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Fenerbahce SK v Eyüpspor - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Çeviri:

Fenerbahçe'ye FIFA'dan üç transfer dönemi yasağı: Türk devi kayıt kriziyle karşı karşıya

Fenerbahçe
Süper Lig

Fenerbahçe, FIFA'nın kulübün önümüzdeki üç transfer döneminde yeni oyuncu kaydetmesini engelleyebilecek önemli bir disiplin kararıyla sarsıldı. Türk devi, ödenmemiş mali yükümlülüklere ilişkin bir anlaşmazlığın ardından dünya futbolunun yönetim organının güncellenmiş yaptırım uygulanan kulüpler listesinde yer aldı.

  • Yönetim organı ağır bir yaptırım uyguladı

    İstanbul devi, çözüme kavuşturulmayan mali yükümlülükler nedeniyle resmen FIFA Tescil Yasağı Listesi'ne alındı. Bu disiplin yaptırımı, kulübün art arda üç transfer döneminde yeni oyuncu tescil etmesini engelliyor. Yönetimin şimdi, gelecekteki transfer faaliyetlerinin sekteye uğramamasını sağlamak için ödenmemiş borcu kapatması gerekiyor.

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    Henüz resmî bir açıklama yapılmadı

    FIFA, resmi sicilinde borçlu olunan tutarı kamuoyuna açıklamadı ve mağdur tarafın adını vermedi. Türk kulübünün yönetimi de sessizliğini korudu; hissedarlara ya da basına herhangi bir açıklama yapmadı. Taraflardan biri konuya açıklık getirene kadar, davanın arka planına ilişkin kesin ayrıntılar tamamen gizli kalmaya devam edecek.

  • Mali uyum zorlukları Süper Lig'i zorluyor

    Bu vaka, Türk kulüplerinin uluslararası düzenleyici standartlara uyum konusunda yaşadığı tekrarlayan sıkıntıları gözler önüne seriyor. FIFA'nın çerçevesine göre bu yasak, Fenerbahçe borçlu olunan tutarı öder ödemez derhal kaldırılacak. Uzun sürecek bir gecikme ise hedefteki oyuncularla yapılan tüm ön sözleşme anlaşmalarını geçersiz kılacak ve soyunma odasındaki istikrarı bozacak.

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    Yönetim kurulu durgunluğu önlemek için harekete geçti

    Fenerbahçe, bir sonraki transfer dönemi açılmadan önce anlaşmazlığı çözmek için hızlı hareket etmek zorunda. Embargonun kaldırılması, şampiyonluk yarışı ve Avrupa serüveni için kadro derinliğini korumak açısından kritik önem taşıyor. Borcun kapatılmaması, kadronun birkaç sezon boyunca yerinde sayması riskini doğuruyor.

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