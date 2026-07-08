Foot Mercato, Fransız oyuncunun Juventus’a kalıcı olarak transfer edilme planının sallantıda olduğunu ve birçok kulübün bu durumdan yararlanabileceğini yazıyor. Bunların arasında, Kolo Muani’ye göz dikmiş olan BVB de yer alıyor.
Çeviri:
Fiyatı 95 milyon avro! BVB, eski Bundesliga yıldızını hedefine almış gibi görünüyor
Forvet, geçen sezonun ikinci yarısını Juve’de kiralık olarak geçirdi. 22 maçta attığı 10 golle oldukça iyi bir izlenim bıraktı. Söylentilere göre Torino’da kalmak istiyor ve Bianconeri de buna karşı değil. PSG aslında oyuncuya karşı iyi niyet göstererek, Serie A’nın rekor şampiyonuna transfer olma isteğini yerine getirmek istiyordu.
Ancak Paris, 40 milyon avroluk bir transfer ücreti talep ediyor gibi görünüyor. Bu talep ve Juve’nin bunu ödeme konusundaki isteksizliği göz önüne alındığında, transferin gerçekleşmesi tehlikeye girmiş durumda. PSG yetkililerinin “sabrı giderek tükeniyor”. Bir süreliğine, satın alma opsiyonu ve ardından zorunlu satın alma şartı içeren bir model de gündeme gelmişti.
Borussia Dortmund’un yanı sıra, bu durumdan potansiyel olarak yararlanabilecekler arasında iki İngiliz birinci lig takımı olan Aston Villa ve Crystal Palace’ın da adı geçiyor.
- Getty Images Sport
BVB için olası bir yıldız transferi mi? Randal Kolo Muani’nin PSG ile 2028’e kadar sözleşmesi var
BVB’de yaz aylarında hücum hattında bazı gelişmeler yaşanabilir. Kanat forveti Karim Adeyemi’nin (24) sözleşmesi 2027’de sona eriyor ve uzatma görüşmeleri tıkanmış durumda. Bu durum değişmezse, eski Salzburg oyuncusunun satışına bu transfer döneminde bile gidilebilir.
Bunun yanı sıra, golcü Serhou Guirassy (30) hakkında da ısrarlı transfer söylentileri dolaşıyor. Haftalardır Süper Lig’deki Fenerbahçe’ye transfer olacağı konuşulan Guirassy, sözleşmesindeki çıkış maddesi sayesinde takımdan ayrılabilir. Geçtiğimiz haftalarda Niko Kovac (54) yönetimindeki takımın forvet hattı için en olası aday olarak TSG Hoffenheim'dan Fisnik Asllani (23) gösteriliyordu.
Kolo Muani, Almanya'nın en üst ligini çok iyi biliyor. 2022'de FC Nantes'tan Eintracht Frankfurt'a bedelsiz transfer olduktan sonra bir yıl boyunca Hessen ekibinde forvet olarak forma giydi ve 36 lig maçında 16 gol attı. Ardından, büyük bir yankı uyandıran transferin ardından SGE'nin rekor transfer ücreti olan 95 milyon avro karşılığında PSG'ye transfer oldu. Ancak teknik direktör Luis Enrique’nin (56) yıldızlarla dolu kadrosunda, çok yönlü forvet yüksek beklentileri karşılayamadı ve ilk 11’de yer bulamadı.
Ocak 2025’te kiralık olarak Juve’ye transfer oldu; bir önceki sezon ise Tottenham Hotspur’da kiralık olarak pek başarılı olamadı. Kolo Muan’ın Paris’teki sözleşmesi 2028’e kadar devam ediyor. Kendisi açıkça satılabilecek bir oyuncu olarak görülüyor.
BVB’nin rekor transferleri
Oyuncular Pozisyon Hangi kulüpten transfer edildi Yıl Transfer ücreti Ousmane Dembélé Forvet Stade Rennes 2016 35,5 milyon avro Sebastien Haller Forvet Ajax Amsterdam 2022 31 milyon avro Mats Hummels Defans FC Bayern 2019 30,5 milyon avro Jobe Bellingham Orta saha AFC Sunderland 2025 30,5 milyon avro Jude Bellingham Orta saha Birmingham City 2020 30,15 milyon avro
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun