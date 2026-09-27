Flick'i Barcelona'da bekleyen 4 saatli bomba

Barcelona bu sezona güçlü ve etkileyici bir başlangıç yaptı; Hans Flick'in çalıştırdığı takım, sahada olağanüstü bir performans sergileyerek tüm rakiplerini ezip geçiyor. Bu yüksek seviye, takımın uluslararası ara döneme kusursuz bir sicille girmesini ve puan cetvelinde Real Madrid ile arasındaki farkı altı puana çıkarmasını sağladı; bu durum, bu takımın umut vaat eden geleceğine dair iyimserlik yaratıyor.

Rekabetçi ruh, bu kadronun en belirgin özelliklerinden biri; zira "Blaugrana", yaz döneminde saflarını etkili biçimde güçlendirdi ve daha önce yeterli derinlik ile alternatiften yoksun olan mevkilerdeki boşlukları kapatmak için etkili oyuncuları kadrosuna kattı.

Bu durum aynı zamanda, önceki sezonlarda önemli roller üstlenen bazı oyuncuların çeşitli sebeplerle beklenenden daha az süre almasına da yol açtı. Katalan "Sport" gazetesine göre, Flick, tüm takımın hazır durumunu korumak ve bütün oyuncuları maçlarla dolu yoğun bir programa hazır ve işin içinde tutmak istiyorsa, bu oyun dakikalarının dağılımını akıllıca ve dikkatli bir şekilde yönetmek zorunda kalacak.

"Blaugrana"nın ilk takımında en az dakika alan oyunculara bakıldığında, dört isim hemen öne çıkıyor: Jules Koundé, Gavi, Baldé ve Frenkie de Jong.

Hollandalı oyuncunun durumunun, ilk maçını oynamasına engel olan sakatlıktan kaynaklandığı açık; diğer üç oyuncu ise beklenenden ya da önceki sezonlarda oynadıklarından daha az süre aldı.



