FIFA, resmi sicilinde borçlu olunan tutarı kamuoyuna açıklamadı ve mağdur tarafın adını vermedi. Türk kulübünün yönetimi de sessizliğini korudu; hissedarlara ya da basına herhangi bir açıklama yapmadı. Taraflardan biri konuya açıklık getirene kadar, davanın arka planına ilişkin kesin ayrıntılar tamamen gizli kalmaya devam edecek.