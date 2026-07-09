Transfer uzmanı Fabrizio Romano’nun bildirdiğine göre, Magpies, orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes için Arsenal’in 76 milyon avro (65 milyon sterlin) tutarındaki teklifini reddetti.
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FC Arsenal’in dev teklifi reddedildi! Newcastle United, bir sonraki 100 milyon avroluk transferi tamamlayabilecek mi?
Buna göre Newcastle, Brezilyalı oyuncunun hizmetleri için daha yüksek bir meblağ düşünmekte gibi görünüyor — Romano’ya göre 28 yaşındaki oyuncu için nihai olarak 105 milyon avroya (90 milyon sterlin) varan bir bedel ödenebilir.
Guimaraes, Newcastle'a yaz transfer dönemi için transfer niyetini çoktan bildirmiş olsa da, geleceğine ilişkin kararı kulübe bırakmak istiyor. Kulüp transferi engellemeye karar verirse, oyuncu da bu karara boyun eğecektir.
Özellikle Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta’nın, Guimaraes’in yeteneklerinin büyük bir hayranı olduğu ve bu nedenle Brezilyalı oyuncuyu Gunners’ın orta sahasına kazandırmayı çok istediği bildiriliyor.
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Newcastle United, Bruno Guimaraes’i de bırakacak mı?
Eğer bir transfer gerçekleşirse, bu Newcastle için çok kısa bir süre içinde gerçekleşen bir sonraki milyonlarca avroluk satış olacak. Daha birkaç gün önce Magpies, Guimaraes’in takım arkadaşı Sandro Tonali’yi, basında yer alan haberlere göre 108 milyon avroya Tottenham Hotspur’a satmıştı.
Guimaraes, geçtiğimiz sezon Magpies'te tartışmasız ilk 11'in bir parçasıydı. Milli takım oyuncusu Nick Woltemade'nin takım arkadaşı olan Guimaraes, tüm turnuvalarda toplam 41 maça çıktı; bu maçlarda 9 gol attı ve 8 golün hazırlayıcısı oldu.
Ayrıca Brezilya milli takımıyla ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’na katıldı. Orada, Selecao’nun Norveç’e karşı oynadığı ve elendiği son 16 turu maçında bir penaltıyı kaçırarak trajik bir figür haline geldi. Maç sonunda Brezilya 1-2 mağlup oldu.
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