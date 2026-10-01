Fransa'da kadınlar ligi büyük statlara taşınıyor

LFFP Başkanı Jean-Michel Aulas: “Bu ‘büyük stadyum günleri’, ligimizin gelişiminin ve daha genel olarak kadın futbolunun toplumdaki ve bu sporun geleneksel oyuncuları arasındaki algısının çok önemli göstergeleri. Bu günü mümkün kılan herkesin bağlılığından büyük gurur duyuyoruz ve seyircilerin yoğun ilgi göstermesini umuyoruz. Ancak bu, tek seferlik bir etkinlik değil; çünkü sezon boyunca, bu özel günlerin yanı sıra kulüpler ana stadyumlarının kapılarını açacak. Böylece Vélodrome, La Mosson, Stadium ve Parc des Princes’te maçlar oynanacak.”