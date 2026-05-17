Son zamanlarda, Manuel Neuer'in 2026 Dünya Kupası'nda Alman milli takımına geri dönüşü konusunda pek çok tartışma yaşandı; şimdi ise FC Bayern Münih, son Bundesliga maçında 1. FC Köln karşısında oyundan çıkmasının ardından bir açıklama yaptı.
Çeviri:
FC Bayern Münih teşhisi açıkladı: Manuel Neuer Dünya Kupası'na hazır mı?
Kulübün resmi açıklamasında, "Kaleci, sol baldırındaki kas sorunları nedeniyle şimdilik tempoyu düşürmek zorunda. Bu durum, FC Bayern'in sağlık ekibi tarafından yapılan muayene sonucunda ortaya çıktı" denildi.
Neuer Pazar günü BR'ye yaptığı açıklamada, "Sol tarafımda bir şey hissettim. Baldırımda biraz sorun vardı ve risk almak istemedim" dedi.
Almanya'nın rekor şampiyonu, Neuer'in ne kadar süreyle sahalardan uzak kalacağı ve önümüzdeki Cumartesi VfB Stuttgart ile oynanacak DFB Kupası finalinde forma giyip giyemeyeceği konusunda kesin bir açıklama yapmadı.
Neuer, baldırından defalarca sakatlandı
Ancak gerçek şu ki, Neuer son dönemde baldırında sık sık sorunlar yaşadı. 2014 Dünya Şampiyonu, geçtiğimiz Bundesliga sezonunda baldırındaki kas yırtığı nedeniyle üç kez sahalardan uzak kalmıştı.
Bu sakatlığın olası bir Dünya Kupası kadrosuna seçilmesine ne ölçüde etki edeceği henüz belli değil. Sky'a göre 40 yaşındaki Neuer'in geri dönüşü çoktan kararlaştırılmış durumda, ancak Nagelsmann Cumartesi akşamı ZDF-Sportstudio'da bu soruyu yanıtlamadı.