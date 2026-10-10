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Fabio Cannavaro, 2026 Ballon d'Or için tek seçimini yaparken Kylian Mbappe'yi pas geçti
Cannavaro, Ballon d'Or tercihini yaptı
İtalya'nın simge isimlerinden Cannavaro, 2026 Ballon d'Or'u Kvaratskhelia'nın kazanması için desteğini açıkça ortaya koydu. Efsane savunmacı, PSG kanat oyuncusunun dünya futbolunun en büyük bireysel ödülünü hak ettiğini net bir şekilde belirtti.
Kvaratskhelia, geçen sezon muhteşem bir performans sergileyerek PSG'nin üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları kazanmasına yardımcı oldu. Avrupa'nın en önemli kulüp organizasyonundaki istikrarlı üstün performansı, eski Napoli yıldızının dikkatini çekti.
Kazananın 26 Ekim'de açıklanacak olmasıyla birlikte, ödülü kimin alması gerektiğine dair tartışma da giderek alevleniyor. Ancak Cannavaro, dünyanın en iyi oyuncusu olarak kimin taçlandırılması gerektiği konusunda son derece emin.
- Getty Images Sport
Şampiyonlar Ligi'nde olağanüstü şeyler
Cannavaro, Kvaratskhelia'nın Avrupa'daki etkisinin onu yarışmadaki diğer isimlerden ayırdığına inanıyor. Gürcü oyuncunun Paris Saint-Germain formasıyla ortaya koyduğu performansların seçmenler tarafından görmezden gelinemeyeceğini savundu.
"Hafızam iyidir. Sadece en son yaşananlara odaklanmam" diyen Cannavaro, Gazzetta'ya konuştu. "Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Kvaratskhelia futbol açısından en etkili oyuncuydu ve eğer seçim yapmam gerekseydi, hiç tereddüt etmezdim.
"Herkes ölçüt olarak Dünya Kupası'nı alabilir, Mbappe'yi düşünebilir ya da Messi ile kariyerini değerlendirebilir ama Kvara olağanüstü işler yaptı."
Onun etkileyici bireysel istatistiklerini hatırlarken
Cannavaro, prestijli ödülü kazanmak için tam olarak ne gerektiğini çok iyi biliyor; zira 2006'da, tam 20 yıl önce Ballon d'Or'u kendisi kazanmıştı. Kvaratskhelia da 2025-26 sezonunda ortaya koyduğu müthiş istatistiklerle bu övgüyü fazlasıyla destekledi.
Hücum oyuncusu, Paris Saint-Germain formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 48 maçta 19 gol atıp 11 asist yaptı. Bu performans, daha önce Napoli'deki tarihi döneminin ardından geldi; burada 107 maçta 30 gol ve 20 asist üretirken Serie A şampiyonluğunu da kazandı.
- Getty Images Sport
Nihai kararı beklerken
Kvaratskhelia ve onu destekleyenler, şimdi ekim ayı sonlarında düzenlenecek resmi Ballon d'Or töreni öncesinde endişeli bir bekleyişe girecek. PSG'nin hücum oyuncusu, kulüp düzeyinde geçirdiği yıldız sezonun ardından şüphesiz önde gelen adaylardan biri.
Futbol dünyası, Cannavaro'nun tahmininin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini yakında öğrenecek. Ballon d'Or'u kazanmak, bu yetenekli Gürcü milli oyuncunun sıra dışı yolculuğu için mükemmel bir taçlandırma olurdu.
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