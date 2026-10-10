Cannavaro, Kvaratskhelia'nın Avrupa'daki etkisinin onu yarışmadaki diğer isimlerden ayırdığına inanıyor. Gürcü oyuncunun Paris Saint-Germain formasıyla ortaya koyduğu performansların seçmenler tarafından görmezden gelinemeyeceğini savundu.

"Hafızam iyidir. Sadece en son yaşananlara odaklanmam" diyen Cannavaro, Gazzetta'ya konuştu. "Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Kvaratskhelia futbol açısından en etkili oyuncuydu ve eğer seçim yapmam gerekseydi, hiç tereddüt etmezdim.

"Herkes ölçüt olarak Dünya Kupası'nı alabilir, Mbappe'yi düşünebilir ya da Messi ile kariyerini değerlendirebilir ama Kvara olağanüstü işler yaptı."