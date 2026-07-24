Formula 1 yıldızı: Messi'nin forması yakılamaz, İspanyolların kutlaması "utanç verici"

Aralarında Formula 1'de Alpine takımının pilotu Franco Colapinto'nun da bulunduğu bazı Arjantinliler, Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı alınan yenilgiyi kabullenmekte hâlâ zorlanıyor.

"Sport" gazetesi, Franco Colapinto'nun ESPN'e yaptığı açıklamaları yayımladı. Colapinto, İspanyolların Arjantin'i yenmelerinin ardından yaptıkları kutlama şeklini eleştirerek durumu "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Colapinto şunları ekledi: "Dünya Kupası boyunca İspanya formalarının yayılması mı? Kazandıklarında birdenbire onları giymeye başladılar, öncesinde değil. Bu utanç verici bir şey."

Arjantin'de büyük organizasyonlara özel tezahüratlar üretmesiyle ünlü taraftar tezahürat kültürüne atıfta bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Hatta tezahürat edecek şarkıları bile yok."

Ayrıca Messi'nin formasını yakma girişimleri duyduğunu belirtti; ardından gazeteci, tartışmanın daha hassas bir boyut almaya başladığını hissederek konunun seyrini değiştirdi.