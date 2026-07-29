Fas futbolu millî takımlar, altyapı ve uluslararası varlık düzeyinde dikkat çekici kazanımlar elde etmeye devam ederken, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Fevzi Lakcaa yerel ligdeki farklı bir gerçekliğe ilişkin yeniden alarm zilleri çaldı ve borçların büyümesine, anlaşmazlıkların artmasına ve maçların bir protesto sahnesine dönüşmesine karşı uyardı.
Bu uyarı özel bir önem taşıyor; çünkü 2014'ten bu yana Fas futbol sistemini yöneten bir numaralı sorumlu ağzından geliyor. Bu dönem, bir dizi malî ve idarî reform projesinin başlatılmasına sahne oldu; ancak mevcut malî veriler, en büyük kulüplerden bir kısmının hâlâ milyonlarca dolarlık borç ve anlaşmazlıklarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Bu durum, reformların profesyonelliğin en karmaşık dosyalarından birini çözmedeki başarısı hakkındaki soruları yeniden gündeme getiriyor.