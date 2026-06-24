Gabriel Jesus, Juventus ve Milan’a hazır; maaşı ise henüz belli değil

Maliyetlere gelince, önceki transferlerde GJ’nin 2016 yılında (19 yaşındayken) Manchester City’den Palmeiras’a 32 milyon karşılığında transfer edildiğini ve ardından 2022’de City’den Arsenal’e 45 milyon karşılığında transfer olduğunu hatırlatmak isteriz. Bugün, yaşı, sakatlıkları ve bir yıl sonra sona erecek olan sözleşmesi göz önüne alındığında, Brezilyalı oyuncunun değerinin 20 milyonu geçmeyeceğini düşünmek gerçekçi bir yaklaşımdır; bu rakam, her ikisi de forvet arayışında olan Juventus ve Milan’ın bütçeleri için de karşılanabilir bir tutardır.





Brezilyalı oyuncunun maaşı ise ayrı bir konu; Arsenal’de bonuslar dahil sezon başına 20 milyon civarında olan bu rakam, İtalyan futbolu için açıkça piyasa dışı bir tutar. Dolayısıyla Gabriel Jesus’un Serie A’da oynamak için teknik açıdan olduğu kadar maddi açıdan da bir düşüşü kabul etmesi ve sezon başına ‘sadece’ 5-6 milyon ile yetinmesi gerekiyor. Maaş konusu, Gabriel Jesus’un İtalya’ya gelmesinin bu yazdan ziyade, bir yıl sonra bedelsiz transfer olarak daha olası ve uygulanabilir olduğunu düşündürüyor.



