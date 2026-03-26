Perşembe günü, futbolun rekor şampiyonu, 23 yaşındaki oyuncunun "yaz aylarında sakatlanan sol ayak bileğinde ağrı hissettikten sonra ilk kez" sahada antrenmana çıktığını duyurdu.
FC Bayern, Jamal Musiala ile ilgili son gelişmeleri açıkladı
- Dünya Kupası yılının ilk milli maçları için, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın fiziksel sorunları nedeniyle kadroya alınmayan Musiala'nın, "sabah saatlerinde Säbener Straße'deki antrenman sahasında toplu bireysel bir antrenman" yaptığı bildirildi.
DFB takımı İsviçre ve Gana ile karşılaşacak
Musiala'nın yokluğunda Almanya, Cuma günü (20.45/RTL) Basel'de İsviçre ile karşılaşacak. Üç gün sonra ise Stuttgart'ta Gana ile oynayacak.
Nagelsmann, bu hücum oyuncusunu ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası (11 Haziran - 19 Temmuz) kadrosuna kesin olarak dahil etti. Milli takım teknik direktörü, Mayıs ayının ikinci haftasında Dünya Kupası için geçici kadrosunu açıklayacak. İzin verilen 26 oyuncunun isimleri Haziran başında FIFA'ya bildirilmesi gerekiyor.