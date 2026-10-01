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Federico Zanon
Çeviri:

Fransa'da kadınlar ligi büyük statlara taşınıyor

Women's football
Premiere Ligue

Profesyonel Kadın Futbol Ligi, Arkema Première Ligue kulüpleriyle yakın iş birliği içinde, üst üste ikinci sezonda da ligin 4. haftası kapsamında 3 ve 4 Ekim tarihlerinde büyük statlara adanmış bir organizasyon düzenledi.


Gelecek hafta sonunda Fransa şampiyonu Lyon, yeni yükselen Toulouse'u Parc OL'de ağırlayacak, Nantes Montpellier ile Beaujoire'da karşılaşacak, Strasbourg Meinau'da Marsilya'yı konuk edecek, Paris FC Lens ile Charléty'de oynayacak, Fleury 91 ile Paris Saint-Germain Essonne Stadı'nda karşı karşıya gelecek; Le Havre AC ise US Saint-Malo'yu Stade Océane'da ağırlayacak.


  • İstikrarlı gelişim

    Geçen sezon stadyumlara 69 binden fazla seyirci çeken bu girişim, gelecek mart ayındaki 19. hafta için de yeniden hayata geçirilecek. Geçen sezon stadyumlardaki seyirci sayısı yüzde 41 arttı ve Fransa Kadınlar Ligi’ni stadyumdan en çok takip edilen Avrupa ligleri arasında üçüncü sıraya taşıdı.

  • Algı değişiyor

    LFFP Başkanı Jean-Michel Aulas: “Bu ‘büyük stadyum günleri’, ligimizin gelişiminin ve daha genel olarak kadın futbolunun toplumdaki ve bu sporun geleneksel oyuncuları arasındaki algısının çok önemli göstergeleri. Bu günü mümkün kılan herkesin bağlılığından büyük gurur duyuyoruz ve seyircilerin yoğun ilgi göstermesini umuyoruz. Ancak bu, tek seferlik bir etkinlik değil; çünkü sezon boyunca, bu özel günlerin yanı sıra kulüpler ana stadyumlarının kapılarını açacak. Böylece Vélodrome, La Mosson, Stadium ve Parc des Princes’te maçlar oynanacak.”

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