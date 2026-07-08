Forvet, geçen sezonun ikinci yarısını Juve’de kiralık olarak geçirdi. 22 maçta attığı 10 golle oldukça iyi bir izlenim bıraktı. Söylentilere göre Torino’da kalmak istiyor ve Bianconeri de buna karşı değil. PSG aslında oyuncuya karşı iyi niyet göstererek, Serie A’nın rekor şampiyonuna transfer olma isteğini yerine getirmek istiyordu.

Ancak Paris, 40 milyon avroluk bir transfer ücreti talep ediyor gibi görünüyor. Bu talep ve Juve’nin bunu ödeme konusundaki isteksizliği göz önüne alındığında, transferin gerçekleşmesi tehlikeye girmiş durumda. PSG yetkililerinin “sabrı giderek tükeniyor”. Bir süreliğine, satın alma opsiyonu ve ardından zorunlu satın alma şartı içeren bir model de gündeme gelmişti.

Borussia Dortmund’un yanı sıra, bu durumdan potansiyel olarak yararlanabilecekler arasında iki İngiliz birinci lig takımı olan Aston Villa ve Crystal Palace’ın da adı geçiyor.