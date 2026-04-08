Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro League
Fas'tan Suudi Arabistan'a... Mendy'nin Ligue 1 hayallerini suya düşüren yeni bir darbe

Senegalli yıldız yeni bir darbe aldı

Ahli Jeddah'ın yıldızı Senegalli kaleci Edouard Mendy, bu sezon kariyerinde yeni bir darbe aldı. Çarşamba akşamı Suudi Roshen Ligi'nin 29. haftasında Al-Fayha ile oynanan maçta kalesinde bir gol gördü.

Deneyimli kaleci, uzun yıllar aradan sonra Al-Ahli'yi Roshen Ligi şampiyonluğuna taşıyarak "Al-Raqi" ile kariyerine yeni bir şampiyonluk eklemeyi hedefliyor.

Ancak bu sezon, Al-Hilal, Al-Nassr ve Al-Qadsia gibi birçok kulübün şampiyonluk için kıyasıya rekabet ettiği bir sezon ve bu da Al-Ahli'nin görevini oldukça zorlaştırıyor.

  Fas'ta şok

    Mendy'nin bu sezon yaşadığı ilk şok, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu Senegal'den alıp Fas'a verme kararı oldu.

    Bu karar, Senegal'in birkaç ay önce Fas topraklarında oynanan final maçında 1-0 galip gelerek şampiyonluğa ulaşmasına rağmen alındı.

    Ayrıca okuyun... Video: Senegal, Fas'ı kışkırtmaya devam ediyor... Teranga renklerinde kupa ve Mendy'nin havlusu

    Ancak Senegal'in çekilip sonra geri adım atması, Fas'ı şikayette bulunmaya itti ve şikayet kabul edildi. Bunun üzerine "Teranga Aslanları"ndan şampiyonluk unvanı geri alındı.

    Mindy'nin hayali suya düşüyor

    Senegal ve Fas arasındaki krizin ötesinde, Mendy, Roshen Ligi tarihindeki tek bir sezonda en az gol yiyen kaleci olmayı hayal ediyordu, ancak Al-Fayha karşısında beklenmedik bir darbe aldı.

    Mendy, 12 maçta kalesini gole kapatmıştı ve Brezilyalı kaleci Marcelo Grohe'nin tarihi rekorunu kırmak için kalan 7 maçın hepsinde kalesini gole kapatması gerekiyordu.

    Grohe, bir sezonda en fazla maçta kalesini gole kapatan kalecidir ve bunu daha önce Al-Ittihad formasıyla 18 maçta başarmıştı.

    Ancak Mendy, önümüzdeki 6 maçta kalesini gole kapatırsa Grohe'yi yakalama şansı yakalayacak.

  • Mendy, Al Ahli'de ne gibi katkılarda bulundu?

    Mendy, 2023 yazından itibaren Chelsea'den Al Ahli'ye katıldı ve muhteşem bir performans sergiledi; takımını Asya Şampiyonlar Ligi ve yerel Süper Kupa şampiyonluklarına taşıdı.

    Mendy, Al Ahli formasıyla 106 maça çıktı, bu maçlarda 103 gol yedi ve 47 kez kalesini gole kapattı.