Şikayetin merkezinde, Infantino'nun siyasi ittifakları ya da geleneksel denetimi baypas eden mali projeleri kolaylaştırmak için konumunu "kötüye kullanıp kullanmadığı" sorusu yer alıyor. Federasyon, başkanın ve diğer üst düzey yetkililerin son dönemdeki eylemleriyle kuruluşun etik kurallarını ihlal edip etmediğine dair kapsamlı bir soruşturma talep etti. Bu, yalnızca iç inceleme talebi değil; FIFA içindeki birden fazla departmanı kapsayan, hesap verebilirlik için bilinçli bir çağrı.

Bu konuları Etik Komitesi'ne taşıyan NFF, özellikle de kararların küresel siyasi gündemler ve özel sermayeyle kesişiyor gibi göründüğü durumlarda, futbol piramidinin en tepesinde kararların nasıl alındığına dair şeffaf bir açıklama yapılması için baskı kuruyor.

Norveç Futbol Federasyonu'nun hamlesi, konuyu yönetişim, denetim ve uyum komitesine de taşıyarak bir adım daha ileri gitti. Bu ikinci başvuru, "FIFA'nın karar alma süreçlerinin, gözetim ve iç kontrollerinin gerekliliklere uygun şekilde işleyip işlemediğini ve gündeme getirilen meselelerin ortaya çıkmasına herhangi bir yönetişim zafiyetinin izin verip vermediğini" belirlemeyi amaçlıyor.