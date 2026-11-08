Diego Simeone, maça büyük ölçüde Portekizli José Mourinho'nun son Clasico'da Real Madrid ile Barcelona karşısında sergilediği yaklaşıma benzeyen bir taktiksel anlayışla başladı. O karşılaşma, Camp Nou sahasında Kraliyet ekibinin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Ancak iki deneyim arasındaki temel fark, Arjantinli teknik direktörün bu yaklaşımı yalnızca ilk yarıda benimsemesiydi. Düzenli bir pres ve iyi bir kolektif hareketle Barcelona'nın kanat oyuncuları Lamine Yamal ve Gordon'un önündeki alanları kapatırken, hücumları titizlikle hazırlayıp ofsayt tuzağından yararlanmaya çalıştı.

İlk 45 dakika boyunca Simeone, dikkat çekici bir taktiksel performans ortaya koymayı başardı ve Barcelona'nın alışılmış biçimde hücumlarını kurma kabiliyetini sınırlandırarak oyunun gidişatına hâkim oldu. Ayrıca Katalan ekibinin oyuncularını birden fazla denemede ofsayt tuzağına düşürmeyi başardı.

Simeone'nin üstünlüğü yalnızca savunma tarafıyla sınırlı kalmadı; takımı hücum geçişlerinde de tehlikeli göründü ve ilk yarıda gerek derinlikten yapılan nüfuzlarla gerekse kanatlardaki alanları değerlendirerek beşten fazla net fırsat üretti.

Oyunun yönündeki ani değişim, en dikkat çekici silahlarından biriydi; atağı sağ cepheden başlatıp hızla sol tarafa taşıyarak Baena'yı Fariñas ile bire bir karşı karşıya bırakıyordu. Bununla eş zamanlı olarak Álvarez'in sol tarafa kayması ve Simeone'nin derinliği delmek için hareketlenmesi, ilk golü hazırlayan hamleler oldu.

Ancak devre arasından sonra tablo tamamen değişti. Simeone hücum anlayışını ve düzenli presi bir kenara bırakarak son derece geriye çekilmiş savunma bölgelerine çekildi; topa sahip olma ve kontrolü Barcelona'ya bırakırken, topu taşıyan oyuncuya baskı yapmak veya hücum organizasyonunu bozmak için gerçek bir girişimde bulunmadı.

Bu geri çekiliş, Katalan ekibine fırsatları tekrar tekrar üretecek alanı ve zamanı tanıdı; öyle ki maçı tersine çevirip galibiyeti elde etmeyi başardı.

İşte Simeone'nin karşılaşmayı yönetmesindeki en belirgin zayıf nokta burada ortaya çıkıyor; ilk yarıda presi ve hücumu başlatarak Barcelona'ya ayak uydurma ve onu taktiksel olarak geçme becerisini kanıtladıktan sonra, ikinci yarıda tüm bunlardan vazgeçmeyi tercih etti ve rakibine tam kontrolü teslim etti. Bu abartılı geri çekiliş, ona maçın sonucuna mal oldu.