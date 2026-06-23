Sport Bild’in verdiği bilgilere göre, Eberl oyuncu tarafıyla temasa geçerek 25 yaşındaki oyuncunun “çok ilgi çekici bir oyuncu” olduğunu ifade etmiş.
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FC Bayern’den şok transfer mi? Max Eberl’in BVB’nin yıldızı Felix Nmecha ile temasa geçtiği iddia ediliyor
FC Bayern, böylece Nmecha’yı kadrosuna katmayı düşünen ve giderek uzayan kulüpler listesine katıldı. Nmecha, şu anda ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Almanya milli takımının formasıyla büyük ses getiriyor. Almanya’nın Curacao’ya karşı 7-1 ve Fildişi Sahili’ne karşı 2-1 kazandığı iki maçta da en etkili oyunculardan biri oldu.
Bu durum, kulüplerin ilgisini çekiyor. Yeni teknik direktör Jose Mourinho’nun Nmecha hayranı olduğu söylenen İspanya’nın rekor şampiyonu Real Madrid’in ilgisiyle ilgili spekülasyonlar, bir süredir dolaşıyordu. Sport Bild’e göre, Premier Lig kulüpleri Manchester City, Manchester United ve Liverpool da bu orta saha oyuncusu hakkında “bilgi aldı”. ManCity altyapısında yetişmiş olması ve dolayısıyla “homegrown player” statüsüne sahip olması nedeniyle, bu kulüpler için Nmecha iki kat daha ilgi çekici bir isim.
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Felix Nmecha’nın BVB ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor
Oyuncu bu yaz ayrılma olasılığını dışlamasa da ve muhtemelen “düşünmeye” başlayabilse de, BVB aslında onunla ilgili kesin planlar yapıyor. Ayrıca Dortmund kulübü de inisiyatifi elinde tutuyor: Nmecha, sözleşmesini birkaç ay önce 2030’a kadar erken uzattı.
Sözleşmede 80 milyon avroluk sabit bir transfer ücreti içeren bir çıkış maddesi bulunsa da, bu madde ancak 2027 yazında devreye girebilir. Son günlerde, gelecek sezon için olası bir transferde Siyah-Sarılıların kabul edilebilir sınırının 120 milyon avro olduğu belirtildi.
Dortmund, 2023 yılında Nmecha için VfL Wolfsburg’a yaklaşık 30 milyon euro transfer ücreti ödemişti. Ancak çeşitli sakatlıklar nedeniyle Siyah-Sarılılar’da başlangıçta hiç uyum sağlayamadı ve çoktan bir transfer fiyaskosu olarak görülüyordu. Genel olarak Nmecha’nın transferi, BVB taraftarları tarafından son derece eleştirel bir gözle karşılandı; çünkü derin inançlı bir Evanjelik olan oyuncu, sosyal medyada birden fazla kez pot kırdı, homofobik ve queer düşmanı içerikler paylaştı ve oldukça eleştirel bir bakışla izlenen “Ballers in God” örgütünün simgesi olarak konumlandırıldı.
Kulüp, bugünkü başkan Aki Watzke'nin şahsında bir açıklama yapmak zorunda bile kaldı. Watzke'nin sözleri şöyle aktarıldı: "Felix, ten rengi, dini veya cinsel yönelimi ne olursa olsun tüm insanlara saygı duyduğunu ve onları sevdiğini kendisi de vurguladı."
Ancak tamamen sportif açıdan bakıldığında, Nmecha geçtiğimiz sezonda hiçbir suça karışmadı. Aksine: Nmecha, şampiyonluk ikinciliği ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanılmasıyla sona eren geçen BVB sezonunun en büyük olumlu gelişmelerinden biriydi. Nmecha, 42 resmi maçta beş gol attı ve üç asist yaptı.
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FC Bayern’in Felix Nmecha’nın pozisyonunda acil bir ihtiyacı yok
Bayern’in dünya klasında potansiyele sahip bir Alman oyuncuyla ilgilenmesi, ilk bakışta pek de mantıksız gelmiyor. Ancak mevcut karmaşık durumda, defansif orta saha için böyle önemli bir transferin ne kadar mantıklı olduğu sorusu akla geliyor. Leon Goretzka, 30 Haziran’da sözleşmesinin sona ermesiyle kulüpten ayrılacak olsa da, FC Bayern, Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlovic ile çoktan orta sahanın belkemiğini oluşturmuş durumda ve Tom Bischof’ta da son derece yetenekli bir yedek oyuncuya sahip.
Konrad Laimer de acil durumlarda bu pozisyonda yardımcı olabilir; ayrıca, geri dönen Noel Aseko’ya (Hannover 96’dan geri alım opsiyonu ile) FCB’nin profesyonel kadrosunda yerini sağlamlaştırması için bir şans verilecek. Hatta Senegal milli takımıyla Dünya Kupası kadrosuna giren Bara Sapoko Ndiaye’ye de kulüp içinde büyük değer veriliyor.
Ayrıca Münih ekibi, Nathaniel Brown (23, Eintracht Frankfurt) ve Ismael Saibari (25, PSV) transferlerinin eşiğinde; bu iki oyuncunun transfer ücretlerinin toplamı 100 milyon avroyu aşacak gibi görünüyor.
Sport Bild gazetesi de FCB’nin bu yaz Nmecha’yı kadrosuna katmaya çalışmasının “olası olmadığını” yazıyor. Ancak oyuncunun, Alman futbolunun lider kulübünün radarına girdiğini belirtiyor.
BVB’nin rekor satışları
Oyuncular Pozisyon Satıldığı takım Yıl Transfer ücreti Ousmane Dembele Forvet FC Barcelona 2017 148 milyon avro Jude Bellingham Orta saha Real Madrid 2023 127 milyon avro Jadon Sancho Forvet Manchester United 2022 85 milyon avro Christian Pulisic Forvet Chelsea FC 2018 64 milyon avro Pierre-Emerick Aubameyang Forvet Arsenal FC 2023 63,75 milyon avro