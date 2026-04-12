Fas ile Fransa arasında... Ayub Bouadi neden hâlâ kararını vermedi?

Dünya Kupası'nın eşiğinde beklenen sinyal

Fransız milli takımının tüm genç kategorilerinde forma giymiş olmasına rağmen, Lille kulübünün 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ayoub Bouadi, 2026 Dünya Kupası’na hazırlanan Fas milli takımının da ilgisini çekiyor.

Fransız ve Faslı yetkililerin onu ikna etmek için sürekli çaba göstermesine rağmen, Bouadi henüz kararını vermedi.

  • Umut vaat eden bir gelecek... Fransa milli takımlarında yer aldı

    Fransız RMC Sport kanalı Pazar günü şu başlığı taşıyan bir haber yayınladı: "Fransa mı, Fas mı? Ayoub Bouadi neden hâlâ kararını vermedi?

    Ağ, Bouadi'nin geleceğinin parlak göründüğünü vurgulayarak şunları ekledi: "Lille'in orta saha oyuncusu, 18 yaşındaki bir oyuncu için dikkate değer bir olgunluk sergiliyor ve şimdiden büyük bir deneyime sahip. Fransa Ligue 1'de 58 maçta forma giydi (2 asist yaptı), Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta ve Avrupa Ligi'nde 10 maçta oynadı."

    Ve ekledi: "Lille'deki olağanüstü performansı, onu Fransız genç milli takımlarına katılmaya hak kazandırdı: 16 yaş altı (8 maç), 17 yaş altı (5 maç), 18 yaş altı (3 maç), 20 yaş altı (1 maç) ve son olarak 21 yaş altı milli takımında 10 maçta forma giyip 1 gol attı.

  • Fas'ın Cazibesi

    Aynı zamanda, "Senlis'te doğan oyuncunun, anne babasının memleketi olan Fas'ta büyük bir çekiciliği olduğunu" vurguladı.

    Ve şöyle devam etti: "Atlas Aslanları, özellikle iki ay sonra 2026 Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte, Bouadi'yi kadroya katmak için yoğun çaba sarf ediyor."

    Lille'in genç oyuncusu ise Pazar günü "Téléfoot" programında verdiği röportajda şunları söyledi: "Her iki milli takımdan da teklif almak büyük bir onur."

    Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Yeni bir (sporcu) vatandaşlığına sahip olmanın bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Milli takım, bir oyuncunun kariyerinde önemli bir seçimdir ve bu konuda acele edilmemeli veya zorlanmamalı, aksine bu karar kendiliğinden ve doğal bir şekilde gelmelidir."

