FIFA sıralaması: İspanya ABD'nin önünde, İtalya 14. sıraya geriledi

FIFA'nın kadınlar dünya sıralamasındaki güncellemesi yayımlandı. İlk 10'da çok az değişiklik var. Son aylardaki hazırlık maçları haziran ayındaki sıralamayı büyük ölçüde değiştirmedi. 2121,50 puanla zirvede yer alan İspanya'yı 2042,38 puanla ABD takip ediyor (iki milli takım geçen hafta karşılaştı. 2-2 biten maçta, Putellas ve Salma Paralluelo'nun golleriyle iki farklı geriye düşen ABD, Sanchez ve Swanson'ın golleriyle eşitliği sağladı). Almanya üçüncü sırada (2034,62 puan). Onu İngiltere (2025,47 puanla dördüncü) ve Japonya (1994,43 puanla beşinci) takip ediyor.



