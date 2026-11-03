Sergio Conceicao'dan Fenerbahçe'ye ret. Al Ittihad'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan eski Milan teknik direktörü, İsmail Kartal'ın istifasının ardından yeni bir teknik direktör arayan Türk kulübünün teklifini reddetti. Bu kararın arkasında ekonomik nedenler değil, Portekizli teknik direktörün beş büyük ligden bir takımdan teklif bekleme isteği var. Conceicao, teklif için teşekkür etti ancak kabul etmemeyi tercih etti.
Fenerbahçe: Sergio Conceicao neden hayır dedi?
Kuyt geçici teknik direktör
İstanbul kulübünün başında şu anda, 2012-2015 yılları arasında Liverpool ve Fenerbahçe forması giymiş eski forvet Dirk Kuyt bulunuyor. Yeni teknik direktör seçilene kadar takımı geçici olarak çalıştıracak Hollandalı, sezon öncesinde Kartal'ın yardımcısı olarak göreve gelmişti. Kuyt, Fenerbahçe'yi yarın saat 18.45'te Liverpool'a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında yönetecek.
EMRE YENİ TEKNİK DİREKTÖR
Türk basınına göre Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Emre Belözoğlu olması bekleniyor. Inter ve Fenerbahçe'de de forma giyen eski orta saha oyuncusu, Kasımpaşa'daki teknik direktörlük görevinden ayrılıp 2021'de geçici teknik direktörlük yaptığı Şükrü Saracoğlu'na dönecek. İmzanın bugün ya da yarın atılması bekleniyor.
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