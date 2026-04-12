Fas ile Fransa arasında... Ayub Bouadi neden hâlâ kararını vermedi?

Fransız RMC Sport kanalı Pazar günü şu başlığı taşıyan bir haber yayınladı: "Fransa mı, Fas mı? Ayoub Bouadi neden hâlâ kararını vermedi?

Ağ, Bouadi'nin geleceğinin parlak göründüğünü vurgulayarak şunları ekledi: "Lille'in orta saha oyuncusu, 18 yaşındaki bir oyuncu için dikkate değer bir olgunluk sergiliyor ve şimdiden büyük bir deneyime sahip. Fransa Ligue 1'de 58 maçta forma giydi (2 asist yaptı), Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta ve Avrupa Ligi'nde 10 maçta oynadı."

Ve ekledi: "Lille'deki olağanüstü performansı, onu Fransız genç milli takımlarına katılmaya hak kazandırdı: 16 yaş altı (8 maç), 17 yaş altı (5 maç), 18 yaş altı (3 maç), 20 yaş altı (1 maç) ve son olarak 21 yaş altı milli takımında 10 maçta forma giyip 1 gol attı.

