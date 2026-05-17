FC Bayern Münih teşhisi açıkladı: Manuel Neuer Dünya Kupası'na hazır mı?

Kulübün resmi açıklamasında, "Kaleci, sol baldırındaki kas sorunları nedeniyle şimdilik tempoyu düşürmek zorunda. Bu durum, FC Bayern'in sağlık ekibi tarafından yapılan muayene sonucunda ortaya çıktı" denildi.

Neuer Pazar günü BR'ye yaptığı açıklamada, "Sol tarafımda bir şey hissettim. Baldırımda biraz sorun vardı ve risk almak istemedim" dedi.

Almanya'nın rekor şampiyonu, Neuer'in ne kadar süreyle sahalardan uzak kalacağı ve önümüzdeki Cumartesi VfB Stuttgart ile oynanacak DFB Kupası finalinde forma giyip giyemeyeceği konusunda kesin bir açıklama yapmadı.