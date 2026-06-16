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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Fas’ın yaşadığı aksilikten sonra ciddi endişeler… Neymar’ın pozisyonu değişecek mi?

Brezilya - Haiti
Brezilya
Haiti
Dünya Kupası
Brezilya - Fas
Fas
Neymar
Melo
Brezilya
Haiti
ABD
Fas

Santos'un yıldızının belirsiz durumu

Brezilya’nın 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Fas ile berabere kalması ciddi endişelere yol açtı. Beraberlik puanı bir yana, ilk yarıdaki vasat performans, turnuva öncesinde beş kez dünya şampiyonu olan takımın sahip olduğu güveni sarsmıştır.

Henüz bir krizden söz etmek için erken olsa da belirsizlik artıyor ve Neymar, ikinci tur başlamadan önce şüpheleri gidermek için ele alınması gereken en önemli konulardan biri olarak görülüyor.

Santoslu oyuncunun fiziksel formunu geri kazanmak için bir an önce sahalara dönmesi gerekiyor.

  • Milo... Bir dilek ve endişe

    Neymar, Carlo Ancelotti yönetiminde henüz antrenmana çıkmadı; oyuncu, iyileşme sürecinin son aşamalarında bulunuyor. Bununla birlikte, Brezilya’nın Dünya Kupası’ndaki zorlu başlangıcı nedeniyle, Brezilya futbolunun önde gelen birçok ismi, Neymar’ı takımın ihtiyaç duyduğu çözümlerden biri olarak önerdi.

    Şu anda Brezilya televizyon dünyasının en önde gelen isimlerinden biri olan ve eski Brezilya milli takım oyuncusu Felipe Melo, Neymar'a destek çağrısında bulunurken, aynı zamanda oyuncunun fiziksel kondisyonu konusunda endişelerini dile getirdi.

    AS gazetesi, Melo’nun şu sözlerini aktardı: “Neymar’ın Haiti maçında biraz süre almasını umuyordum. Bir sonraki tur için hazır olsa bile, oynamaya ihtiyacı var. Hâlâ en kısa zamanda geri dönmesini çok umuyorum, ancak bu durum beni gerçekten endişelendirmeye başladı.”

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  • Neymar, hücumun öncüsü mü?

    Aynı gazeteye göre, televizyondaki spor tartışma programları Neymar’ın yeni bir pozisyonda oynayacağı yönünde tahminlerde bulunmaya başladı. Brezilya’nın Fas’la oynadığı açılış maçında ilk 11’de yer alan forvet Igor Thiago, son zamanlarda en kötü performansını sergilemişti.

    Bu nedenle, Ancelotti’nin bir basın toplantısında da belirttiği gibi, Neymar’ı 9 numara forvet pozisyonunda görme ihtimali gündeme gelebilir; özellikle de yeteneği, dar alanlarda çözüm bulmaya ve hücumda yeni ufuklar açmaya katkıda bulunabilir.

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    Üstelik, savunma baskısı konusunda büyük bir çaba sarf etmesi gerekmeyecek; bu, orta saha veya oyun kurucu pozisyonunda oynaması durumunda üstlenmesi gereken bir görevdir.

    Yazının sonunda şöyle denildi: “Her halükarda, Neymar henüz İtalyan teknik direktörün yönetiminde bir sınava tabi tutulmadı. Fas karşısında sergilediği ilk performans, basın ve taraftarlar arasında büyük endişe yarattı. Neymar’ın toparlanıp, Brezilya milli takımının çözmesi gereken birçok soruna çözüm olarak ortaya çıkıp çıkamayacağını göreceğiz.”

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