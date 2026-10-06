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FIFA'da yeni kriz! Norveç, Gianni Infantino'nun davranışlarını sorgulayan etik şikâyetinde bulundu
Norveç, Infantino'nun liderliği hakkında soruşturma talep ediyor
Uluslararası futbol yönetimindeki dengeler, Norveç Futbol Federasyonu'nun (NFF) FIFA Başkanı Infantino'nun tutumuna ilişkin üç maddelik bir etik şikâyetini resmen sunmasıyla sarsıldı.
NFF, tartışmalı bir barış ödülünün verilmesinden aktif oyuncularla ilgili disiplin meselelerine müdahaleye kadar uzanan birçok yüksek profilli olay konusunda ciddi endişelerini dile getirdi ve FIFA Etik Komitesi'nin devreye girmesini talep etti.
Bu gelişme, bir üye federasyonun küresel yönetim organının liderliğine doğrudan meydan okuması anlamına gelirken, sporun idari yapıları içindeki büyüyen ayrışmayı da gözler önüne seriyor.
- Getty Images Sport
Infantino, görevi kötüye kullandığı iddiasıyla inceleme altında
Şikayetin merkezinde, Infantino'nun siyasi ittifakları ya da geleneksel denetimi baypas eden mali projeleri kolaylaştırmak için konumunu "kötüye kullanıp kullanmadığı" sorusu yer alıyor. Federasyon, başkanın ve diğer üst düzey yetkililerin son dönemdeki eylemleriyle kuruluşun etik kurallarını ihlal edip etmediğine dair kapsamlı bir soruşturma talep etti. Bu, yalnızca iç inceleme talebi değil; FIFA içindeki birden fazla departmanı kapsayan, hesap verebilirlik için bilinçli bir çağrı.
Bu konuları Etik Komitesi'ne taşıyan NFF, özellikle de kararların küresel siyasi gündemler ve özel sermayeyle kesişiyor gibi göründüğü durumlarda, futbol piramidinin en tepesinde kararların nasıl alındığına dair şeffaf bir açıklama yapılması için baskı kuruyor.
Norveç Futbol Federasyonu'nun hamlesi, konuyu yönetişim, denetim ve uyum komitesine de taşıyarak bir adım daha ileri gitti. Bu ikinci başvuru, "FIFA'nın karar alma süreçlerinin, gözetim ve iç kontrollerinin gerekliliklere uygun şekilde işleyip işlemediğini ve gündeme getirilen meselelerin ortaya çıkmasına herhangi bir yönetişim zafiyetinin izin verip vermediğini" belirlemeyi amaçlıyor.
Donald Trump etrafındaki tartışma
NFF’nin şikâyetindeki en çarpıcı unsurlardan biri, FIFA Barış Ödülü’nün eşi benzeri görülmemiş şekilde ABD Başkanı Donald Trump’a verilmesiyle ilgili. Kasım ayında oluşturulan ödülün amacı, “barış için istisnai ve olağanüstü adımlar atan ve bunu yaparken dünya genelinde insanları bir araya getiren kişileri ödüllendirmek” olarak belirtilmişti.
Trump, Aralık Dünya Kupası kura çekimi sırasında bu ödülün ilk sahibi oldu; bu adım ise çeşitli savunuculuk grupları ve üye ülkelerden anında tepki gördü. NFF, söz konusu ödülün meşruiyetini özellikle sorgularken, şikâyetinde bunun “ödülün nasıl oluşturulduğu ve verildiğine, FIFA Konseyi’nin sürece dahil olup olmaması gerektiğine ve sürecin FIFA’nın siyasi tarafsızlık yükümlülükleriyle tutarlı olup olmadığına dair soru işaretleri doğurduğunu” ifade etti.
- Getty Images Sport
Balogun vakası siyasi tarafsızlıkla ilgili soruları gündeme getiriyor
Şikayet ayrıca, 2026 Dünya Kupası sırasında USMNT forveti Folarin Balogun'u içeren bir disiplin vakasının ayrıntılarına da giriyor. Balogun, Bosna-Hersek karşısında alınan galibiyet sırasında kırmızı kart görmüştü ve bu durumun otomatik olarak bir maçlık men cezasını tetiklemesi gerekiyordu. Ancak ceza gizemli bir şekilde askıya alındı ve böylece forvet, bir sonraki turda Belçika'ya karşı oynayabildi.
Ortaya çıkan haberlere göre, cezanın askıya alınması Donald Trump'ın Infantino'yu doğrudan telefonla arayarak disiplin kararının gözden geçirilmesini istemesinin ardından gerçekleşti. NFF, barış ödülünün verilmesinin, Infantino'nun Trump'a kamuoyu önündeki desteğiyle birlikte, “(etik) kuralların görevin kötüye kullanılması ve siyasi tarafsızlıkla ilgili hükümleri kapsamında soru işaretleri doğurduğunu” belirtti.
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