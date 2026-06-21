Fas Futbol Federasyonu, Hakimi’yi sıkı bir planla koruyor

Fas milli takımının yıldızı Ashraf Hakimi, bir Fransız mahkemesinin onu tecavüz iddiasıyla yargılanmak üzere mahkemeye sevk etme kararı sonrasında Dünya Kupası’nda tartışmaların odağı haline geldi.

Mahkeme kararı sonrasında Hakimi, sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaptı.

O zamandan beri başka herhangi bir açıklama yapmadı ve sadece sahada boy göstermekle yetindi.

"AS" gazetesi, Fas Futbol Federasyonu ve Hakimi'nin takım arkadaşlarının, Paris Saint-Germain ile iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmış olmasını gerekçe göstererek, onu bir sporcu rol modeli olarak "korumaya" karar verdiklerini bildirdi.

İskoçya maçı sonrasında Hakimi’nin karışık bölgeye çıkması ya da en azından oradan geçmesi bekleniyordu; zira oyuncular bu bölgeden geçmekle yükümlüdür, ancak hızlı geçişleri sırasında zaman zaman sorulan sorulara cevap vermek veya konuşmak zorunda değildirler.