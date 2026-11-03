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Sergio Conceicao'dan Fenerbahçe'ye ret. Al Ittihad'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan eski Milan teknik direktörü, İsmail Kartal'ın istifasının ardından yeni bir teknik direktör arayan Türk kulübünün teklifini reddetti. Bu kararın arkasında ekonomik nedenler değil, Portekizli teknik direktörün beş büyük ligden bir takımdan teklif bekleme isteği var. Conceicao, teklif için teşekkür etti ancak kabul etmemeyi tercih etti.