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Fas projesindeki en zayıf halka açığa çıktı: Lekjaa alarm zilini çaldı

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Analysis
Raja Casablanca
Wydad Casablanca
1.Lig
Fransa - Fas
Fransa
Fas
Dünya Kupası
Fas
Fransa
ABD

Fas futbolunun yükselişinin öteki yüzü: Büyük bir kriz çözüm bekliyor

Fas futbolu millî takımlar, altyapı ve uluslararası varlık düzeyinde dikkat çekici kazanımlar elde etmeye devam ederken, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Fevzi Lakcaa yerel ligdeki farklı bir gerçekliğe ilişkin yeniden alarm zilleri çaldı ve borçların büyümesine, anlaşmazlıkların artmasına ve maçların bir protesto sahnesine dönüşmesine karşı uyardı.

Bu uyarı özel bir önem taşıyor; çünkü 2014'ten bu yana Fas futbol sistemini yöneten bir numaralı sorumlu ağzından geliyor. Bu dönem, bir dizi malî ve idarî reform projesinin başlatılmasına sahne oldu; ancak mevcut malî veriler, en büyük kulüplerden bir kısmının hâlâ milyonlarca dolarlık borç ve anlaşmazlıklarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Bu durum, reformların profesyonelliğin en karmaşık dosyalarından birini çözmedeki başarısı hakkındaki soruları yeniden gündeme getiriyor.

  • Bariz teknik uçurum: Protestolar ve borçlar turnuvanın adı oldu

    2026-2027 spor sezonu için düzenlenen hazırlık çalıştayı sırasında, profesyonel lig teknik direktörleri ve Ulusal Teknik Direktörlük üyeleriyle yapılan toplantıda konuşan Lekjaa, yerel ligin gerçeğinin, Fas kulüplerinin milli takımların oyuncuları için ana kaynak olduğu geçmiş dönemlerden farklı bir hale geldiğini söyledi.

    Fas'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde son katıldığı Dünya Kupası'nın bu uçurumu yansıttığını belirten Lekjaa, milli takımda yerel ligin temsilinin iki yedek kaleciyle sınırlı kaldığını, buna karşılık yabancı kulüplerin milli oyuncuların çoğunun katılımından yararlandığını ifade etti.

    Milli takımların temel çekirdeğinin, Avrupa liglerinde forma giyen profesyonel oyuncuların yanı sıra giderek artan ölçüde Mohammed VI Futbol Akademisi mezunlarına dayandığını da sözlerine ekledi.

    Lekjaa daha sonra yerel müsabakaların gerçeğini eleştirerek, lig maçlarının teknik seviyeyi geliştirmeye odaklanmak yerine hakemlik ve şikâyet dilekçelerinin verilmesi konusunda protestolar ile karşılıklı suçlamaların meydana geldiği bir arenaya dönüştüğünü söyledi.

    Ayrıca kulüpler içindeki borç birikimi ve mali açığın, adli komiteler ve temyiz komiteleri önündeki uyuşmazlık dosyalarının artmasına yol açtığı ve etkilerinin, Fas kulüpleriyle ilgili davaların sayısının artmaya devam etmesiyle birlikte Uluslararası Futbol Federasyonu'na (FIFA) kadar ulaştığı uyarısında bulundu.

    İki gün önce  Radio Mars tarafından yayımlanan habere göre, federasyon başkanının konuşması, bahsettiği krizin boyutunu ortaya koyan herhangi bir rakam içermedi.

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  • Rakamlar hikâyeyi anlatıyor: Milyonlarca dolarlık borçlar ve süren anlaşmazlıklar

    2026 yılında yayımlanan veriler daha ayrıntılı bir tablo ortaya koyuyor. Profesyonel Lig verileri, Birinci Kısım'da yalnızca 8 kulübün yaklaşık 29,5 milyon dirhem, yani yaklaşık 3,2 milyon dolar değerinde mali ihtilafa sahip olduğunu gösterdi.

    12,5 milyon dirhemin (yaklaşık 1,3 milyon dolar) üzerindeki tutarla listenin başında Ittihad Tanger yer alıyor; onu yaklaşık 7,2 milyon dirhemle (yaklaşık 770 bin dolar) Difaa El Jadidi, ardından yaklaşık 3,9 milyon dirhemle (yaklaşık 420 bin dolar) Wydad Athletic izliyor.

    Wydad kulübüne ait belgeler ise krizin daha büyük boyutunu yansıtıyor; kulübün personel ve oyunculara yönelik yükümlülükleri 30,75 milyon dirheme (yaklaşık 3,3 milyon dolar) ulaşırken, bunun 18,8 milyon dirhemi (yaklaşık 2 milyon dolar) ödenmemiş imza primlerinden oluşuyor.

