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Fermin Lopez, "sahte Mourinho" gecesinde Atletico Madrid'in kalesini yıktı

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Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
La Liga
J. Mourinho
H. Flick
F. Lopez
İspanya
Portekiz
Almanya
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Barcelona, pazar akşamı İspanya Ligi'nin 12. haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta, Atletico Madrid'in kalesine zorlu bir galibiyet gerçekleştirerek (2-1) üstünlük sağladı. Maç, teknik ve taktik açıdan öne çıkan birçok ana sahne oldu.

Maçın, dünyanın en iyi iki teknik direktörünü bir araya getirdiğine şüphe yok: Atletico Madrid'in başındaki Arjantinli Diego Simeone ile Barcelona'nın teknik direktörü Alman Hansi Flick.

Flick maça (4-1-4-1) dizilişiyle çıktı ve alışkanlığı üzere ileri bir savunmayla oynayarak Atletico'yu ofsayt tuzağına düşürmeye oynadı. Simeone ise karşılaşmaya alıştığı şekilde, "klasik" (4-4-2) ile çıktı; kanatların hızına ve ana forvet Julian Alvarez'in savunmanın arkasına yaptığı hareketlerle boşlukları değerlendirme becerisine güvendi.

  • FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-REAL MADRIDAFP

    Sahte Mourinho

    Diego Simeone, maça büyük ölçüde Portekizli José Mourinho'nun son Clasico'da Real Madrid ile Barcelona karşısında sergilediği yaklaşıma benzeyen bir taktiksel anlayışla başladı. O karşılaşma, Camp Nou sahasında Kraliyet ekibinin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

    Ancak iki deneyim arasındaki temel fark, Arjantinli teknik direktörün bu yaklaşımı yalnızca ilk yarıda benimsemesiydi. Düzenli bir pres ve iyi bir kolektif hareketle Barcelona'nın kanat oyuncuları Lamine Yamal ve Gordon'un önündeki alanları kapatırken, hücumları titizlikle hazırlayıp ofsayt tuzağından yararlanmaya çalıştı.

    İlk 45 dakika boyunca Simeone, dikkat çekici bir taktiksel performans ortaya koymayı başardı ve Barcelona'nın alışılmış biçimde hücumlarını kurma kabiliyetini sınırlandırarak oyunun gidişatına hâkim oldu. Ayrıca Katalan ekibinin oyuncularını birden fazla denemede ofsayt tuzağına düşürmeyi başardı.

    Simeone'nin üstünlüğü yalnızca savunma tarafıyla sınırlı kalmadı; takımı hücum geçişlerinde de tehlikeli göründü ve ilk yarıda gerek derinlikten yapılan nüfuzlarla gerekse kanatlardaki alanları değerlendirerek beşten fazla net fırsat üretti.

    Oyunun yönündeki ani değişim, en dikkat çekici silahlarından biriydi; atağı sağ cepheden başlatıp hızla sol tarafa taşıyarak Baena'yı Fariñas ile bire bir karşı karşıya bırakıyordu. Bununla eş zamanlı olarak Álvarez'in sol tarafa kayması ve Simeone'nin derinliği delmek için hareketlenmesi, ilk golü hazırlayan hamleler oldu.

    Ancak devre arasından sonra tablo tamamen değişti. Simeone hücum anlayışını ve düzenli presi bir kenara bırakarak son derece geriye çekilmiş savunma bölgelerine çekildi; topa sahip olma ve kontrolü Barcelona'ya bırakırken, topu taşıyan oyuncuya baskı yapmak veya hücum organizasyonunu bozmak için gerçek bir girişimde bulunmadı.

    Bu geri çekiliş, Katalan ekibine fırsatları tekrar tekrar üretecek alanı ve zamanı tanıdı; öyle ki maçı tersine çevirip galibiyeti elde etmeyi başardı.

    İşte Simeone'nin karşılaşmayı yönetmesindeki en belirgin zayıf nokta burada ortaya çıkıyor; ilk yarıda presi ve hücumu başlatarak Barcelona'ya ayak uydurma ve onu taktiksel olarak geçme becerisini kanıtladıktan sonra, ikinci yarıda tüm bunlardan vazgeçmeyi tercih etti ve rakibine tam kontrolü teslim etti. Bu abartılı geri çekiliş, ona maçın sonucuna mal oldu.

