Senegalli futbol camiası, Teranga Aslanları’nın Dünya Kupası finallerinden erken elenmesinin ardından gergin bir dönemden geçiyor.

Senegal milli takımı, Dünya Kupası serüvenine Fransa ve Norveç'e karşı oynadığı ilk iki maçta mağlup olarak başladı, ancak Irak'ı yenerek rotasını düzeltti ve en iyi üçüncü takımlar arasında yer alarak son 32 turuna yükseldi.

32'li turda Belçika ile oynanan maçta, Sadio Mané'nin takım arkadaşları 86. dakikaya kadar 2-0 öndeydiler, ancak bu dakikadan sonra Avrupa ekibi geri dönüşe geçti ve uzatmaların ardından 3-2'lik heyecan verici bir galibiyet elde etti.

Erken elenme, Senegalli halkı arasında öfkeye neden oldu ve bu durum Futbol Federasyonu’nu teknik direktör Babi Thiao ve yardımcı antrenör kadrosunu görevden almaya itti.

Kriz bununla da kalmadı; bazı “skandal” niteliğindeki olayların kamuoyuna sızmasıyla öfke daha da tırmandı.

Senegalli taraftarlar, Afrika Uluslar Kupası’nda “Teranga Aslanları”nın gösterdiği güçlü performansın ardından Dünya Kupası’nda da ileriye gitmeyi umuyordu; ancak Afrika Uluslar Kupası finalindeki meşhur krizin ardından, Fas laneti Senegalli futbolu olumsuz etkilemiş gibi görünüyor.

Senegal, Afrika Uluslar Kupası finalinde uzatmaların ardından 1-0 galip gelmişti; ancak CAF, çekilme karmaşasının ardından daha sonra bir karar yayınlayarak şampiyonluğu Teranga Aslanları’ndan alıp Fas’a verdi.