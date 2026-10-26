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Flick bedelini mi ödeyecek? Clasico şoku Barcelona'daki o çetrefilli dosyayı yeniden açtı

Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
H. Flick
Deco
İspanya
Almanya
Portekiz

Transfer boşluğu yeniden gündemde

Barcelona'nın Real Madrid'e karşı aldığı 2-1'lik yenilgi, takımın savunma planlaması dosyasını yeniden açtı. Yaz transfer döneminde iki savunma oyuncusunun ayrılması ve bunlardan birine yedek oyuncu transfer edilmemesinin ardından kulübün kararlarıyla ilgili soru işaretleri ortaya çıktı.

Ronald Araujo ve Alvaro Cortes yaz döneminde takımdan ayrıldı, ancak Barcelona onların yerine yeni bir savunma oyuncusu transfer etmedi. Bu karar, savunma hattı üzerindeki baskıların artmasıyla eleştiri konusu haline geldi.



  • Flick'in oyun anlayışı savunma derinliğinin önemini katladı

    Transfer piyasasında gündeme gelen çeşitli isimler vardı; bunların arasında yaklaşık 70 milyon euro değer biçilen Alessandro Bastoni ve değeri 60 milyon euroya yakın olan Castello Lukeba bulunuyordu. Ayrıca yaklaşık 54 milyon euro değerindeki Luka Vuskovic, yaklaşık 50 milyon euro değerindeki Nico Schlotterbeck, yaklaşık 45 milyon euro değerindeki Gonçalo Inacio ve tahmini değeri 30 ila 40 milyon euro arasında değişen Cristian Romero de öne çıkan isimlerdendi.

    Bu seçenekler maliyet ve teknik özellikler açısından farklılık gösterse de, ek bir stoperle anlaşmak Hansi Flick'e, özellikle oyun tarzının dayattığı zorlu taktiksel gereklilikler göz önüne alındığında, daha geniş bir manevra alanı sağlayabilirdi.

    Alman teknik direktör, ileri bir savunma hattına dayanıyor; bu, savunmacılardan hız, konsantrasyon ve pozisyon farkındalığının yanı sıra boşluklarla başa çıkabilme yeteneğini de gerektiren bir anlayış.

    Bu yaklaşım, savunma seçeneklerindeki herhangi bir eksikliği daha da tehlikeli hale getiriyor; özellikle de sakatlıklar, cezalar ve form düşüşü, birden fazla cephede rekabet baskısıyla aynı anda çakıştığında.

    Pau Cubarsi, genç yaşına rağmen savunmanın göbeğinde büyük bir sorumluluk taşıyor; Gerard Martin ise Flick'in önündeki mevcut seçeneklerden birini temsil ediyor.

    Ancak sınırlı bir oyuncu grubuna bel bağlamak, hazırlık düzeyi düştüğünde ya da yokluklar üst üste bindiğinde gerçek bir soruna dönüşebilir.

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  • Deco, rotayı düzeltmek için bir fırsatın karşısında

    ve Barcauniversal sitesinin raporuna göre, sportif direktör Deco, sezon başlamadan önce savunma hattının takviye edilmesi ihtiyacını öngörebilir ve takımı Flick'in planları açısından son derece önemli bir mevkide sınırlı seçeneklerle bırakmayabilirdi.

    Kulüp akademisi içindeki yükselen yeteneklerin geliştirilmesi Barcelona projesinin temel bir unsuru olmayı sürdürüyor; ancak bu durum, özellikle rekabet gereksinimlerinin yüksek olduğu dönemlerde, transfer piyasasından hazır oyuncularla anlaşma yapmanın mutlaka gereksiz olduğu anlamına gelmiyor.

    Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte, Barcelona'nın önünde sorunu çözme ve Flick'e sezonun ikinci yarısında takımı yönetme konusunda daha fazla esneklik sağlayacak savunma seçenekleri ekleme fırsatı beliriyor.

    Şimdi asıl soru şu: Kulüp, raporun yaz dönemindeki bir hesap hatası olarak gördüğü durumu düzeltmek için ocak ayında harekete geçecek mi, yoksa son maçların ortaya çıkardığı risklere rağmen mevcut kadroya güvenmeye devam mı edecek?

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