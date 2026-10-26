Transfer piyasasında gündeme gelen çeşitli isimler vardı; bunların arasında yaklaşık 70 milyon euro değer biçilen Alessandro Bastoni ve değeri 60 milyon euroya yakın olan Castello Lukeba bulunuyordu. Ayrıca yaklaşık 54 milyon euro değerindeki Luka Vuskovic, yaklaşık 50 milyon euro değerindeki Nico Schlotterbeck, yaklaşık 45 milyon euro değerindeki Gonçalo Inacio ve tahmini değeri 30 ila 40 milyon euro arasında değişen Cristian Romero de öne çıkan isimlerdendi.

Bu seçenekler maliyet ve teknik özellikler açısından farklılık gösterse de, ek bir stoperle anlaşmak Hansi Flick'e, özellikle oyun tarzının dayattığı zorlu taktiksel gereklilikler göz önüne alındığında, daha geniş bir manevra alanı sağlayabilirdi.

Alman teknik direktör, ileri bir savunma hattına dayanıyor; bu, savunmacılardan hız, konsantrasyon ve pozisyon farkındalığının yanı sıra boşluklarla başa çıkabilme yeteneğini de gerektiren bir anlayış.

Bu yaklaşım, savunma seçeneklerindeki herhangi bir eksikliği daha da tehlikeli hale getiriyor; özellikle de sakatlıklar, cezalar ve form düşüşü, birden fazla cephede rekabet baskısıyla aynı anda çakıştığında.

Pau Cubarsi, genç yaşına rağmen savunmanın göbeğinde büyük bir sorumluluk taşıyor; Gerard Martin ise Flick'in önündeki mevcut seçeneklerden birini temsil ediyor.

Ancak sınırlı bir oyuncu grubuna bel bağlamak, hazırlık düzeyi düştüğünde ya da yokluklar üst üste bindiğinde gerçek bir soruna dönüşebilir.