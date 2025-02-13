Everton-Liverpool maçında büyük kavga! Merseyside Derbisi karıştı...

AFPPeter McVitie ve Can ÖzerEverton-Liverpool maçında büyük kavga! Merseyside Derbisi karıştı...LiverpoolEvertonC. JonesA. DoucoureEverton - LiverpoolPremier LigLiverpool ve Everton arasında oynanan Merseyside derbisi, Everton'ın uzatmalarda bulduğu beraberlik golünün ardından arbedeye dönüştü.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowEverton, Liverpool karşısında geç de olsa eşitliği sağladıDoucoure kutlaması büyük bir kavgaya yol açtıSlot ve Jones da maçtan sonra kırmızı kart gördüFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