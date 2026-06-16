Fas’ın yaşadığı aksilikten sonra ciddi endişeler… Neymar’ın pozisyonu değişecek mi?

Aynı gazeteye göre, televizyondaki spor tartışma programları Neymar’ın yeni bir pozisyonda oynayacağı yönünde tahminlerde bulunmaya başladı. Brezilya’nın Fas’la oynadığı açılış maçında ilk 11’de yer alan forvet Igor Thiago, son zamanlarda en kötü performansını sergilemişti.
Bu nedenle, Ancelotti’nin bir basın toplantısında da belirttiği gibi, Neymar’ı 9 numara forvet pozisyonunda görme ihtimali gündeme gelebilir; özellikle de yeteneği, dar alanlarda çözüm bulmaya ve hücumda yeni ufuklar açmaya katkıda bulunabilir.
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Üstelik, savunma baskısı konusunda büyük bir çaba sarf etmesi gerekmeyecek; bu, orta saha veya oyun kurucu pozisyonunda oynaması durumunda üstlenmesi gereken bir görevdir.
Yazının sonunda şöyle denildi: “Her halükarda, Neymar henüz İtalyan teknik direktörün yönetiminde bir sınava tabi tutulmadı. Fas karşısında sergilediği ilk performans, basın ve taraftarlar arasında büyük endişe yarattı. Neymar’ın toparlanıp, Brezilya milli takımının çözmesi gereken birçok soruna çözüm olarak ortaya çıkıp çıkamayacağını göreceğiz.”