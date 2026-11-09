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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Fasdaki Faslı oyuncu: 4 futbolcu uluslararası arada Mourinho'yu endişelendiriyor

Real Madrid - Celta Vigo
Real Madrid
Celta Vigo
La Liga
Vinicius Junior
J. Mourinho
K. Mbappe
Y. Diomande
T. Pitarch
B. Diaz
Endrick
İspanya
Brezilya
Portekiz
Fransa
Côte d’Ivoire
Fas

Real Madrid yıldızları için yorucu 6 gün

Gelecek maçlar
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La Liga

21 Kas 2026

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José Mourinho, mevcut milli ara döneminin Real Madrid'in işine yarayabileceği görüşünde; ancak bunun için milli takım teknik direktörlerinin, kraliyet ekibinin oyuncularına her birinin ihtiyaçları doğrultusunda yaklaşması şartıyla. Zira kadroda hazırlıklarını yeniden kazanmak için maç oynamaya ihtiyaç duyan oyuncularla, kendilerine bir süre dinlenme verilmesini gerektirecek kadar yorgunluk aşamasına ulaşmış oyuncular arasında belirgin bir farklılık söz konusu.

Real Madrid, tüm kulvarlarda üst üste 8 maç kazandıktan sonra son derece olumlu bir atmosfer yaşıyor. Bunların sonuncusu, Mestalla Stadı'nda Valencia karşısında kazanılan 3-0'lık galibiyet oldu. Böylece Portekizli teknik direktör, oyuncularının milli görevlerine çıkmadan önce ayrılacakları bu havanın aynen korunmasını umuyor.

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  • Milli ara boyunca beklenen fırsatlar

    Mourinho; Brezilyalı Endrick, vatandaşı Vinicius Junior, Faslı Brahim Diaz ve Tiago Pitarch'ın (İspanya 21 yaş altı milli takımı) ülkelerinin milli takımlarında önemli bir rol üstlenmelerini istiyor. Çünkü maç hissini korumak ya da formlarını yeniden yakalamak için oyun süresine ihtiyaçları var.

    Bu grup, Portekizli teknik adam için bir endişe kaynağı değil; aksine uluslararası maçlar oynamalarının onlar için olumlu bir şey olabileceğini düşünüyor.

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  • Milli maç arasında Mourinho'yu endişelendiren 4 oyuncu

    Buna karşılık, Mourinho'nun endişeleri maç dakikaları birikmiş oyuncular üzerinde yoğunlaşıyor; özellikle de Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Cucurella ve Diomande'den oluşan dörtlü üzerinde. Bu oyuncular milli ara boyunca dinlenmeye ihtiyaç duyuyor; zira Real Madrid, 6 gün içinde deplasmanda üst üste 3 maç oynadı. Üstelik tüm bunlar seyahat yükü ve peş peşe gelen maçlar arasında yaşandı. Bu bilgiler Defensa Central sitesinin haberine dayanıyor.

    Mourinho, Valencia karşısında alınan galibiyetin ardından endişelerine değinmiş, milli takım teknik direktörlerinden oyuncularına geçtiğimiz dönemde yaşananların aynısını yaşatmamalarını ve maruz kaldıkları yorgunluğu göz önünde bulundurmalarını istemişti.

    Portekizli teknik direktör şöyle konuştu: "Mütevazı olmam gerekiyor, çünkü yetki İspanya Ligi Birliği'nin elinde. Onlardan bize aynı şeyi yapmamalarını rica ediyorum. Bunu olağanüstü bir şey olarak nitelemek istemiyorum, çünkü mümkün, ancak son derece zor. Eğer bu şakayı tekrarlamak istiyorlarsa, bunu başkalarına yapsınlar ve pazardan cumartesiye kadar yaşadığımız seyahat ve maç maratonundan sonra bizi rahat bıraksınlar; bu gerçekten de fazlasıyla yorucuydu."

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  • Mourinho'nun endişeleri sakatlıkların ötesine geçiyor

    Mourinho, maç yoğunluğunun Real Madrid'in elde ettiği olumlu sonuçlara zarar vermemesi için, milli takım arası süresince dikkatli olunması gerektiği konusunda oyuncularını ve milli takım antrenörlerini bilinçlendirmek adına elinden geleni yaptı.

    Rapor, geçmiş sezonlarda sakatlıklar nedeniyle oyuncu kaybetmenin alışılmış bir durum olmasının ardından, Kraliyet ekibinin sezonun bu aşamasında uzun süredir bu kadar istikrarlı görünmediğine dikkat çekiyor.

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