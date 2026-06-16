Fas’ın yaşadığı aksilikten sonra ciddi endişeler… Neymar’ın pozisyonu değişecek mi?

Brezilya’nın 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Fas ile berabere kalması ciddi endişelere yol açtı. Beraberlik puanı bir yana, ilk yarıdaki vasat performans, turnuva öncesinde beş kez dünya şampiyonu olan takımın sahip olduğu güveni sarsmıştır.

Henüz bir krizden söz etmek için erken olsa da belirsizlik artıyor ve Neymar, ikinci tur başlamadan önce şüpheleri gidermek için ele alınması gereken en önemli konulardan biri olarak görülüyor.

Santoslu oyuncunun fiziksel formunu geri kazanmak için bir an önce sahalara dönmesi gerekiyor.