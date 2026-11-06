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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Flick'in kafası karışık: Atletico maçı öncesi Barcelona'yı endişelendiren 3 ikilem

FEATURES
Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
La Liga
H. Flick
M. Bernal
F. de Jong
K. Adeyemi
A. Gordon
E. Garcia
B. Farinas
İspanya

Flick'in hesaplarını karıştıran seçenek savaşı

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ATM

La Liga

08 Kas 2026

BAR

BAR

Barcelona, İspanya Ligi'nin 12. haftası kapsamında yarından sonra pazar günü Atletico Madrid'e konuk olarak Metropolitano Stadı'nda sahaya çıkacak.

Teknik direktör Hansi Flick'in öğrencileri, 30 puanla ikinci sıradaki Atletico Madrid'in iki puan önünde yer aldıkları İspanya Ligi liderliğini korumayı hedefliyor.

Öte yandan Sport gazetesi, Flick'in mümkün olan en iyi ilk on birini sahaya sürmeden önce özellikle iki mevki konusunda bazı tereddütler yaşadığını belirtti; bu mevkiler sağ bek ve orta sahadaki defansif orta saha oyuncusu.

  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Farinas mı Eric Garcia mı sağ bek mevkiinde?

    Brian Fariñas, aslında asıl mevkisi sayılmayan bir pozisyonda kusursuz bir performans sergiledi. Eğer Eric García, Atlético maçına yetişecek şekilde zamanında iyileşebilirse, Flick önemli bir kararla karşı karşıya kalacak: Sürekli hareketliliği ve dikkat çeken teknik ile fiziksel durumuyla büyük bir endişe kaynağı olan Álex Baena'yı yakından markaj altına almak için sağ bek mevkisini kim üstlenecek?

    Yoksa Barcelona teknik direktörü, Simeone bu silaha başvurmaya karar verirse, kanatta daha hızlı bir oyuncu seçmek zorunda mı kalacak? Ayrıca geçen sezon sergilediği seviyeye henüz ulaşamayan ancak her an eski seviyesine dönmeye muktedir olan Ademola Lookman'ı kim durduracak?

    Flick genellikle liyakat ve hak etme ilkesini benimsemeye meyillidir ve Brian Fariñas, Alavés ve Aston Villa karşısında sergilediği iki dikkat çekici performansla kendisine mümkün olan en iyi şekilde yanıt verdi.

    Ancak Alman teknik adamın Eric García'ya olan güveni tam ve mutlaktır; eğer onu hazır görürse, kas sakatlığı nedeniyle son dört maçta forma giyememiş olmasına rağmen ilk 11'de yer alma ihtimali yüksek olacaktır.

    Üçüncü seçenek Jules Koundé'ye gelince, pratikte devre dışı kalmış durumda; zira Fransız savunmacı şimdiye kadar ayak bileği burkulmasından tam anlamıyla iyileşemedi, ayrıca son dönemde takımdaki rolü de geriledi.

  • FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    Bernal mı De Jong mu, orta sahanın merkezinde kim oynayacak?

    Bir diğer büyük belirsizlik, Rodri'nin sakatlığının ardından orta sahada ortaya çıkıyor; bu sakatlık, Flick'in hiçbir zaman güvenini esirgemediği oyuncu Frenkie de Jong'un iyileşmesiyle aynı döneme denk geldi.

    En mantıklı seçenek, Aston Villa karşısında alınan 3-0'lık ezici galibiyette devre arasının ardından oyuna girip Rodri'nin yerini daha önce de doldurmuş olan Marc Bernal gibi görünüyor.

    Ayrıca Bernal, teknik direktörün Rodri'yi dinlendirmeye karar verdiği Paris Saint-Germain maçında tercih ettiği oyuncu olmuştu.

    Frenkie de Jong ise son maçlarda daha fazla oyun süresi almaya başladı. Flick ona Alaves karşısında ilk on birde oynama fırsatı verdi, ancak Gerard Martin'i dinlendirmek amacıyla stoper mevkiinde; Şampiyonlar Ligi'nde ise yeniden yedek kulübesine dönerek Pedri'nin yerine son 20 dakikada oyuna girdi.

    Flick'in Frenkie de Jong'a en zorlu maçlarda ilk on birde oynama fırsatı verme eğilimi, bu mevki hakkındaki kararını belirlemede belirleyici bir etken olabilir.

  • FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    Gordon mu Ademi mi sol kanatta?

    Lamine Yamal'ın sağ kanat mevkisinde vazgeçilmez, asli bir unsur olarak yer alması ve Raphinha'nın ileri uçta bulunmasıyla birlikte, hücum hattındaki tek soru işareti sol kanat mevkisiyle ilgili olabilir. Ne var ki terazi giderek Karim Adeyemi'nin aleyhine, Anthony Gordon'un lehine ağır basıyor.

    Gordon, Flick'in Paris Saint-Germain ve El Clasico gibi büyük maçlarda, ayrıca Galatasaray maçında güvendiği isim oldu; teknik direktörün Alman oyuncuyu tercih ettiği La Cartuja karşılaşması bunun istisnası olarak kaldı.

    Adeyemi, geçtiğimiz 13 Ekim'den bu yana ne gol atabildi ne de bir asist yapabildi; o tarihte Barcelona'nın Türk ekibinin kalesi önünde Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettiği galibiyette takımın son golünü kaydetmişti.

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Gelecek maçlar
ATM

ATM

La Liga

08 Kas 2026

BAR

BAR