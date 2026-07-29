2026-2027 spor sezonu için düzenlenen hazırlık çalıştayı sırasında, profesyonel lig teknik direktörleri ve Ulusal Teknik Direktörlük üyeleriyle yapılan toplantıda konuşan Lekjaa, yerel ligin gerçeğinin, Fas kulüplerinin milli takımların oyuncuları için ana kaynak olduğu geçmiş dönemlerden farklı bir hale geldiğini söyledi.

Fas'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde son katıldığı Dünya Kupası'nın bu uçurumu yansıttığını belirten Lekjaa, milli takımda yerel ligin temsilinin iki yedek kaleciyle sınırlı kaldığını, buna karşılık yabancı kulüplerin milli oyuncuların çoğunun katılımından yararlandığını ifade etti.

Milli takımların temel çekirdeğinin, Avrupa liglerinde forma giyen profesyonel oyuncuların yanı sıra giderek artan ölçüde Mohammed VI Futbol Akademisi mezunlarına dayandığını da sözlerine ekledi.

Lekjaa daha sonra yerel müsabakaların gerçeğini eleştirerek, lig maçlarının teknik seviyeyi geliştirmeye odaklanmak yerine hakemlik ve şikâyet dilekçelerinin verilmesi konusunda protestolar ile karşılıklı suçlamaların meydana geldiği bir arenaya dönüştüğünü söyledi.

Ayrıca kulüpler içindeki borç birikimi ve mali açığın, adli komiteler ve temyiz komiteleri önündeki uyuşmazlık dosyalarının artmasına yol açtığı ve etkilerinin, Fas kulüpleriyle ilgili davaların sayısının artmaya devam etmesiyle birlikte Uluslararası Futbol Federasyonu'na (FIFA) kadar ulaştığı uyarısında bulundu.

İki gün önce Radio Mars tarafından yayımlanan habere göre, federasyon başkanının konuşması, bahsettiği krizin boyutunu ortaya koyan herhangi bir rakam içermedi.

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