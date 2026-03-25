Genel olarak, Almanca'da giderek daha fazla İngilizce kelimeye yer verme eğilimi var. Bunun sonucunda ortaya çıkan karışık dilin hatta kendine özgü bir adı var: Denglish (bu arada Jamal Musiala bunu akıcı bir şekilde konuşuyor). Bu bakımdan, Max Eberl'in geçenlerde istisnai bir şekilde konuşmasına başka bir dil karıştırması oldukça ferahlatıcı bir değişiklik oldu: Sahte Latince.
Çeviri:
FC Bayern'i büyük bir endişe sarmış durumda: Max Eberl ve Vincent Kompany gerçeğin sadece yarısını söylüyor
Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine yükselmenin ardından, FC Bayern'in spor direktörü sezonun son aşamasına dair bir değerlendirme yapması bekleniyordu. Real Madrid karşısında şansları, Münih ekibinin Inter Milano'ya yenildiği bir yıl öncesine göre daha mı iyi?
Eberl, nihai bir değerlendirme için "önce Mart ayındaki milli maç arası beklemesi gerektiğini" vurguladı. Geçen sezon da başlangıçta her şey yolunda gidiyordu, ancak bu ara, Münih'in büyük hedefleri için "Casus knacksus", yani dönüm noktası haline geldi. Dayot Upamecano (kıkırdak hasarı) ve Alphonso Davies (çapraz bağ yırtılması ve kıkırdak hasarı), milli takımlarında oynarken ağır sakatlıklar geçirdiler ve sezonun geri kalanını kaçırdılar.
- Getty Images Sport
Max Eberl: "Bu, Inter Milano karşısında bizim sonumuz oldu"
"O zamanlar bu durum bizi çok, çok üzdü," dedi Eberl. "Mart ayındaki son milli maç arası, Inter Milano karşısında bizim sonumuz oldu." Münih ekibi şampiyonluğu kaçırmasa da, yedek oyuncularla sahaya çıkan takım, Şampiyonlar Ligi'nde daha sonra finale yükselen rakibine 1-2 ve 2-2'lik skorlarla yenildi (DFB Kupası'ndan ise daha önce elenmişti). Not: O dönemki sakatlık sıkıntısı, Lennart Karl'ın ilk kez profesyonel kadroda yer almasını sağladı ve oyuncu, Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez forma giydi.
Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin suçunu sadece milli takımlara yüklemek ise cesur bir tez. Çünkü gerçeğin bir parçası da şudur: Upamecano ve Davies'in yanı sıra, hepsi de Münih'te sakatlanan birçok önemli oyuncu daha kadroda yer alamadı. Manuel Neuer (kas yırtığı), Kingsley Coman (ayak iltihabı) ve Aleksandar Pavlovic (mononükleoz) milli maçlar başlamadan önce kadroda yoktu. Kısa süre sonra Jamal Musiala (kas yırtığı) ve Hiroki Ito (ayak kemiği kırığı) FC Bayern formasıyla oynadıkları maçlarda sakatlandı.
Bu bakımdan Vincent Kompany'nin o döneme ilişkin yorumu da şaşırtıcı. Union Berlin'e karşı 4-0 galibiyet öncesindeki basın toplantısında, Eberl'in "Casus knacksus" tezine değinildi. Kompany, geçen yıl Mart ayındaki milli maçlar öncesinde sportif direktör Christoph Freund ile "High Five" yapıp sevinç çığlıkları attığını hatırladı: "Harika, herkes formda! Şimdi bir hafta ara verebiliriz ve sonra işler ciddiye binecek!" Aslında o dönemde Neuer, Coman ve Pavlovic gibi üç önemli oyuncu haftalardır kadroda yoktu.
- Getty Images Sport
Upamecano ve Davies şüpheli koşullar altında sakatlandı
Upamecano ve Davies'in sakatlıkları, Münih ekibinin endişelerini daha da artırdı; zira bu sakatlıkların nasıl meydana geldiği konusunda büyük soru işaretleri vardı. Upamecano, Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fransa formasıyla Hırvatistan karşısında 120 dakika boyunca sahada kaldıktan sonra kıkırdak hasarı teşhisi kondu.
