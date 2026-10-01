Fransa'da kadınlar ligi büyük statlara taşınıyor

Profesyonel Kadın Futbol Ligi, Arkema Première Ligue kulüpleriyle yakın iş birliği içinde, üst üste ikinci sezonda da ligin 4. haftası kapsamında 3 ve 4 Ekim tarihlerinde büyük statlara adanmış bir organizasyon düzenledi.
Gelecek hafta sonunda Fransa şampiyonu Lyon, yeni yükselen Toulouse'u Parc OL'de ağırlayacak, Nantes Montpellier ile Beaujoire'da karşılaşacak, Strasbourg Meinau'da Marsilya'yı konuk edecek, Paris FC Lens ile Charléty'de oynayacak, Fleury 91 ile Paris Saint-Germain Essonne Stadı'nda karşı karşıya gelecek; Le Havre AC ise US Saint-Malo'yu Stade Océane'da ağırlayacak.