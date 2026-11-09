Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 CEL

José Mourinho, mevcut milli ara döneminin Real Madrid'in işine yarayabileceği görüşünde; ancak bunun için milli takım teknik direktörlerinin, kraliyet ekibinin oyuncularına her birinin ihtiyaçları doğrultusunda yaklaşması şartıyla. Zira kadroda hazırlıklarını yeniden kazanmak için maç oynamaya ihtiyaç duyan oyuncularla, kendilerine bir süre dinlenme verilmesini gerektirecek kadar yorgunluk aşamasına ulaşmış oyuncular arasında belirgin bir farklılık söz konusu.

Real Madrid, tüm kulvarlarda üst üste 8 maç kazandıktan sonra son derece olumlu bir atmosfer yaşıyor. Bunların sonuncusu, Mestalla Stadı'nda Valencia karşısında kazanılan 3-0'lık galibiyet oldu. Böylece Portekizli teknik direktör, oyuncularının milli görevlerine çıkmadan önce ayrılacakları bu havanın aynen korunmasını umuyor.

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