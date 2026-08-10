Öfkenin temelinde, mektubun FFE projesiyle ilgili olarak "derin bir muhakeme hatası" diye tanımladığı durum yatıyor. Mektupta özellikle, Fas'ın Rabat kentindeki bir toplantıda Infantino'nun sergilediği tutum eleştirildi; burada Infantino'nun FIFA Konseyi üyelerini ve üye federasyonları dışarıda bıraktığı, bunun yerine yalnızca doğrudan FIFA tarafından istihdam edilen üst düzey personeli çağırmayı tercih ettiği öne sürüldü.

Mektup ayrıca, FIFA'nın FFE sürecine ilişkin usule dair hataları kabul etmesinin, verilen zararı onarmak için yeterince ileri gitmediğini açıkça ortaya koyuyor. Mektupta şu ifadeler de yer aldı: "Teklifin kendisinin başlı başına yanlış olduğunu kabul etmedi. FIFA Dünya Kupası'ndaki bir payı satmaya çalışmanın derin bir muhakeme hatası olduğuna dair hâlâ hiçbir kabul yok.

"Bu, yalnızca usule ilişkin bir hata değil, FIFA'nın hizmet etmek için var olduğu kurumlarla kurulan güvenin temelinden ihlalidir."

FIFA, ekim ayındaki bir sonraki Konsey toplantısı için bir rapor sunma taahhüdünde bulunmuş olsa da, üç konfederasyon çok daha sıkı ve şeffaf bir soruşturma talep ediyor. Mevcut iç incelemenin, güvenilir olabilmesi için gerekli bağımsızlıktan yoksun olduğunu savunuyorlar. Mektupta ayrıca şu ifadeye yer verildi: "Açıklık olması gereken yerde mesafe, hesap verebilirlik olması gereken yerde sessizlik var." Gerilim, hukuki uyarıların yapıldığı bir noktaya ulaştı; UEFA, FIFA'yı özel yatırım anlaşmasına yönelik rafa kaldırılan planlarla ilgili hiçbir belgeyi silmemesi veya imha etmemesi gerektiği konusunda açıkça uyardı.