçta attığı 50 gol ve yaptığı 23 asist dahil olmak üzere önemli katkılarla geçti. Ağustos 2025 gibi yakın bir tarihte yeni beş yıllık sözleşmeye imza atmış olsa da, formu son dönemde dalgalandı ve yılın başından bu yana ligde yalnızca üç kez gol attı.
Gakpo'nun Anfield'daki etkileyici mirası ve Dünya Kupası'na dönüşü
Bu hamle, Liverpool için önemli bir iş anlamına geliyor. Kulüp Gakpo'yu ilk etapta 37 milyon £ karşılığında kadrosuna katmış, çeşitli bonuslarla bu rakamın 44 milyon £'a çıkma ihtimali bulunuyordu. Kulübün 2024-25 Premier League şampiyonluğuyla sonuçlanan sezonunda kilit rol oynayan ve 18 gol ile yedi asist kaydeden Gakpo'nun değeri hâlâ oldukça yüksek.
Bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda dört maçta üç gol atan Gakpo, takımının Fas'a penaltı atışlarıyla kaybederek son 32 turunda elenmesinin ardından turnuvaya veda etti. Dikkat çekici şekilde, partneri Noa'nın doğmamış çocuklarını kaybettiklerine dair yürek burkan haberi paylaşmasından sadece birkaç gün sonra yeniden sahalara döndü.
- Getty Images Sport
Liverpool'dan son üst düzey ayrılık
Gakpo ayrılırsa, dönüşüm niteliğindeki bu yazda Anfield'dan ayrılan son yüksek profilli isim olacak. Hollanda milli oyuncusu, yeni sezonun başında Liverpool için kadroda büyük bir revizyona işaret edecek şekilde, tılsımlı yıldız Mohamed Salah'ın yanı sıra önemli isimler Andy Robertson, Ibrahima Konate ve Curtis Jones'un izinden gidecek.
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