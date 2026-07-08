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Ole Book Borussia Dortmund 2026IMAGO / HMB-Media
Falko Blöding

Çeviri:

Fiyatı 95 milyon avro! BVB, eski Bundesliga yıldızını hedefine almış gibi görünüyor

Bundesliga
Transfers
Dortmund
Paris Saint-Germain
1. Lig
Aston Villa
Premier Lig
R. Kolo Muani

Bundesliga ikincisi Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain’de forma giyen eski Frankfurt oyuncusu Randal Kolo Muani’yi (27) kadrosuna katmakla ilgileniyor.

Foot Mercato, Fransız oyuncunun Juventus’a kalıcı olarak transfer edilme planının sallantıda olduğunu ve birçok kulübün bu durumdan yararlanabileceğini yazıyor. Bunların arasında, Kolo Muani’ye göz dikmiş olan BVB de yer alıyor.

  • Forvet, geçen sezonun ikinci yarısını Juve’de kiralık olarak geçirdi. 22 maçta attığı 10 golle oldukça iyi bir izlenim bıraktı. Söylentilere göre Torino’da kalmak istiyor ve Bianconeri de buna karşı değil. PSG aslında oyuncuya karşı iyi niyet göstererek, Serie A’nın rekor şampiyonuna transfer olma isteğini yerine getirmek istiyordu.

    Ancak Paris, 40 milyon avroluk bir transfer ücreti talep ediyor gibi görünüyor. Bu talep ve Juve’nin bunu ödeme konusundaki isteksizliği göz önüne alındığında, transferin gerçekleşmesi tehlikeye girmiş durumda. PSG yetkililerinin “sabrı giderek tükeniyor”. Bir süreliğine, satın alma opsiyonu ve ardından zorunlu satın alma şartı içeren bir model de gündeme gelmişti.

    Borussia Dortmund’un yanı sıra, bu durumdan potansiyel olarak yararlanabilecekler arasında iki İngiliz birinci lig takımı olan Aston Villa ve Crystal Palace’ın da adı geçiyor.

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  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    BVB için olası bir yıldız transferi mi? Randal Kolo Muani’nin PSG ile 2028’e kadar sözleşmesi var

    BVB’de yaz aylarında hücum hattında bazı gelişmeler yaşanabilir. Kanat forveti Karim Adeyemi’nin (24) sözleşmesi 2027’de sona eriyor ve uzatma görüşmeleri tıkanmış durumda. Bu durum değişmezse, eski Salzburg oyuncusunun satışına bu transfer döneminde bile gidilebilir.

    Bunun yanı sıra, golcü Serhou Guirassy (30) hakkında da ısrarlı transfer söylentileri dolaşıyor. Haftalardır Süper Lig’deki Fenerbahçe’ye transfer olacağı konuşulan Guirassy, sözleşmesindeki çıkış maddesi sayesinde takımdan ayrılabilir. Geçtiğimiz haftalarda Niko Kovac (54) yönetimindeki takımın forvet hattı için en olası aday olarak TSG Hoffenheim'dan Fisnik Asllani (23) gösteriliyordu.

    Kolo Muani, Almanya'nın en üst ligini çok iyi biliyor. 2022'de FC Nantes'tan Eintracht Frankfurt'a bedelsiz transfer olduktan sonra bir yıl boyunca Hessen ekibinde forvet olarak forma giydi ve 36 lig maçında 16 gol attı. Ardından, büyük bir yankı uyandıran transferin ardından SGE'nin rekor transfer ücreti olan 95 milyon avro karşılığında PSG'ye transfer oldu. Ancak teknik direktör Luis Enrique’nin (56) yıldızlarla dolu kadrosunda, çok yönlü forvet yüksek beklentileri karşılayamadı ve ilk 11’de yer bulamadı.

    Ocak 2025’te kiralık olarak Juve’ye transfer oldu; bir önceki sezon ise Tottenham Hotspur’da kiralık olarak pek başarılı olamadı. Kolo Muan’ın Paris’teki sözleşmesi 2028’e kadar devam ediyor. Kendisi açıkça satılabilecek bir oyuncu olarak görülüyor.

  • BVB’nin rekor transferleri

    OyuncularPozisyonHangi kulüpten transfer edildiYılTransfer ücreti
    Ousmane DembéléForvetStade Rennes201635,5 milyon avro
    Sebastien HallerForvetAjax Amsterdam202231 milyon avro
    Mats HummelsDefansFC Bayern201930,5 milyon avro
    Jobe BellinghamOrta sahaAFC Sunderland202530,5 milyon avro
    Jude BellinghamOrta sahaBirmingham City202030,15 milyon avro

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