    Ayrıca, diğer kulüplere ödenmesi gereken 41 milyon dirhemin 28,2 milyon dirhemi (yaklaşık 3 milyon dolar) hâlâ FIFA ya da Spor Tahkim Mahkemesi önünde ihtilaf konusu olmaya devam ederken, kulübün nakit likiditesi fazladan negatif bakiyeye dönüştü.

    Buna karşılık, Raja Athletic'e yönelik bir mali değerlendirme, açığın 2024 ile 2025 yılları arasında 145,6 milyon dirhemden 99,5 milyon dirheme (yaklaşık 15,6 milyon dolardan 10,6 milyon dolara) gerilediğini gösterdi; ancak adli ve vergisel ihtilaflara bağlı karşılıklar 109 milyon dirhemi (yaklaşık 11,7 milyon dolar) aşmaya devam ederek birikmiş dosyaların etkilerinin sürdüğünü yansıttı.

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  • 12 yıllık reformlar: Mali dosya hâlâ kapanmadı

    Lakcaa, 2014 yılından bu yana Fas Kraliyet Futbol Federasyonu başkanlığını yürütüyor ve bu yıllar boyunca Fas futbolu, milli takımlar düzeyinde büyük dönüşümlere, altyapının geliştirilmesine, turnuvalara ev sahipliği yapılmasına ve uluslararası futbol kurumlarındaki varlığın güçlendirilmesine tanıklık etti; ayrıca yeni sezon için profesyonel lig bütçesi 965 milyon dirheme yükseldi, yani yaklaşık 103 milyon dolara.

    Ancak buna karşılık, profesyonellik sisteminin reforme edilmesi ve mali yönetişimin güçlendirilmesi konusundaki tekrarlanan söylemlere rağmen, kulüplerin mali dosyası neredeyse her aşamada gündemde kaldı.

    Her yeni dönemde federasyonun söylemi reformların sürdürülmesi ve kazanımların güçlendirilmesiyle ilişkilendirilirken, Lakcaa'nın bu hafta yaptığı uyarılar aynı sorunları yeniden tartışmanın ön saflarına taşıdı; bunların başında borçlar, mali açık ve anlaşmazlıkların çokluğu geliyor.

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  • Yıllar süren bir onarım ve uzun süre askıda kalan bir yasa

    Kulüplerin derneklerden spor şirketlerine dönüştürülmesi, federasyonun mali dengesizlikleri gidermek için ortaya koyduğu en önemli projelerden biri sayılıyor. Ancak bu süreç yavaş başladı.

    Bu dönüşümü düzenleyen kanun 2004 yılında çıkarıldı, ancak Lekjaa Ekim 2025'te kanunun "gerektiği şekilde işletilmediğini" kabul etti ve ilk fiili deneyimlerin ancak son yıllarda başladığını, ardından hükümetin dönüşüm sürecini hızlandırmak için vergi teşvikleriyle devreye girdiğini açıkladı.

    Bu da mali reformun en önemli araçlarından birinin, profesyonelliğin reformu söyleminde temel bir eksen olarak kalmasına rağmen, uygulamaya fiilen geçmeden önce uzun yıllara ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor.

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  • Meşru Sorular

    Bu veriler, Fas futbolunu geliştirme projesinin sonuç vermediği anlamına gelmiyor; milli takımlar dikkat çekici sıçramalar yaptı, altyapı gelişti ve son yıllarda Fas'ın kıtasal ve uluslararası düzeydeki varlığı güçlendi. Ancak buna karşılık, Lekjaa'nın kendi açıklamaları, bu projenin doğal temelini temsil etmesi gereken profesyonel liginin hâlâ mali ve teknik dengesizliklerden muzdarip olduğunu yansıtıyor; federasyon başkanı da bu sorunların, ligin söz konusu başarılara ayak uydurma kapasitesini sınırladığını kabul ediyor.

    Bu açıklamalar özel bir anlam kazanıyor, çünkü on iki yılı aşkın süredir futbol sistemini yöneten ve birbirini izleyen görev dönemlerinde reforma devam etme ve profesyonelliği güçlendirme sloganını yükselten yetkiliden geliyor. Rakamlar borçların ve anlaşmazlıkların sürdüğünü ortaya koyarken ve federasyon başkanı milli takım ile yerel lig arasındaki uçurumun genişlediğini kabul ederken, göz ardı edilmesi güç bir soru varlığını koruyor: Eğer Fas futbolu uluslararası düzeyde en başarılı dönemlerinden birini yaşıyorsa, on yılı aşkın reform sürecinin ardından yerel Fas ligi neden hâlâ bu projenin en zayıf halkasını temsil ediyor? Ve bugün konuşulan tedbirler, yıllara yayılan bir krizi çözmeye yeterli mi, yoksa dosya reform sürecinin sonuçlarının kendisinin daha derin bir şekilde gözden geçirilmesini mi gerektiriyor?

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