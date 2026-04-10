Flick, Arbeloa'yı şaşkına çevirdi: Ona cevap vermek için enerjimi harcamayacağım

Kendimize odaklanıyoruz... Real Madrid'i düşünmüyoruz

Barcelona teknik direktörü Hans Flick, yarın Cumartesi günü La Liga'nın 31. haftasında Espanyol ile oynanacak Katalonya derbisinde oyuncu rotasyonunun öneminden bahsetti.

Barça, 76 puanla La Liga'nın zirvesinde yer alırken, en yakın takipçisi Real Madrid'e 6 puan fark atmış durumda. Espanyol ise 38 puanla 10. sırada bulunuyor.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Fleck'in basın toplantısındaki açıklamalarını yayınladı.

Alman teknik direktör, "Elbette her zamanki gibi oyun süresini yönetmeliyiz. Takımımızda büyük bir kalite var ve yarın sahaya çıkacak olanlar harika bir performans sergileyecek" dedi.

Lamine Yamal'ın dinlendirilme olasılığıyla ilgili olarak ise "Onun için her zaman ilk 11'de başlamak iyidir, göreceğiz, henüz karar vermedim, yarına kadar beklemeliyiz" dedi.

"Javi, yarın ilk 11'de oynamak için iyi bir seçenek. 90 dakika oynayıp oynamayacağını göreceğiz" dedi.

"Frenkie de Jong'un dönüşünden memnunum, ancak beklememiz gerekiyor. Antrenmanda kendini iyi hissetti ve yedek kulübesinde olacak" diye ekledi.

Ayrıca okuyun

Yamal'ın isteği, derbide Flick'in politikasıyla çakışıyor

    Barcelona hakkında çok fazla gürültü var

    Arbeloa ve Barcelona'nın açıklamalarıyla ilgili olarak Flick, "Hiçbir şey, bu konuda enerjimi boşa harcamayacağım. Bu onun görüşü, ben ise kendi takımıma odaklanıyorum" dedi.

    Alman teknik direktör, "Bu konular umurumda değil, bu işin doğası böyle, etrafımızda çok fazla gürültü var, ama takıma söylediğim şey, kendimize odaklanmamız ve Real Madrid'i düşünmememiz gerektiği" diye vurguladı.

    "Durumumuz iyi, tüm maçları kazanmalıyız ve sadece kendimizi düşünmeliyiz" dedi.

    Arbeloa'ya, 2000 yılından bu yana La Liga'da kırmızı kart sayısının Real Madrid'den çok Barcelona lehine olduğu, ancak Avrupa kupalarında rakamların daha dengeli olduğu yönündeki istatistikler soruldu.

    Arbeloa, "İspanyol futbolunda yıllardır yaşananlar ve bazen hala yaşanmaya devam edenler hakkında ne düşündüğümü bildiğinizi sanıyorum. Fikrimi değiştirmeyeceğim" diye yanıt verdi.

    Tartışma bununla da bitmedi; Arbeloa'ya, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Atlético Madrid arasında oynanan maçtaki hakem tartışması soruldu.

    Real Madrid teknik direktörü, "Bu tür değerlendirmelere girmek istemiyorum. Son haftalarda neler olduğunu ve neler olmaya devam ettiğini gördük. Fikrim, daha önce defalarca söylediğim gibi" dedi.

    Ayrıca okuyun

    Arbeloa, Barcelona'nın hakemlikle ilgili şikayetleri hakkında: Fikrimi değiştirmeyeceğim

    La Liga mı, yoksa Şampiyonlar Ligi mi?

     Atlético Madrid ile oynanacak rövanş maçı düşüncesinin konsantrasyonu bozma olasılığı konusunda Flick, "İçimde iyi bir his var ve antrenmanlarda oyuncuların konsantrasyonu harikaydı" dedi.

    La Liga mı yoksa Şampiyonlar Ligi mi öncelikli sorusuna ise "Elbette lig, sizi Şampiyonlar Ligi'ne götüren şeydir, ancak her teknik direktörün, oyuncunun ve taraftarın hayali Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktır, bu yüzden buradayız" diye yanıt verdi.

    "Her maçta, takımın Şampiyonlar Ligi'nde daha motive olduğunu görüyorsunuz. Bu, kazanmak istediğimiz turnuva. La Liga'da işimizi yapmalıyız, ancak en önemlisi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak, çünkü bu oyuncuların ve kulübün hedefi" diye ekledi.

    Lewandowski'nin geleceği hakkında ise, "Bu soruya daha önce cevap verdim ve her zaman cevap veriyorum, bunun hakkında konuşmak için uygun bir zaman değil. Büyük bir hedefimiz var ve tüm oyuncular buna odaklanmalı ve ellerinden gelenin en iyisini yapmalı."

    Atlético Madrid'in başına gelenler "adaletsiz"

    Barcelona, Atlético Madrid ile oynadığı ve 2-0 mağlup olduğu maçtaki hakem performansını protesto etmek amacıyla Avrupa Futbol Federasyonu'na resmi bir şikayette bulundu.

    Flick, "Şikayetin sonucunu bilmiyorum, ancak benim ve takım için kulübün bizi desteklemesi iyi bir şey, çünkü olanlar adil değildi. Bu seviyede bir hata bir kez olabilir, ancak iki kez olamaz" dedi.

    "VAR teknolojisi yardım etmek için var ve eğer yanlış bir şey görürlerse, hakeme bildirip görüntüyü izlemesi gerektiğini söylemeliler. Bu maçta bunu özledim" diye devam etti.

    "İyileştirebileceğimiz birçok şey var. En iyi maçımızı oynamadığımız ve hatalar yaptığımız doğru, ancak bunlar sonucun belirlenmesinde etkili oldu" diye ekledi.

