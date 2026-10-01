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Gianluca Minchiotti
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Fransa-İtalya maçı öncesi: Mancini kararını verdi, Romano da dahil dokuz İtalya oyuncusu Paris'e gitmiyor. Inacio yine kadro dışı

İtalya
Fransa - İtalya
Fransa
UEFA Nations League A
R. Mancini

Teknik direktör grubu ikiye ayırdı: Paris’e gidecek olanlar ve pazartesi günü Türkiye ile oynanacak maç öncesi Coverciano’da kalacak olanlar

Yarın Fransa deplasmanında oynanacak, Uluslar Ligi'nin üçüncü hafta maçı öncesinde, daha önce Türkiye deplasmanında olduğu gibi teknik direktör Roberto Mancini, 5 Ekim Pazartesi günü Türkiye ile oynanacak maçın hazırlıklarını en iyi şekilde yönetmek için grubu ikiye ayırdı. Dikkat çeken en önemli gelişmeler arasında, Türkiye maçında forma giyemeyen Nicolò Barella ve Daniel Maldini'nin dönüşü ile İtalya'da kalanlar arasında Alessandro Romano ve Samuele Inacio'nun isimleri yer alıyor.


Bu sabah İtalya, Coverciano'daki son antrenmanını yaptı ve öğleden sonra Paris'e hareket edecek; takım yarın akşam (TSİ 20.45, Rai 1'den canlı yayın, maçı İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek) Saint-Denis'teki Stade de France'ta, Uluslar Ligi grubundaki üçüncü maçında ev sahibi Fransa ile karşı karşıya gelecek.


  • Coverciano'da kalan dokuz kişi

    Bursa deplasmanında da olduğu gibi, 5 Ekim Pazartesi günü Bologna’da oynanacak Türkiye maçı öncesindeki hazırlıkları en iyi şekilde yönetmek amacıyla Teknik Direktör Roberto Mancini, tüm kadroyu Fransa deplasmanına götürmeme kararı aldı.


    Buna göre Coverciano’da dokuz futbolcu için özel bir antrenman programı uygulanacak: Honest Ahanor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina, Alessandro Romano; bu isimler bu sabah grubun geri kalanıyla çalışmayacak ve öğleden sonra teknik ve performans ekibinin bir bölümüyle (Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari ve Luca Bossi) bir çalışma seansına katılacak.

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