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Hansi Flick (C)Getty Images
Çeviri:

Flick'i Barcelona'da bekleyen 4 saatli bomba

FEATURES
Barcelona
H. Flick
A. Balde
F. de Jong
J. Kounde
Gavi
İspanya
Almanya
Hollanda
Fransa

Alman teknik direktör, uluslararası ara sona erdikten sonra nasıl bir tavır sergileyecek?

Barcelona bu sezona güçlü ve etkileyici bir başlangıç yaptı; Hans Flick'in çalıştırdığı takım, sahada olağanüstü bir performans sergileyerek tüm rakiplerini ezip geçiyor. Bu yüksek seviye, takımın uluslararası ara döneme kusursuz bir sicille girmesini ve puan cetvelinde Real Madrid ile arasındaki farkı altı puana çıkarmasını sağladı; bu durum, bu takımın umut vaat eden geleceğine dair iyimserlik yaratıyor.

Rekabetçi ruh, bu kadronun en belirgin özelliklerinden biri; zira "Blaugrana", yaz döneminde saflarını etkili biçimde güçlendirdi ve daha önce yeterli derinlik ile alternatiften yoksun olan mevkilerdeki boşlukları kapatmak için etkili oyuncuları kadrosuna kattı.

Bu durum aynı zamanda, önceki sezonlarda önemli roller üstlenen bazı oyuncuların çeşitli sebeplerle beklenenden daha az süre almasına da yol açtı. Katalan "Sport" gazetesine göre, Flick, tüm takımın hazır durumunu korumak ve bütün oyuncuları maçlarla dolu yoğun bir programa hazır ve işin içinde tutmak istiyorsa, bu oyun dakikalarının dağılımını akıllıca ve dikkatli bir şekilde yönetmek zorunda kalacak.

"Blaugrana"nın ilk takımında en az dakika alan oyunculara bakıldığında, dört isim hemen öne çıkıyor: Jules Koundé, Gavi, Baldé ve Frenkie de Jong.

Hollandalı oyuncunun durumunun, ilk maçını oynamasına engel olan sakatlıktan kaynaklandığı açık; diğer üç oyuncu ise beklenenden ya da önceki sezonlarda oynadıklarından daha az süre aldı.


  • kounde(C)Getty Images

    Sağ bek mücadelesi

    Koundé ilk sekiz maçta yalnızca 261 dakika oynadı, ancak asıl şaşırtıcı olan, son üç maçta hiç sahaya çıkmadan yedek kulübesinde kalmasıydı.

    Fransız oyuncunun durumu beklenmedik gelişmeler arasında yer alıyor; geçen sezon Eric García ilk on birdeki yerini elinden almışken, şu andaki oynama süresi dağılımı, 469 dakika sahada kalan Katalan oyuncunun lehine ağır basıyor. Bu da eski Sevilla oyuncusunun oynadığı süreden 208 dakika daha fazla anlamına geliyor.

    Koundé'nin performans düzeyi son iki sezonda geriledi ve Flick'in ilk yılında sergilediği o üstün seviyeden oldukça uzaklaştı. Alman teknik adam, Fransız oyuncunun zihinsel konsantrasyonunu kaybetme eğiliminin takıma puan kaybettirebileceğinin farkında; işte bu nedenle oyuncu öne çıkan rolünü yitirdi.

    Barcelona'da yedek kalmasına rağmen Zidane, bu uluslararası ara döneminde Fransa'nın Türkiye ile oynadığı ilk karşılaşmada onu maçın tamamında (90 dakika) sahada tuttu; bu milli takım maçları, Koundé'nin konsantrasyonunu ve alışılmış seviyesini yeniden kazanmasına yardımcı olmakta belirleyici olabilir.

    Döndüğünde ise ilk on birde yer kapmak için daha elverişli bir durumla karşılaşabilir; zira Christensen'in sakatlığı ve buna ek olarak Eric García'nın da yine sakatlık nedeniyle yer alamama ihtimali, "Blaugrana" takımının savunma hattında iki pozisyonun boşalmasının önünü açacak.

