Gabriel Jesus, Arsenal'den izin aldıktan sonra Palmeiras'a geri döndü

Şu anda tüm dikkatini Arsenal'in kupa mücadelesine vermiş olsa da, Jesus São Paulo'daki Palmeiras'a olan bağlılığını açıkça dile getirerek, belki de gelecekte geri döneceğine dair ipucu verdi.

Globo Esporte'ye antrenman sahasındaki zamanları hakkında konuşan Gabriel Jesus, şunları söyledi: "Kariyerim boyunca molalarda her zaman antrenman sahasında olmaya özen gösterdim. Bence sağlık ve formunuzu ihmal etmeden birçok şeyin tadını çıkarabilir, aileniz ve sevdiklerinizle zaman geçirebilirsiniz. "Herkes bilir ki Palmeiras benim evim gibidir, burada büyüdüm ve kulübe gitmek için kapılar her zaman bana açıktır, bu pek de sır değil. Arsenal ve Palmeiras'ın ilişkisi mükemmel ve burada antrenman yapmama izin verdiler."