FC Cincinnati'nin Brezilyalı yıldız Neymar için ön görüşmelere başladığı bildiriliyor
MLS'den bir başka transfer teklifi mi?
Neymar, 2025 yılında Al Hilal'dan ayrıldıktan sonra Chicago Fire ile ciddi görüşmeler yürütürken MLS'e transfer olmaya çok yakındı. Ancak, çocukluğundan beri oynadığı ve küme düşmekten kurtarmasına yardım ettiği Santos ile anlaşma imzalamayı tercih etti. Brezilya kulübüyle bir yıllık sözleşme imzalayan Neymar, bu hamlesiyle Dünya Kupası öncesinde MLS'e transfer olacağına dair söylentileri büyük ölçüde yatıştırdı.
Görüşmeler yeniden mi başladı?
Ancak, bu konuda yeniden bir gelişme yaşanabileceği görülüyor. Haberlere göre görüşmeler henüz başlangıç aşamasında olsa da, Cincinnati’nin dünyanın en tanınmış Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmanın nasıl bir süreç olacağını değerlendirdiği belirtiliyor. GOAL’un konuyla ilgili olarak kulübe ulaştığında, kulüp yorum yapmaktan kaçındı.
FC Cincinnati ile ilgili lojistik konular
Cincinnati'nin kadro yapısı açısından potansiyel bir engel söz konusu. Pat Noonan'ın takımında halihazırda üç "Designated Spot" kontenjanı dolmuş durumda ve bu oyuncuların hepsi – Evander, Kevin Denkey ve Miles Robinson – uzun vadeli sözleşmelere bağlı. Herhangi bir değişiklik olmazsa, Neymar'ın MLS maaş düzenlemeleri çerçevesinde bir anlaşmaya varması gerekecek. The Athletic, Avrupa kulüplerinin geçen sezon Cincinnati'nin 2025 kışında transfer ettiği Denkey'i kadrolarına katmak istediklerini bildirdi.
Kulübü tanınır hale getirmek
Cincinnati son zamanlarda Avrupalı yıldızlarla ilgili olası transferleri araştırıyor. Denkey, 2025 sezonu öncesinde 16 milyon dolara transfer edildiğinde Belçika Ligi'nin en golcü oyuncusuydu. Kulübün Weston McKennie ile anlaşmaya yakın olduğu ve Josh Sargent ile de görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor.
Neymar ise yaklaşan Dünya Kupası'nda Brezilya kadrosunda yer almayı umuyor. Bu Mart ayında Selecao'nun hazırlık maçları kadrosuna seçilmedi.