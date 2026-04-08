Fas'tan Suudi Arabistan'a... Mendy'nin Ligue 1 hayallerini suya düşüren yeni bir darbe

Ahli Jeddah'ın yıldızı Senegalli kaleci Edouard Mendy, bu sezon kariyerinde yeni bir darbe aldı. Çarşamba akşamı Suudi Roshen Ligi'nin 29. haftasında Al-Fayha ile oynanan maçta kalesinde bir gol gördü.

Deneyimli kaleci, uzun yıllar aradan sonra Al-Ahli'yi Roshen Ligi şampiyonluğuna taşıyarak "Al-Raqi" ile kariyerine yeni bir şampiyonluk eklemeyi hedefliyor.

Ancak bu sezon, Al-Hilal, Al-Nassr ve Al-Qadsia gibi birçok kulübün şampiyonluk için kıyasıya rekabet ettiği bir sezon ve bu da Al-Ahli'nin görevini oldukça zorlaştırıyor.