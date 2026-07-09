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grafica cm atta fiorentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Fiorentina’ya transfer: Paratici’nin gece yarısı yaptığı ani hamle: ayrıntılar

Fiorentina
Transfers
Udinese
A. Atta

Violet kulübü, Udinese’den Fransız oyuncuyu transfer etti

Gianluca Di Marzio’nun açıkladığı üzere Arthur Atta, Fiorentina’ya transfer oluyor. 2003 doğumlu Fransız orta saha oyuncusu Atta, geçtiğimiz günlerde ve son saatlerde sırasıyla Juventus, Inter ve son olarak da dün Udinese yönetimi ile görüşme yapan Milan ile anılmıştı.


Di Marzio’nun aktardığına göre, taraflar arasında anlaşma gece saatlerinde sağlandı. Fiorentina’nın sportif direktörü Fabio Paratici, geçmiş yıllarda da bu oyuncuya her zaman büyük saygı duymuş ve Premier League’de görev yaptığı dönemde Tottenham’da da onu kadrosuna katmak istemişti. Bu sürpriz hamle, Fransız oyuncu için İtalyan ve İngiliz rakiplerinin önünü kesti.


Oyuncu bugün Floransa’da sağlık kontrolünden geçecek.

  • FORMÜL VE RAKAMLAR

    Anlaşma, kesin transferşeklinde olacak; rakamlara gelince, Fabrizio Romano’ya göre en az 30 milyon artı bonus söz konusu; toplam tutar 40 milyona yaklaşacak ve buna gelecekteki bir satıştan elde edilecek bir yüzde payı da eklenecek (Sky için bu pay %30 olacak).

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  • "BELLINGHAM VE ZIDANE'NİN KARIŞIMI"

    Rennes ve Metz'de yetişen Atta, Serie A ve Coppa Italia'da toplam 63 maça çıkıp 6 gol ve 4 asist kaydettikten sonra Udinese'den ayrılıyor. Onu, 2026/2027 sezonu öncesinde sürpriz bir şekilde kendisine şans verme kararı alan Fabio Grosso'nun çalıştırdığı Fiorentina bekliyor.


    Kısa bir süre önce Udinese’nin sportif direktörü Gianluca Nani, orta saha oyuncusu Arthur Atta’ya büyük bir takdirini dile getirmiş ve teknik ve taktiksel özellikleri nedeniyle onu “Bellingham ile Zidane’ın bir karışımı” olarak tanımlamıştı.


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