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Peter McVitie ve Can Özer

Everton-Liverpool maçında büyük kavga! Merseyside Derbisi karıştı...

LiverpoolEvertonC. JonesA. DoucoureEverton - LiverpoolPremier Lig

Liverpool ve Everton arasında oynanan Merseyside derbisi, Everton'ın uzatmalarda bulduğu beraberlik golünün ardından arbedeye dönüştü.

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  • Everton, Liverpool karşısında geç de olsa eşitliği sağladı
  • Doucoure kutlaması büyük bir kavgaya yol açtı
  • Slot ve Jones da maçtan sonra kırmızı kart gördü
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