Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Fas Futbol Federasyonu, Hakimi’yi sıkı bir planla koruyor

Fas
Dünya Kupası
A. Hakimi
Fas

Fas milli takımının yıldızı Ashraf Hakimi, bir Fransız mahkemesinin onu tecavüz iddiasıyla yargılanmak üzere mahkemeye sevk etme kararı sonrasında Dünya Kupası’nda tartışmaların odağı haline geldi.

Mahkeme kararı sonrasında Hakimi, sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaptı.

O zamandan beri başka herhangi bir açıklama yapmadı ve sadece sahada boy göstermekle yetindi.

"AS" gazetesi, Fas Futbol Federasyonu ve Hakimi'nin takım arkadaşlarının, Paris Saint-Germain ile iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmış olmasını gerekçe göstererek, onu bir sporcu rol modeli olarak "korumaya" karar verdiklerini bildirdi. 

İskoçya maçı sonrasında Hakimi’nin karışık bölgeye çıkması ya da en azından oradan geçmesi bekleniyordu; zira oyuncular bu bölgeden geçmekle yükümlüdür, ancak hızlı geçişleri sırasında zaman zaman sorulan sorulara cevap vermek veya konuşmak zorunda değildirler. 

  • FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP

    Hakimi, Fas Futbol Federasyonu’nun tavsiyelerini uyguluyor

    Ancak Ashraf Hakimi, Fas Futbol Federasyonu’nun tavsiyelerine uyarak ortaya çıkmadı ve doğrudan takım otobüsüne yöneldi. 

    Onun yokluğunda, bazı takım arkadaşlarına psikolojik durumu soruldu, ancak sanki soruyu duymamışlar gibi hiçbir cevap vermediler.

    "AS" gazetesi, talimatların net olduğunu ve Fas milli takımının en önemli yıldızlarından biri olan Hakimi'yi azami derecede korumak gerektiğini vurguladı; zira federasyon yetkilileri, Katar 2022'de yaşananların ardından tarihi bir fırsatla karşı karşıya olduklarını düşünüyor.

    Fas Futbol Federasyonu, Hakimi’yi çevreleyen tartışmaların spor performansını etkilemesini önlemeye çalışıyor ve konunun çözümü için adalete güveniyor. 

    • Reklam
Dünya Kupası
Fas crest
Fas
MAR
Haiti crest
Haiti
HAI