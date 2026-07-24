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Spain FIFA World Cup 2026 ParadeGetty Images News

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Formula 1 yıldızı: Messi'nin forması yakılamaz, İspanyolların kutlaması "utanç verici"

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
L. Messi
İspanya
Arjantin

Aralarında Formula 1'de Alpine takımının pilotu Franco Colapinto'nun da bulunduğu bazı Arjantinliler, Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı alınan yenilgiyi kabullenmekte hâlâ zorlanıyor.

"Sport" gazetesi, Franco Colapinto'nun ESPN'e yaptığı açıklamaları yayımladı. Colapinto, İspanyolların Arjantin'i yenmelerinin ardından yaptıkları kutlama şeklini eleştirerek durumu "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Colapinto şunları ekledi: "Dünya Kupası boyunca İspanya formalarının yayılması mı? Kazandıklarında birdenbire onları giymeye başladılar, öncesinde değil. Bu utanç verici bir şey."

Arjantin'de büyük organizasyonlara özel tezahüratlar üretmesiyle ünlü taraftar tezahürat kültürüne atıfta bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Hatta tezahürat edecek şarkıları bile yok."

Ayrıca Messi'nin formasını yakma girişimleri duyduğunu belirtti; ardından gazeteci, tartışmanın daha hassas bir boyut almaya başladığını hissederek konunun seyrini değiştirdi.

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    Bu durum, Arjantin ile İspanya arasında bir savaş gibi görünüyor.

    Macaristan Grand Prix'si öncesi Colapinto'yu İspanyol Fernando Alonso ve Carlos Sainz ile bir araya getiren medya toplantısında, Alpine pilotu İspanyolların kutlamaları hakkında yeniden konuştu.

    "Onlar hak edilmiş şampiyonlar, ama şarkılarını biraz geliştirmelerini umuyorum. Daha yaratıcı olmalılar, çünkü sıkıcıydı" dedi.

    Maçın ardından İspanyol ve Arjantinli taraftarlar arasında ortaya çıkan gerginlikten de bahseden Colapinto, şunları ekledi: "Biz iki Latin ülkesiyiz ve bu harika bir şey, ama bizi düşman gibi gösteren farklılıklar var."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Messi Barcelona'da oynadı ve İspanyol taraftarlara pek çok mutlu an yaşattı, ama şimdi durum iki ülke arasında bir savaş gibi görünüyor ve bu hiç hoş değil. Messi'nin formalarını yakmanın da doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum."

    Colapinto, İspanyolların kutlama tarzını eleştiren tek Arjantinli değildi; zira Arjantin'de bazıları bu kutlamaların, oradaki taraftarların alışkın olduğuyla kıyaslandığında coşkudan yoksun olduğunu düşünüyor. 

    Buna karşılık, İspanya'da birçok kişi, bu kutlama tarzının daha fazla bilinç ve öz kontrol yansıttığını, bunun ise başarının değerini ya da şampiyonluk sevincinin büyüklüğünü azaltmadığını belirtiyor.

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