Yarın Fransa deplasmanında oynanacak, Uluslar Ligi'nin üçüncü hafta maçı öncesinde, daha önce Türkiye deplasmanında olduğu gibi teknik direktör Roberto Mancini, 5 Ekim Pazartesi günü Türkiye ile oynanacak maçın hazırlıklarını en iyi şekilde yönetmek için grubu ikiye ayırdı. Dikkat çeken en önemli gelişmeler arasında, Türkiye maçında forma giyemeyen Nicolò Barella ve Daniel Maldini'nin dönüşü ile İtalya'da kalanlar arasında Alessandro Romano ve Samuele Inacio'nun isimleri yer alıyor.





Bu sabah İtalya, Coverciano'daki son antrenmanını yaptı ve öğleden sonra Paris'e hareket edecek; takım yarın akşam (TSİ 20.45, Rai 1'den canlı yayın, maçı İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek) Saint-Denis'teki Stade de France'ta, Uluslar Ligi grubundaki üçüncü maçında ev sahibi Fransa ile karşı karşıya gelecek.



