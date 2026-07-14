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Senegal Morocco Africa Cup of Nations 2026Getty

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Fas'ın laneti, Senegalli futbolun çöküşüne neden oldu mu?

FEATURES
Dünya Kupası
Fas
Senegal
K. Koulibaly
S. Mane
P. Thiaw
Fas
Senegal

Birbiri ardına patlak veren skandallar nedeniyle Senegalli futbolu zor bir dönemden geçiyor

Senegalli futbol camiası, Teranga Aslanları’nın Dünya Kupası finallerinden erken elenmesinin ardından gergin bir dönemden geçiyor.

Senegal milli takımı, Dünya Kupası serüvenine Fransa ve Norveç'e karşı oynadığı ilk iki maçta mağlup olarak başladı, ancak Irak'ı yenerek rotasını düzeltti ve en iyi üçüncü takımlar arasında yer alarak son 32 turuna yükseldi.

32'li turda Belçika ile oynanan maçta, Sadio Mané'nin takım arkadaşları 86. dakikaya kadar 2-0 öndeydiler, ancak bu dakikadan sonra Avrupa ekibi geri dönüşe geçti ve uzatmaların ardından 3-2'lik heyecan verici bir galibiyet elde etti.

Erken elenme, Senegalli halkı arasında öfkeye neden oldu ve bu durum Futbol Federasyonu’nu teknik direktör Babi Thiao ve yardımcı antrenör kadrosunu görevden almaya itti.

Kriz bununla da kalmadı; bazı “skandal” niteliğindeki olayların kamuoyuna sızmasıyla öfke daha da tırmandı.

Senegalli taraftarlar, Afrika Uluslar Kupası’nda “Teranga Aslanları”nın gösterdiği güçlü performansın ardından Dünya Kupası’nda da ileriye gitmeyi umuyordu; ancak Afrika Uluslar Kupası finalindeki meşhur krizin ardından, Fas laneti Senegalli futbolu olumsuz etkilemiş gibi görünüyor.

Senegal, Afrika Uluslar Kupası finalinde uzatmaların ardından 1-0 galip gelmişti; ancak CAF, çekilme karmaşasının ardından daha sonra bir karar yayınlayarak şampiyonluğu Teranga Aslanları’ndan alıp Fas’a verdi.

  • Senegal v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Thiao'nun Dünya Kupası öncesi isyanı

    Bazı basın haberlerine göre, teknik direktör Babi Thiaw, sözleşmesinin sona ermesi ve yenileme konusunda bir anlaşmaya varılamaması nedeniyle isyan ettiğini ve Dünya Kupası’na katılmak üzere Senegal milli takım heyetiyle seyahat etmeyi reddettiğini açıkladı.

    Ancak Senegalli Futbol Federasyonu o dönemde bir açıklama yayınlayarak, Thiaw ile ilgili iddiaları yalanladı ve milli takımın seyahat planlarında bazı aksaklıklar yaşandığını, idari ve lojistik nedenlerle seyahatin birden fazla kez ertelendiğini vurguladı.

    "The Athletic" sitesi, Senegalli Futbol Federasyonu'nun açıklamasını yayınladı. Açıklamada, Thiaw ile meşru sözleşme görüşmelerinin sürdüğü, ancak bunların milli takımın seyahat programını hiçbir şekilde etkilemediği vurgulandı.

    "The Athletic" muhabiri Max Matthews, Dünya Kupası'nın başlamasına birkaç hafta kala teknik direktörün geleceğine dair spekülasyonların takımın atmosferi açısından olumlu olamayacağını, oyuncuların ve teknik ekibin doğal olarak bir miktar endişe ve tedirginlik hissetmesinin normal olduğunu belirtti.

    Nitekim Senegal milli takımı, Dünya Kupası’nın ilk iki maçında mütevazı bir performans sergiledi; önce Fransa’ya 1-3 yenildi, ardından Norveç’e 2-3 mağlup oldu.

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  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Koulibaly krizi, Thiago’nun kararlarına yapılan müdahaleyi ortaya çıkarıyor

    Senegal’in Norveç’e yenildiği maçta 72. dakikada kaleci Kalidou Koulibaly’nin oyundan çıkarılması, pek çok soruyu gündeme getirdi. 

    SeneNews sitesi, "Aslanlar" kampındaki kaynaklara atıfta bulunarak, kaptanın performansı beklentilerin çok altında olmasına rağmen teknik direktör Thiaw'ın Koulibaly'yi oyundan çıkarmayı planlamadığını belirtti.

    Haberde, tecrübeli savunma oyuncusunun oyundan çıkarılması kararının doğrudan teknik direktörün inisiyatifiyle alınmadığı, aksine sahadaki bazı milli takım kaptanlarının, başta Sadio Mané ve Idrissa Gaye olmak üzere, müdahalesi ve baskısı sonucu alındığına işaret edildi.

  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Senegal Milli Takımı'nın doktoru... Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı

    Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdullah Fal, milli takımın doktorunun, oyuncuların 2026 Dünya Kupası’ndaki katılımları sırasında onlara destek olmak için gerekli uzmanlık geçmişine sahip olmadığını söyledi.

    Reuters ajansı, Senegal Futbol Federasyonu'nun turnuvadaki hayal kırıklığı yaratan performansını değerlendirmek üzere düzenlediği basın toplantısında Fal'ın yaptığı açıklamaları yayınladı.

    Fal, milli takım doktorunun kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olduğunu açıkladı ve Futbol Federasyonu'nun bu sorunu geç fark ettiğini, bunun da oyuncular arasında turnuva sırasında kendilerine sunulan tıbbi desteğin kalitesine ilişkin endişelere yol açtığını belirtti.

    Senegalli Federasyon Başkanı, “Bana ulaşan gözlemlere göre, oyuncular kendilerine sunulan tıbbi destek konusunda yeterince güvende hissetmiyorlardı” dedi.

    "Oyuncuların güven duyması için ek ve ikna edici tıbbi uzmanlık sağlamamız gerekiyordu, çünkü oyuncuların sağlığı her şeyden önce gelir" diye ekledi.

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