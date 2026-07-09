Gianluca Di Marzio’nun açıkladığı üzere Arthur Atta, Fiorentina’ya transfer oluyor. 2003 doğumlu Fransız orta saha oyuncusu Atta, geçtiğimiz günlerde ve son saatlerde sırasıyla Juventus, Inter ve son olarak da dün Udinese yönetimi ile görüşme yapan Milan ile anılmıştı.





Di Marzio’nun aktardığına göre, taraflar arasında anlaşma gece saatlerinde sağlandı. Fiorentina’nın sportif direktörü Fabio Paratici, geçmiş yıllarda da bu oyuncuya her zaman büyük saygı duymuş ve Premier League’de görev yaptığı dönemde Tottenham’da da onu kadrosuna katmak istemişti. Bu sürpriz hamle, Fransız oyuncu için İtalyan ve İngiliz rakiplerinin önünü kesti.





Oyuncu bugün Floransa’da sağlık kontrolünden geçecek.