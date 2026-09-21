Fiziksel mi taktiksel mi? Bernardo Silva neden ortadan kayboldu?

Fransız site, Sport gazetesinden Bernardo Silva'nın durumunu özetleyen bir alıntı aktardı; gazete net bir ifadeyle şöyle demişti: "İlk 11'de yer bulmak umuduyla Real Madrid'i seçti, ancak yalnızca üç maça ilk 11'de başladı." Çelişki daha da belirginleşiyor, çünkü Mourinho, Silva'yı bir yedek oyuncu ya da yalnızca tamamlayıcı bir unsur olarak görmedi. Onunla anlaşma, takımın birden fazla mevkide oynayabilecek ve farklı taktiklere uyum sağlayabilecek bir oyuncuya duyduğu ihtiyacı karşılamak için yapıldı.

Mourinho, Silva'yı çift pivotta kullandı; ayrıca teknik nitelikleri, ona ileri uçta hücumcu bir rol üstlenme imkânı da tanıyor. Bu esneklik, oyuncu için bir güç noktası oluşturuyor; fakat aynı zamanda durumunu karmaşıklaştıran bir nedene dönüşebiliyor. Diğer oyuncuların rolleri ve mevkileri net biçimde belirlenmiş bir takımda Silva, teknik direktörün maçın ihtiyacına göre mevkisini değiştirdiği oyuncu hâline gelebilir. Bu nedenle, yaşadığı sorun, Mourinho'nun hesaplarının dışında kalmasından çok, Real Madrid'in orta sahasındaki değişken sıralamayla bağlantılı görünüyor.

Silva, Camavinga ve Güler'in ceza nedeniyle yokluğu, Mourinho'yu Inter karşısında orta sahasını değiştirmek zorunda bıraktı; bu da Portekizli oyuncunun yokluğunun teknik direktörün tercihlerini hızla etkileyebileceğinin bir göstergesi.

Ve soru hâlâ ortada: Bernardo Silva, çok yönlülüğünü kalıcı bir ilk 11 yerine dönüştürmeyi başaracak mı, yoksa teknik direktörün önceliklerinde yer almadan kadroyu tamamlayan ideal oyuncu olarak mı kalacak?

Real Madrid (15 puan) şu anda İspanya La Liga'sında dördüncü sırada bulunuyor ve liderdeki Barcelona'nın altı puan gerisinde yer alıyor.