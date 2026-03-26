Arsenal v Wigan Athletic - Emirates FA Cup Fourth Round
Gabriel Jesus, Arsenal'den izin aldıktan sonra Palmeiras'a geri döndü

Gabriel Jesus, Arsenal'den izin aldıktan sonra Palmeiras'a geri döndü. Şu anki milli takım arası sırasında forvet, Avrupa'ya transfer olmadan önce genç bir yetenek olarak kendini geliştirdiği yer olan Academia de Futebol'un antrenman tesislerini kullanma fırsatını değerlendirdi.

  • Arsenal, Jesus'a izin verdi

    28 yaşındaki oyuncu, Arsenal'den izinli olduğu süre boyunca Brezilya kulübünün antrenman tesislerinde kondisyon çalışması yaparken görüldü. Jesus, 2017 yılında 32,75 milyon avroya Manchester City'ye transfer olarak modern çağda Palmeiras'ın akademisinden yapılan ilk büyük satış olmasının ardından, kulübün taraftarları arasında hâlâ çok sevilen bir isim olmaya devam ediyor.

    İsa 'eve' gidiyor

    Şu anda tüm dikkatini Arsenal'in kupa mücadelesine vermiş olsa da, Jesus São Paulo'daki Palmeiras'a olan bağlılığını açıkça dile getirerek, belki de gelecekte geri döneceğine dair ipucu verdi.

    Globo Esporte'ye antrenman sahasındaki zamanları hakkında konuşan Gabriel Jesus, şunları söyledi: "Kariyerim boyunca molalarda her zaman antrenman sahasında olmaya özen gösterdim. Bence sağlık ve formunuzu ihmal etmeden birçok şeyin tadını çıkarabilir, aileniz ve sevdiklerinizle zaman geçirebilirsiniz. "Herkes bilir ki Palmeiras benim evim gibidir, burada büyüdüm ve kulübe gitmek için kapılar her zaman bana açıktır, bu pek de sır değil. Arsenal ve Palmeiras'ın ilişkisi mükemmel ve burada antrenman yapmama izin verdiler."

  • Premier Lig'de başarı ve toparlanma

    Brezilya'dan ayrıldığından beri Jesus, Premier Lig tarihinin en istikrarlı Brezilyalı oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı. Manchester City'deki başarılı döneminin ardından Arsenal'e transfer olan Jesus, 2024 yılının sonlarında geçirdiği ciddi ve uzun süreli diz sakatlığıyla mücadele etmesine rağmen, Mikel Arteta'nın hücum hattının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

    2026 yılında forvet, golcü kimliğini yeniden keşfetti ve 120 dakikada bir gol katkısı gibi etkileyici bir ortalamayla dört gol ve bir asist kaydetti. Şu anda Premier Lig tarihinin en golcü Brezilyalı oyuncusu olarak tarihe geçmek üzere; 78 golüyle, eski Liverpool yıldızı Roberto Firmino'nun elinde bulunan rekora sadece dört gol uzaklıkta.

    Arsenal'i kritik bir son dönem bekliyor

    Brezilya'ya yaptığı nostaljik geziye rağmen, forvetin önümüzdeki hafta Londra'ya dönmesi bekleniyor; zira Arsenal, sezonun belirleyici bir dönemine hazırlanıyor. Gunners'ın yoğun bir programı var: 4 Nisan'da FA Cup çeyrek finalinde Southampton ile oynayacaklar ve hemen ardından Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında Sporting CP ile karşı karşıya gelecekler.

