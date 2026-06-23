FC Bayern’den şok transfer mi? Max Eberl’in BVB’nin yıldızı Felix Nmecha ile temasa geçtiği iddia ediliyor

Oyuncu bu yaz ayrılma olasılığını dışlamasa da ve muhtemelen “düşünmeye” başlayabilse de, BVB aslında onunla ilgili kesin planlar yapıyor. Ayrıca Dortmund kulübü de inisiyatifi elinde tutuyor: Nmecha, sözleşmesini birkaç ay önce 2030’a kadar erken uzattı.

Sözleşmede 80 milyon avroluk sabit bir transfer ücreti içeren bir çıkış maddesi bulunsa da, bu madde ancak 2027 yazında devreye girebilir. Son günlerde, gelecek sezon için olası bir transferde Siyah-Sarılıların kabul edilebilir sınırının 120 milyon avro olduğu belirtildi.

Dortmund, 2023 yılında Nmecha için VfL Wolfsburg’a yaklaşık 30 milyon euro transfer ücreti ödemişti. Ancak çeşitli sakatlıklar nedeniyle Siyah-Sarılılar’da başlangıçta hiç uyum sağlayamadı ve çoktan bir transfer fiyaskosu olarak görülüyordu. Genel olarak Nmecha’nın transferi, BVB taraftarları tarafından son derece eleştirel bir gözle karşılandı; çünkü derin inançlı bir Evanjelik olan oyuncu, sosyal medyada birden fazla kez pot kırdı, homofobik ve queer düşmanı içerikler paylaştı ve oldukça eleştirel bir bakışla izlenen “Ballers in God” örgütünün simgesi olarak konumlandırıldı.

Kulüp, bugünkü başkan Aki Watzke'nin şahsında bir açıklama yapmak zorunda bile kaldı. Watzke'nin sözleri şöyle aktarıldı: "Felix, ten rengi, dini veya cinsel yönelimi ne olursa olsun tüm insanlara saygı duyduğunu ve onları sevdiğini kendisi de vurguladı."

Ancak tamamen sportif açıdan bakıldığında, Nmecha geçtiğimiz sezonda hiçbir suça karışmadı. Aksine: Nmecha, şampiyonluk ikinciliği ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanılmasıyla sona eren geçen BVB sezonunun en büyük olumlu gelişmelerinden biriydi. Nmecha, 42 resmi maçta beş gol attı ve üç asist yaptı.