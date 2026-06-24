"İtalyan futbolu için Gabriel Jesus harika bir transfer olurdu. Onu hem Juve’de hem de Milan’da rahatlıkla görebilirim." Bu sözler ve düşünceler, Serie A’da başarılı bir geçmişe sahip eski Brezilyalı golcü Antonio Careca’ya ait. Careca, 1987 ile 1993 yılları arasında Napoli formasıyla 221 maça çıkıp 96 gol atmış, bir Scudetto, bir UEFA Kupası ve bir İtalya Süper Kupası kazanmıştı. Careca, vatandaşı hakkında şunları ekliyor: “Onun gibi özelliklere sahip bir oyuncu İtalya’da çok başarılı olabilir.”
Çeviri:
Gabriel Jesus, Juventus ve Milan’a hazır; maaşı ise henüz belli değil
GABRIEL JESUS’UN İSTATİSTİKLERİ
Gabriel Jesus’un İtalya’ya transferi gerçekten mümkün ve gerçekleştirilebilir mi? 1997 doğumlu Brezilyalı forvet, Arsenal formasıyla dördüncü sezonunu yeni tamamladı; kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2027’de sona erecek. Sakatlıklar da etkisiyle, son yıllarda Gabriel Jesus’un bireysel istatistikleri düşüş eğiliminde. Manchester City formasıyla oynadığı 6 sezondan biri olan 2019-20 sezonunda, eski Palmeiras oyuncusu en fazla golü attığı sezonu yaşadı: 23 gol. O andan itibaren düşüş başladı: 2020-21 sezonunda 14 gol (Manchester City), 2021-22 sezonunda 13 gol (Manchester City), 2022-23 sezonunda 11 gol (Arsenal), 2023-24 sezonunda 8 gol (Arsenal), 2024-25 sezonunda 7 gol (Arsenal) ve 2025-26 sezonunda 5 gol (Arsenal). Toplamda, kariyeri boyunca 1987 doğumlu São Paulo'lu oyuncu, kulüp takımlarında 440 maçta 154 gol, milli takımda ise 64 maçta 19 gol attı (Seleção'da son maçı 2023'teydi).
DOWNGRADE ANI
Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala ve performansında düşüş yaşanırken, Gabriel Jesus için Premier Lig’den daha az zorlu ve rekabetçi bir lige geçiş zamanı gelmiş olabilir. Taktik ağırlıklı ancak tempo ve ortalama kalite açısından İngiltere'nin en üst ligine kıyasla belirgin şekilde daha düşük seviyede olan Serie A, 30 yaşına yaklaşan Gabriel Jesus için ideal bir varış noktası olabilir. Careca'nın da dediği gibi: "Sahip olduğu özelliklerle İtalya'da başarılı olabilir."
MASRAFLAR
Maliyetlere gelince, önceki transferlerde GJ’nin 2016 yılında (19 yaşındayken) Manchester City’den Palmeiras’a 32 milyon karşılığında transfer edildiğini ve ardından 2022’de City’den Arsenal’e 45 milyon karşılığında transfer olduğunu hatırlatmak isteriz. Bugün, yaşı, sakatlıkları ve bir yıl sonra sona erecek olan sözleşmesi göz önüne alındığında, Brezilyalı oyuncunun değerinin 20 milyonu geçmeyeceğini düşünmek gerçekçi bir yaklaşımdır; bu rakam, her ikisi de forvet arayışında olan Juventus ve Milan’ın bütçeleri için de karşılanabilir bir tutardır.
Brezilyalı oyuncunun maaşı ise ayrı bir konu; Arsenal’de bonuslar dahil sezon başına 20 milyon civarında olan bu rakam, İtalyan futbolu için açıkça piyasa dışı bir tutar. Dolayısıyla Gabriel Jesus’un Serie A’da oynamak için teknik açıdan olduğu kadar maddi açıdan da bir düşüşü kabul etmesi ve sezon başına ‘sadece’ 5-6 milyon ile yetinmesi gerekiyor. Maaş konusu, Gabriel Jesus’un İtalya’ya gelmesinin bu yazdan ziyade, bir yıl sonra bedelsiz transfer olarak daha olası ve uygulanabilir olduğunu düşündürüyor.