Davies ise Kanada formasıyla sahaya çıkmadan önce bile kas problemleri yaşıyordu. Sakatlığı nedeniyle oyundan çıktıktan sonra kesin bir teşhis konulmadan Münih'e döndü ve burada çapraz bağ yırtığı ve kıkırdak hasarı tespit edildi. FC Bayern, bu olaylar nedeniyle Kanada Futbol Federasyonu'na kamuoyuna açık bir şekilde dava açmakla tehdit etti. Ancak ortalık kısa süre sonra yeniden sakinleşti. Kanada'nın o dönemki yardımcı antrenörü Franz Schiemer, geçtiğimiz günlerde SPOX'a verdiği röportajda "Kanada'nın suçlanacak hiçbir şeyi olmadığı çok kısa sürede ortaya çıktı" dedi.
Davies'i daha sonra Innsbruck'ta ameliyat eden Dr. Christian Fink de SPOX röportajında Kanada'nın doktorlarını savundu: "Kazadan hemen sonraki akut durumda, yaralanmaları teşhis etmek çoğu zaman o kadar kolay değildir. Ağrıya bağlı kas gerginliği nedeniyle, bağ instabilitesini akut olarak değerlendirmek kolay değildir. Akut bir durumda çapraz bağ yırtığını kesin olarak teşhis edemeyen birini asla suçlamam."
- Getty Images Sport
FC Bayern: 16 profesyonel oyuncu milli takım kampında
Kompany, yaklaşan milli maç dönemi için "geçen yıla göre büyük bir fark" olduğunu belirtiyor: "O zamanlar resmi maçlardı, şimdi ise çoğunlukla hazırlık maçları. Ayrıca birçok milli takım teknik direktörü, oyuncuların muhtemelen iki maç oynamayacağına karar verdi." Eberl ise şöyle açıkladı: "Şu anda hepimiz aynı gemideyiz. Milli takım teknik direktörlerinin bu durumu bir ölçüde göz önünde bulunduracağını umuyorum."
Sakatlanan Alman milli oyuncular Musiala ve Pavlovic, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann ile görüşüldükten sonra kadroya hiç alınmadı; ikili Münih'te sahalara dönüş için çalışıyor. Kompany bu konuda Nagelsmann ile olan "iyi ilişkisini" vurguladı. Toplamda altı Münihli oyuncu DFB kadrosunda yer alıyor; bunların arasında ilk kez milli formayı giyecek olan Jonas Urbig ve Lennart Karl da bulunuyor. Buna ek olarak on yabancı milli oyuncu da kadroda yer alıyor.
İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel, yaklaşan iki milli maç için iki farklı kadro belirledi. Bu nedenle Harry Kane birkaç gün dinlenecek, hafta sonuna doğru takıma katılacak ve önümüzdeki Salı günü Londra'da İto'nun Japonya'sına karşı oynanacak ikinci maçta forma giyecek.
Ayrıca Konrad Laimer (Avusturya), Min-Jae Kim (Güney Kore) ve Tom Bischof (Almanya, U21) Avrupa'daki maçlar için yollarda. Josip Stanisic (Hırvatistan), Luis Diaz (Kolombiya), Upamecano ve Michael Olise (her ikisi de Fransa) ise hazırlık maçları için Dünya Kupası ev sahibi ülkesi ABD'ye uzun bir yolculuk yapacak. Nicolas Jackson, Senegal ile bir kez evinde, bir kez de deplasmanda oynayacak. FC Bayern'den sadece tek bir formda olan profesyonel oyuncu milli takım kadrosuna çağrılmadı: Portekizli Raphael Guerreiro.
Maç programı: FC Bayern Münih'in önümüzdeki maçları
Tarih Saat Karşılaşma 4 Nisan Cumartesi 15.30 SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga) 7 Nisan Salı 21:00 Real Madrid - FC Bayern (Şampiyonlar Ligi) 11 Nisan Cumartesi 18.30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) 15 Nisan Çarşamba 21:00 FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi) 19 Nisan Pazar 17.30 FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)