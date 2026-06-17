İspanyol "Sport" gazetesine göre, Çarşamba günü yapılan son antrenmanda İtalyan teknik direktör, sezonun açılış maçına kıyasla beş farklı oyuncuyu içeren yeni bir kadro denedi. Verilere göre, bir sonraki maçta sahaya çıkacak kadro şu şekilde olacak:
Kaleci: Alisson.
Defans: Danilo - Marquinhos - Leo Pereira - Douglas Santos.
Orta saha: Fabinho - Bruno Guimarães.
Forvet: Gabriel Martinelli - Vinícius Júnior - Igor Thiago - Luiz Henrique
Bu değişiklik, Fas karşısında beklenenin altında bir performans sergileyen bazı as oyuncuların yerine yapılmıştır. Bunların başında, ikinci yarıda oyundan alınan Casemiro ve umulan katkıyı sağlayamayan Rafinha gelmektedir. Ayrıca Lucas Paqueta orta sahada yer almayacak, Leo Pereira ise savunmanın merkezinde Gabriel Magalhães'in yerini alacaktır.