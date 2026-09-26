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Fenerbahçe'ye FIFA'dan üç transfer dönemi yasağı: Türk devi kayıt kriziyle karşı karşıya
Yönetim organı ağır bir yaptırım uyguladı
İstanbul devi, çözüme kavuşturulmayan mali yükümlülükler nedeniyle resmen FIFA Tescil Yasağı Listesi'ne alındı. Bu disiplin yaptırımı, kulübün art arda üç transfer döneminde yeni oyuncu tescil etmesini engelliyor. Yönetimin şimdi, gelecekteki transfer faaliyetlerinin sekteye uğramamasını sağlamak için ödenmemiş borcu kapatması gerekiyor.
- AFP
Henüz resmî bir açıklama yapılmadı
FIFA, resmi sicilinde borçlu olunan tutarı kamuoyuna açıklamadı ve mağdur tarafın adını vermedi. Türk kulübünün yönetimi de sessizliğini korudu; hissedarlara ya da basına herhangi bir açıklama yapmadı. Taraflardan biri konuya açıklık getirene kadar, davanın arka planına ilişkin kesin ayrıntılar tamamen gizli kalmaya devam edecek.
Mali uyum zorlukları Süper Lig'i zorluyor
Bu vaka, Türk kulüplerinin uluslararası düzenleyici standartlara uyum konusunda yaşadığı tekrarlayan sıkıntıları gözler önüne seriyor. FIFA'nın çerçevesine göre bu yasak, Fenerbahçe borçlu olunan tutarı öder ödemez derhal kaldırılacak. Uzun sürecek bir gecikme ise hedefteki oyuncularla yapılan tüm ön sözleşme anlaşmalarını geçersiz kılacak ve soyunma odasındaki istikrarı bozacak.
- AFP
Yönetim kurulu durgunluğu önlemek için harekete geçti
Fenerbahçe, bir sonraki transfer dönemi açılmadan önce anlaşmazlığı çözmek için hızlı hareket etmek zorunda. Embargonun kaldırılması, şampiyonluk yarışı ve Avrupa serüveni için kadro derinliğini korumak açısından kritik önem taşıyor. Borcun kapatılmaması, kadronun birkaç sezon boyunca yerinde sayması riskini doğuruyor.
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