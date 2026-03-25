FC Bayern'i büyük bir endişe sarmış durumda: Max Eberl ve Vincent Kompany gerçeğin sadece yarısını söylüyor

"O zamanlar bu durum bizi çok, çok üzdü," dedi Eberl. "Mart ayındaki son milli maç arası, Inter Milano karşısında bizim sonumuz oldu." Münih ekibi şampiyonluğu kaçırmasa da, yedek oyuncularla sahaya çıkan takım, Şampiyonlar Ligi'nde daha sonra finale yükselen rakibine 1-2 ve 2-2'lik skorlarla yenildi (DFB Kupası'ndan ise daha önce elenmişti). Not: O dönemki sakatlık sıkıntısı, Lennart Karl'ın ilk kez profesyonel kadroda yer almasını sağladı ve oyuncu, Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez forma giydi.

Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin suçunu sadece milli takımlara yüklemek ise cesur bir tez. Çünkü gerçeğin bir parçası da şudur: Upamecano ve Davies'in yanı sıra, hepsi de Münih'te sakatlanan birçok önemli oyuncu daha kadroda yer alamadı. Manuel Neuer (kas yırtığı), Kingsley Coman (ayak iltihabı) ve Aleksandar Pavlovic (mononükleoz) milli maçlar başlamadan önce kadroda yoktu. Kısa süre sonra Jamal Musiala (kas yırtığı) ve Hiroki Ito (ayak kemiği kırığı) FC Bayern formasıyla oynadıkları maçlarda sakatlandı.

Bu bakımdan Vincent Kompany'nin o döneme ilişkin yorumu da şaşırtıcı. Union Berlin'e karşı 4-0 galibiyet öncesindeki basın toplantısında, Eberl'in "Casus knacksus" tezine değinildi. Kompany, geçen yıl Mart ayındaki milli maçlar öncesinde sportif direktör Christoph Freund ile "High Five" yapıp sevinç çığlıkları attığını hatırladı: "Harika, herkes formda! Şimdi bir hafta ara verebiliriz ve sonra işler ciddiye binecek!" Aslında o dönemde Neuer, Coman ve Pavlovic gibi üç önemli oyuncu haftalardır kadroda yoktu.