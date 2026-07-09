Buna göre Newcastle, Brezilyalı oyuncunun hizmetleri için daha yüksek bir meblağ düşünmekte gibi görünüyor — Romano’ya göre 28 yaşındaki oyuncu için nihai olarak 105 milyon avroya (90 milyon sterlin) varan bir bedel ödenebilir.

Guimaraes, Newcastle'a yaz transfer dönemi için transfer niyetini çoktan bildirmiş olsa da, geleceğine ilişkin kararı kulübe bırakmak istiyor. Kulüp transferi engellemeye karar verirse, oyuncu da bu karara boyun eğecektir.

Özellikle Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta’nın, Guimaraes’in yeteneklerinin büyük bir hayranı olduğu ve bu nedenle Brezilyalı oyuncuyu Gunners’ın orta sahasına kazandırmayı çok istediği bildiriliyor.