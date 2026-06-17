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Fas maçında ne oldu? Ancelotti, Rafeina’nın sürprizine hazırlanıyor

Brezilya
Dünya Kupası
Brezilya - Haiti
Haiti
Brezilya - Fas
Fas
C. Ancelotti
Raphinha
Brezilya
Haiti
ABD
Fas
İtalya

Seleção'un ölümcül kadrosu geri dönecek mi?

Brezilya milli takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki Haiti ile oynayacağı kader maçı için hazırlıklarına devam ederken, kadroda köklü değişiklikler yapılacağı tahmin ediliyor. 

Teknik direktör Carlo Ancelotti, açılış maçındaki kötü sonuçtan sonra dengeyi yeniden sağlamak ve rotayı düzeltmek amacıyla Raphinha'yı ilk 11'den çıkarmaya meyilli görünüyor.

  • Rafinha için zorlu Dünya Kupası günleri

    Rafinha zor günler geçiriyor; turnuvanın başında hayal ettiği rolü üstlenemedi. Fas ile oynanan 1-1’lik beraberlik, Seleção’nun vasat takım performansını gözler önüne serdi ve bu durum, çoğu oyuncuyu kapsayan, özellikle de Rafinha’ya odaklanan sert eleştirilerin önünü açtı.

    Brezilya basını ve geniş bir taraftar kitlesi, onun ilk 11'den çıkarılmasını talep etti. Bu nedenle, artık herhangi bir aksilik yaşama lüksü kalmayan Brezilyalılar, Cumartesi günü Philadelphia'da 3. gruptaki en zayıf takım olan Haiti milli takımıyla karşılaşacak. Ancelotti ise takıma güveni geri kazandıracak ve taraftarların gözündeki imajını iyileştirecek ikna edici bir galibiyet elde etmeyi hedefliyor.

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  • Kadroda beş kişiye varan değişiklikler

    İspanyol "Sport" gazetesine göre, Çarşamba günü yapılan son antrenmanda İtalyan teknik direktör, sezonun açılış maçına kıyasla beş farklı oyuncuyu içeren yeni bir kadro denedi. Verilere göre, bir sonraki maçta sahaya çıkacak kadro şu şekilde olacak:

    Kaleci: Alisson.

    Defans: Danilo - Marquinhos - Leo Pereira - Douglas Santos.

    Orta saha: Fabinho - Bruno Guimarães.

    Forvet: Gabriel Martinelli - Vinícius Júnior - Igor Thiago - Luiz Henrique

    Bu değişiklik, Fas karşısında beklenenin altında bir performans sergileyen bazı as oyuncuların yerine yapılmıştır. Bunların başında, ikinci yarıda oyundan alınan Casemiro ve umulan katkıyı sağlayamayan Rafinha gelmektedir. Ayrıca Lucas Paqueta orta sahada yer almayacak, Leo Pereira ise savunmanın merkezinde Gabriel Magalhães'in yerini alacaktır.

  • 4-2-4 hücum düzenine geri dönüş

    Ancelotti, bu değişikliklerle milli takımdaki görevine başladığı dönemde benimsediği hücum felsefesine (4-2-4) geri dönüyor, sahip olduğu büyük hücum gücünden yararlanıyor. Rodrigo ve Estevão’nun sakatlık nedeniyle yokluğuna rağmen, teknik direktör hızlı ve doğrudan bir hücum üçlüsü oluşturmak için Vinícius, Martinelli ve Luiz Henrique’ye güveniyor.

    Bununla birlikte, Brezilya milli takımı hâlâ net bir taktiksel kimlik arayışında. İstikrarlı oyun tarzlarına sahip Arjantin, Fransa ve İspanya milli takımlarının aksine, Seleção turnuva boyunca kademeli bir gelişim sürecinde gibi görünüyor ve şampiyonluk mücadelesinde gerekli seviyeye ulaşmayı umuyor.

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