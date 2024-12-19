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Manchester United Training & Press ConferenceGetty Images Sport
Ritabrata Banerjee ve Can Özer

Futbolu bırakan Luis Nani, Sir Alex Ferguson ile neden görüştü?

M. UnitedPremier LigPortekiz

Nani, emekliliğini açıkladıktan birkaç gün sonra Manchester United'ın eski patronu Sir Alex Ferguson ile kaliteli zaman geçirdi.

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Haberin devamı aşağıda
  • Nani, Ferguson ile kahvaltı yaptı
  • Emekli olduktan sonra eski patronuyla görüştü
  • Ferguson'un vesayeti altında sekiz yıl oynadı
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