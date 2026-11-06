Brian Fariñas, aslında asıl mevkisi sayılmayan bir pozisyonda kusursuz bir performans sergiledi. Eğer Eric García, Atlético maçına yetişecek şekilde zamanında iyileşebilirse, Flick önemli bir kararla karşı karşıya kalacak: Sürekli hareketliliği ve dikkat çeken teknik ile fiziksel durumuyla büyük bir endişe kaynağı olan Álex Baena'yı yakından markaj altına almak için sağ bek mevkisini kim üstlenecek?

Yoksa Barcelona teknik direktörü, Simeone bu silaha başvurmaya karar verirse, kanatta daha hızlı bir oyuncu seçmek zorunda mı kalacak? Ayrıca geçen sezon sergilediği seviyeye henüz ulaşamayan ancak her an eski seviyesine dönmeye muktedir olan Ademola Lookman'ı kim durduracak?

Flick genellikle liyakat ve hak etme ilkesini benimsemeye meyillidir ve Brian Fariñas, Alavés ve Aston Villa karşısında sergilediği iki dikkat çekici performansla kendisine mümkün olan en iyi şekilde yanıt verdi.

Ancak Alman teknik adamın Eric García'ya olan güveni tam ve mutlaktır; eğer onu hazır görürse, kas sakatlığı nedeniyle son dört maçta forma giyememiş olmasına rağmen ilk 11'de yer alma ihtimali yüksek olacaktır.

Üçüncü seçenek Jules Koundé'ye gelince, pratikte devre dışı kalmış durumda; zira Fransız savunmacı şimdiye kadar ayak bileği burkulmasından tam anlamıyla iyileşemedi, ayrıca son dönemde takımdaki rolü de geriledi.