    Koundé'nin görevi, yeniden mevkisi için mücadele etmek olacak; Flick ise en iyi seviyesine ne ölçüde geri dönebileceğini görmek için ona fırsat vermek zorunda kalacak.

    Belirtmek gerekir ki oyuncu, bu yaz kulüpten ayrılmaya çok yakındı; çünkü yönetim kurulu onu transfer piyasasındaki en değerli varlıklarından biri olarak görüyor.


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  • gavi(C)Getty Images

    Gavi ve Balde için zorlu bir görev

    100 dakikadan az süre alan oyunculara baktığımızda karşımıza Gavi (81 dakika) ve Baldé (12 dakika) çıkıyor. İkisinin de Teknik Direktör Flick'in sistemindeki durumu farklı sebeplerden dolayı geriledi; sakatlıklar, Xavi döneminde vazgeçilmez bir unsurken Flick'in yanında son tercihlerden birine dönüşen Endülüslü orta saha oyuncusunu ciddi biçimde etkiledi.

    Alman teknik direktör Gavi'nin yeteneklerini çok takdir etse de Barcelona'nın orta sahası şu anda futbol dünyasındaki en değerli orta saha konumunda ve Gavi orada burada dağınık dakikalar alsa da hâlâ Flick'in tercih edilen ya da vazgeçilmez seçeneklerinden biri olmaktan uzak; bu durum ona Teknik Direktör Luis de la Fuente'nin kadrosundaki yerini de kaybettirdi.

    Baldé ise Alman teknik direktörün tam olarak beğenisini kazanabilmiş değil; sol bek, basın toplantılarında teknik direktörden eleştiriler aldı ve bu yaz takımdan ayrılmaya çok yakındı. Söz konusu satış anlaşması, Barcelona'nın büyük istekle kadrosuna katmaya çalıştığı sol ayaklı stoperle anlaşmayı finanse etmek için belirleyici olacaktı.

    Buna rağmen Baldé, sevdiği kulüpte kalıp devam etmek için mücadele etmeyi tercih etti ve şu ana kadar oyuncu sadece 12 dakika süre aldı; sahada taraftarlardan sıcak bir alkış almasına rağmen Xavi Espart ve Cancelo ile rekabet içinde. Bu, sezon boyunca üç oyuncunun da performans seviyesini yükseltecek heyecan verici bir rekabet; zira burası Barcelona kadrosunda seçenek bakımından en kalabalık mevki.


  • frenkie-de-jong(C)Getty Images

    De Jong'un dönüşü

    Tıpkı Gavi'nin orta sahadaki rekabet nedeniyle zorlu bir sınavla karşı karşıya kalması gibi, durum Frenkie de Jong için de benzer olabilir. Hollandalı oyuncu millî takımıyla oynadığı sırada sakatlandı; bu, teknik direktör Flick'in hiç hoşnut olmadığı bir gelişmeydi ve oyuncu bu sezon henüz hiçbir maçta forma giymedi.

    Rodri ile yapılan anlaşma, yönetim kurulundan gelen net bir mesaj taşıyordu. Buna bir de De Jong'un kaptanlık pazubandını kaybetmesi eklendi. Flick, gerek maaş gerekse konum açısından kulüpte büyük bir ağırlığa sahip bir oyuncunun geri dönüşünü ihtiyatlı bir şekilde yönetmek zorunda kalacak.

    Ayrıca son sezonlarda sakatlıklarla boğuşan Hollandalı oyuncunun hangi seviyede bir performans sergileyeceğini de görmek gerekiyor.

    Flick bu meseleleri yönetmeyi başarır ve tüm oyuncularının hazır ve tam anlamıyla işin içinde olmasını sağlarsa, Barcelona bütün kupalarda rekabet edebilecek eksiksiz bir kadroya sahip olacak.

    Sezon uzun ve Alman teknik direktör bunun gayet farkında. Barcelona'nın hedefi, millî takım arasına hiç yenilgi almadan ulaşmaktı ve bu zaten gerçekleşti. Şimdi ise dikkatler, maçlarla dolu bu yoğun fikstürün yol açtığı yorgunluğu önlemek için oyuncular arasındaki rotasyon sürecini yönetmeye çevrilecek.


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