Getty Images SportRitabrata Banerjee ve Can ÖzerFutbolu bırakan Luis Nani, Sir Alex Ferguson ile neden görüştü?M. UnitedPremier LigPortekizNani, emekliliğini açıkladıktan birkaç gün sonra Manchester United'ın eski patronu Sir Alex Ferguson ile kaliteli zaman geçirdi. Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaNani, Ferguson ile kahvaltı yaptıEmekli olduktan sonra eski patronuyla görüştüFerguson'un vesayeti altında sekiz yıl oynadıFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