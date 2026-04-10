Barcelona teknik direktörü Hans Flick, yarın Cumartesi günü La Liga'nın 31. haftasında Espanyol ile oynanacak Katalonya derbisinde oyuncu rotasyonunun öneminden bahsetti.

Barça, 76 puanla La Liga'nın zirvesinde yer alırken, en yakın takipçisi Real Madrid'e 6 puan fark atmış durumda. Espanyol ise 38 puanla 10. sırada bulunuyor.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Fleck'in basın toplantısındaki açıklamalarını yayınladı.

Alman teknik direktör, "Elbette her zamanki gibi oyun süresini yönetmeliyiz. Takımımızda büyük bir kalite var ve yarın sahaya çıkacak olanlar harika bir performans sergileyecek" dedi.

Lamine Yamal'ın dinlendirilme olasılığıyla ilgili olarak ise "Onun için her zaman ilk 11'de başlamak iyidir, göreceğiz, henüz karar vermedim, yarına kadar beklemeliyiz" dedi.

"Javi, yarın ilk 11'de oynamak için iyi bir seçenek. 90 dakika oynayıp oynamayacağını göreceğiz" dedi.

"Frenkie de Jong'un dönüşünden memnunum, ancak beklememiz gerekiyor. Antrenmanda kendini iyi hissetti ve yedek kulübesinde olacak" diye ekledi.

