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FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA, CONCACAF ve AFC'nin sansasyonel ortak saldırısıyla "aldatma" ile suçlandı
Infantino görevini terk etmekle suçlanıyor
Dünya futbolunun merkezindeki iç savaş kaynama noktasına ulaştı; UEFA, CONCACAF ve AFC, Infantino’ya hitaben sert bir açık mektup yayımladı. Üç kıtasal kurumun başkanları ve genel sekreterleri tarafından imzalanan belge, mevcut FIFA yönetimine ilişkin değerlendirmesinde sözünü sakınmıyor.
Infantino’nun kişisel tutumunu doğrudan hedef alan üç konfederasyon, Infantino’nun üye federasyonların ortak çıkarları yerine kişisel gücü önceliklendirdiğini öne sürerek şöyle dedi: "Aldatma yoluyla güven bozulduğunda, bir kişi kendisine yetki veren kolektif yapının üstüne kendisini koyduğunda, bu görev terk edilmiş olur."
Metin şöyle devam etti: "Futbolda liderlik bir mülk değildir. Bu, gücü elde tutmak ya da elde tutulmasını talep etmekle ilgili değildir. Bu, kendisine bu görevi emanet eden futbol ailesine karşı bir hizmet sorumluluğudur."
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FFE tartışması
Öfkenin temelinde, mektubun FFE projesiyle ilgili olarak "derin bir muhakeme hatası" diye tanımladığı durum yatıyor. Mektupta özellikle, Fas'ın Rabat kentindeki bir toplantıda Infantino'nun sergilediği tutum eleştirildi; burada Infantino'nun FIFA Konseyi üyelerini ve üye federasyonları dışarıda bıraktığı, bunun yerine yalnızca doğrudan FIFA tarafından istihdam edilen üst düzey personeli çağırmayı tercih ettiği öne sürüldü.
Mektup ayrıca, FIFA'nın FFE sürecine ilişkin usule dair hataları kabul etmesinin, verilen zararı onarmak için yeterince ileri gitmediğini açıkça ortaya koyuyor. Mektupta şu ifadeler de yer aldı: "Teklifin kendisinin başlı başına yanlış olduğunu kabul etmedi. FIFA Dünya Kupası'ndaki bir payı satmaya çalışmanın derin bir muhakeme hatası olduğuna dair hâlâ hiçbir kabul yok.
"Bu, yalnızca usule ilişkin bir hata değil, FIFA'nın hizmet etmek için var olduğu kurumlarla kurulan güvenin temelinden ihlalidir."
FIFA, ekim ayındaki bir sonraki Konsey toplantısı için bir rapor sunma taahhüdünde bulunmuş olsa da, üç konfederasyon çok daha sıkı ve şeffaf bir soruşturma talep ediyor. Mevcut iç incelemenin, güvenilir olabilmesi için gerekli bağımsızlıktan yoksun olduğunu savunuyorlar. Mektupta ayrıca şu ifadeye yer verildi: "Açıklık olması gereken yerde mesafe, hesap verebilirlik olması gereken yerde sessizlik var." Gerilim, hukuki uyarıların yapıldığı bir noktaya ulaştı; UEFA, FIFA'yı özel yatırım anlaşmasına yönelik rafa kaldırılan planlarla ilgili hiçbir belgeyi silmemesi veya imha etmemesi gerektiği konusunda açıkça uyardı.
Ayrılıkçı turnuvaların tehdidi
Belki de en önemli gelişme, küresel futbol düzeninde tam bir kopuş tehdidinin belirmesi. Telegraph'a göre, Infantino görevde kalırsa ayrılıkçı organizasyonların oluşturulmasına ilişkin UEFA, CONCACAF ve AFC arasında ön görüşmeler zaten yapıldı. Taraflar bu turnuvaların nasıl şekilleneceği ya da ne zaman başlayabileceği konusunda henüz net ayrıntılar vermemiş olsa da, böyle bir adımın anılması bile FIFA ile yaşanan restleşmede nükleer seçenek işlevi görüyor.
UEFA, muhalefetini en yüksek sesle dile getiren taraf oldu ve daha önce FIFA'nın tüm organizasyonlarını boykot etme tehdidinde bulunmuştu. FIFA'nın Infantino'nun sicilini savunma girişimlerine rağmen Avrupa futbolunun yönetim organı, bu savunmaların gelecekteki Dünya Kupaları'na ya da FIFA onaylı diğer etkinliklere katılmayı reddetme ihtimalleri konusunda "hiçbir şeyi değiştirmediğinde" ısrar ediyor.
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Bölünmüş bir ev ve yaklaşan sınavlar
Ancak ortak mektubun gücüne rağmen, Infantino'ya yönelik muhalefet konfederasyonların kendi içinde tamamen oy birliğiyle şekillenmiş değil. CONCACAF ve AFC yönetimleri mektubu imzalamış olsa da, üye ülkelerinden birkaçı mevcut FIFA başkanına destek verdiğini zaten kamuoyu önünde açıkladı. Kuzey Amerika'da Meksika, Infantino'ya destek verdiğini duyururken; Asya'da Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Sri Lanka, Lübnan, Kuveyt, Moğolistan, Filipinler ve Bhutan'ın da aralarında bulunduğu sekiz ülke ona resmen destek verdi.
Giderek büyüyen bu isyanın ilk gerçek sınavına ise bir aydan az kaldı. FIFA 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nın Polonya'da başlaması planlanıyor ve turnuvada İngiltere'nin de aralarında bulunduğu beş Avrupa ülkesi yer alacak. UEFA boykot fikrini gündeme getirmiş olsa da, bunun hayata geçirilmesi lojistik ve siyasi açıdan mayın tarlası olmaya devam ediyor. BBC'ye göre Fransa, turnuvada hâlâ mücadele etmeyi planladığını zaten belirtti. Bu da ortak cephede çatlaklar oluşabileceğine işaret ediyor.
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