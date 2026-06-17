Ancelotti, bu değişikliklerle milli takımdaki görevine başladığı dönemde benimsediği hücum felsefesine (4-2-4) geri dönüyor, sahip olduğu büyük hücum gücünden yararlanıyor. Rodrigo ve Estevão’nun sakatlık nedeniyle yokluğuna rağmen, teknik direktör hızlı ve doğrudan bir hücum üçlüsü oluşturmak için Vinícius, Martinelli ve Luiz Henrique’ye güveniyor.

Bununla birlikte, Brezilya milli takımı hâlâ net bir taktiksel kimlik arayışında. İstikrarlı oyun tarzlarına sahip Arjantin, Fransa ve İspanya milli takımlarının aksine, Seleção turnuva boyunca kademeli bir gelişim sürecinde gibi görünüyor ve şampiyonluk mücadelesinde gerekli seviyeye ulaşmayı umuyor.