  • Atletico galibiyeti elinden kaçırıyor

    Simeone'nin tercihlerinin ve ikinci yarıda geri çekilmesinin ötesinde, galibiyeti kaçırmanın sorumluluğunun bir kısmını Atletico Madrid oyuncuları da taşıyor; zira daha üstün taraf oldukları ve tehlikeli bölgelere daha fazla ulaştıkları ilk yarıda çok sayıda fırsatı harcadılar.

    Bu fırsatların harcanmasına yol açanların başında Arjantinli Julian Alvarez geliyordu; takımının yarattığı fırsatların büyüklüğüne kıyasla bazıları oldukça kolay olmasına rağmen, net üç girişimi gole çeviremedi.

    Sorun Barcelona kalesine ulaşmakta değil, kale önünde etkili olamamaktaydı; zira Atletico, Katalan takımının savunmasını birden fazla kez aşmayı ve tehdit bölgelerine ulaşmayı başardı, ancak farkı açmaya ve karşılaşmayı erken noktalamaya yetecek son dokunuştan yoksundu.

    Madrid ekibi, üstünlüğünü değerlendirmek yerine Barcelona'ya maçta kalma ve atmosferine geri dönme fırsatı tanıdı ve sonrasında kendini, harcadığı fırsatların bedelini öder halde buldu.

  • Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport

    De Jong aksaklığı gideriyor, Lopez ise Barça'yı kurtarıyor

    Hansi Flick, Villanes'in görev yaptığı Atletico Madrid'in sağ kanadının başlıca tehlike kaynağı olduğunu fark ederek ikinci yarının başında müdahale etmeye karar verdi; oyuncuyu oyundan alıp Hollandalı Frenkie de Jong'u sahaya sürdü. De Jong sağ bek pozisyonunu üstlenirken, Barcelona topa sahip olduğunda ilave bir orta saha oyuncusuna dönüştü.

    Bu değişiklik, özellikle Atletico'nun savunma bölgelerine çekilmesiyle Barcelona'ya orta sahada belirgin bir üstünlük sağladı. Katalan ekip neredeyse mutlak bir hakimiyet kuran taraf haline geldi ve oyuncularının önündeki alanlar genişledi; aynı zamanda Fermin Lopez'e öne çıkma ve tehlikeli bölgelere sızma konusunda daha fazla özgürlük tanındı.

    Lopez, geri dönüşte belirleyici bir rol oynayarak tartışmasız biçimde Barcelona'nın gecesinin yıldızı oldu. Atletico Madrid savunmasının bireysel bir hatasından yararlanarak ceza sahası içinden beklenmedik bir şut çekti ve ağları sarstı; bu an, Katalan ekibi yeniden maçın havasına soktu.

    Orta sahadaki hakimiyetin sürmesi ve Atletico'nun bölgelerine daha fazla çekilmesiyle Lamine Yamal, oyun kuruculuğa katkıda bulunmak için derinliklere doğru hareket etti. Lopez ceza sahası içinde uygun alanları bularak genç yıldızdan büyülü bir pas aldı ve bunu galibiyet golüne çevirdi; böylece Barcelona'nın ikinci yarıdaki üstünlüğünü perçinledi.

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    Flick tüm kapıları kapatıyor

    Hansi Flick, ikinci yarıyı yönetme biçimiyle de övgüyü hak ediyor. Yalnızca maçın gidişatını hücum yönünde değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda ardı ardına yaptığı taktik müdahalelerle Atletico Madrid'in önündeki yolları da kapatmayı başardı. Bu müdahaleler, defansif sağlamlığı artırmak ve rakibin tehlikesini sınırlamak amacıyla 60. dakikada sağ kanatta Joao Cancelo yerine Andreas Christensen'i oyuna sürmesiyle başladı.

    Galibiyet golünün ardından Alman teknik adam, sonucu güvenceye almak için yeni değişikliklere gitti; sağ kanata Eric Garcia'yı dahil ederken Christensen'i Gerard Romero ve Pau Cubarsi'nin yanında üçüncü stoper konumuna çekti, ayrıca Bernal yerine Gavi'yi oyuna aldı.

    Bu değişiklikler Barcelona'ya daha fazla defansif yoğunluk kazandırdı ve Atletico'nun değerlendirmeye çalıştığı boşlukları kapattı. Böylece Simeone'nin maça dönmesine izin vermedi ve ikinci yarıyı rakibinden tamamen farklı bir şekilde ele alan Flick, maçın gidişatını okuma ve detaylarını yönetme konusundaki üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu.

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