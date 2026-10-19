FIFA'nın kadınlar dünya sıralamasındaki güncellemesi yayımlandı. İlk 10'da çok az değişiklik var. Son aylardaki hazırlık maçları haziran ayındaki sıralamayı büyük ölçüde değiştirmedi. 2121,50 puanla zirvede yer alan İspanya'yı 2042,38 puanla ABD takip ediyor (iki milli takım geçen hafta karşılaştı. 2-2 biten maçta, Putellas ve Salma Paralluelo'nun golleriyle iki farklı geriye düşen ABD, Sanchez ve Swanson'ın golleriyle eşitliği sağladı). Almanya üçüncü sırada (2034,62 puan). Onu İngiltere (2025,47 puanla dördüncü) ve Japonya (1994,43 puanla beşinci) takip ediyor.
FIFA sıralaması: İspanya ABD'nin önünde, İtalya 14. sıraya geriledi
İTALYA 14. SIRAYA GERİLEDİ
İlk 10'u altıncı sıradaki Fransa'nın ardından Brezilya, İsveç, Kanada ve iki basamak yükselerek sırasıyla 11. ve 12. sıradaki Hollanda ile Kuzey Kore'yi geride bırakan Danimarka tamamlıyor. Bir basamak gerileyerek 14. sıraya düşen İtalya'nın önünde Norveç (13.) yer alıyor. İtalya'nın hemen arkasındaki Avustralya yine 15. sırada. Avustralya'yı yükselişteki İzlanda ve Güney Kore takip ederken Çin iki basamak gerileyerek 18. sıraya düştü.
Finlandiya ilk 20'nin dışında
Kolombiya ise 19. sırada; FIFA sıralamasında ilk 20'yi tamamlayan Belçika'nın önünde yer alıyor. İtalya'nın Dünya Kupası play-off'undaki sıradaki rakibi Finlandiya 22. sırada. 21. sıradaki İrlanda da Finlandiya'nın önünde.
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