Bernardo Silva, geçen yaz transfer döneminde takıma katıldığı günden bu yana Real Madrid'de çalkantılı bir başlangıç yaşıyor. Manchester City'den bonservissiz olarak transfer olan Portekizli oyuncu, José Mourinho yönetiminde yeterli fırsatı bulamıyor. Bu arada başkent ekibi, sezon başından beri çeşitli zorluklarla mücadele ediyor.
Fiziksel mi taktiksel mi? Bernardo Silva neden ortadan kayboldu?
Kötü bir başlangıç: Belirgin bir çelişki
Real Madrid, Bernardo Silva'nın önceliğiydi; Mourinho'nun onu projesine dahil olmaya bizzat ikna etmesinin ardından, Portekizli teknik adamın geleceğe dair vizyonunu anlattığı bir telefon görüşmesi bunu sağladı. Silva, en büyük şampiyonluklar için yarışan bir takımda asli bir rol arayışıyla, Barcelona ve Atletico Madrid yerine Real Madrid'e transfer olmayı tercih etti. Mourinho özellikle onunla anlaşmayı talep etmiş, çok yönlülüğünün ve tecrübesinin takımın orta sahasını yeniden inşa etmek için iki önemli faktör olduğunu düşünmüştü. Real Madrid, Bernardo Silva ile anlaşmanın tamamlandığını açıkladı; oyuncu iki sezonluk, 30 Haziran 2028'e kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı. Ancak Portekizli oyuncunun İspanya'nın başkentindeki ilk haftaları hızla açık bir çelişkiyi ortaya koydu; zira yalnızca üç maçta ilk on birde yer aldı ve altı maçta toplam 282 dakikayla yetindi, üstelik hiç gol atmadan ve tek bir asist yapmadan. Bu bilgiler, oyuncunun durumunu "Bernardo Silva nereye kayboldu?" başlığı altında sorgulayan Foot Mercato sitesinin haberine dayanıyor.
Silva, ilk on birde yer aldığı ilk maçında Federico Valverde'nin yanında orta saha oyuncusu mevkiinde başladı; ardından Mourinho onu daha ileri bir mevkide görevlendirdi.
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Mourinho sorunu açıkladı: "Gelişmesi gerekiyor"
Silva, Real Madrid'in orta sahasında Valverde, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga'nın yanı sıra Bellingham ve Arda Güler'in bulunmasıyla güçlü bir rekabetle karşı karşıya; bu durum Mourinho'ya orta sahayı kurmak için çok sayıda seçenek sunuyor.
Portekizli teknik direktör, oyuncusunun az süre almasını şu sözlerle gerekçelendirdi: "Hazırlık dönemine gereken seviyenin altında bir fiziksel durumda geldi ve kendini geliştirmesi gerekiyor".
Ancak oyuncunun durumu haftalar geçmesine rağmen değişmedi. Real Madrid'in Elche karşısındaki galibiyeti sırasında yedek kulübesinde kaldıktan sonra Silva, takımın 2-1 kaybettiği Atletico karşısındaki Madrid derbisinde yalnızca sekiz dakika sahada kaldı.
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Fiziksel bir sorun mu, taktiksel bir sorun mu?
Fransız site, Sport gazetesinden Bernardo Silva'nın durumunu özetleyen bir alıntı aktardı; gazete net bir ifadeyle şöyle demişti: "İlk 11'de yer bulmak umuduyla Real Madrid'i seçti, ancak yalnızca üç maça ilk 11'de başladı." Çelişki daha da belirginleşiyor, çünkü Mourinho, Silva'yı bir yedek oyuncu ya da yalnızca tamamlayıcı bir unsur olarak görmedi. Onunla anlaşma, takımın birden fazla mevkide oynayabilecek ve farklı taktiklere uyum sağlayabilecek bir oyuncuya duyduğu ihtiyacı karşılamak için yapıldı.
Mourinho, Silva'yı çift pivotta kullandı; ayrıca teknik nitelikleri, ona ileri uçta hücumcu bir rol üstlenme imkânı da tanıyor. Bu esneklik, oyuncu için bir güç noktası oluşturuyor; fakat aynı zamanda durumunu karmaşıklaştıran bir nedene dönüşebiliyor. Diğer oyuncuların rolleri ve mevkileri net biçimde belirlenmiş bir takımda Silva, teknik direktörün maçın ihtiyacına göre mevkisini değiştirdiği oyuncu hâline gelebilir. Bu nedenle, yaşadığı sorun, Mourinho'nun hesaplarının dışında kalmasından çok, Real Madrid'in orta sahasındaki değişken sıralamayla bağlantılı görünüyor.
Silva, Camavinga ve Güler'in ceza nedeniyle yokluğu, Mourinho'yu Inter karşısında orta sahasını değiştirmek zorunda bıraktı; bu da Portekizli oyuncunun yokluğunun teknik direktörün tercihlerini hızla etkileyebileceğinin bir göstergesi.
Ve soru hâlâ ortada: Bernardo Silva, çok yönlülüğünü kalıcı bir ilk 11 yerine dönüştürmeyi başaracak mı, yoksa teknik direktörün önceliklerinde yer almadan kadroyu tamamlayan ideal oyuncu olarak mı kalacak?
Real Madrid (15 puan) şu anda İspanya La Liga'sında dördüncü sırada bulunuyor ve liderdeki Barcelona'nın altı puan gerisinde yer alıyor.
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