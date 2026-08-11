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Everton, Crystal Palace'tan Brennan Johnson'ı transfer etti; Dwight McNeil ise ters yönde hareket etti

Transfers
B. Johnson
Everton
D. Moyes
Premier Lig

Everton, Brennan Johnson'ı Crystal Palace'tan dört yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Anlaşma kapsamında Dwight McNeil, dikkat çeken bir oyuncu takasının parçası olarak ters yönde Selhurst Park'a gidiyor.

  • Everton, kanat oyuncusunun transferini tamamladı

    Everton, Premier League'deki rakiplerinden Crystal Palace'ın dinamik kanat oyuncusu Johnson'ı resmen kadrosuna kattı. Bu transfer, yeni sezon hazırlıkları hız kazanırken Goodison Park ekibine taze enerji ve hücumda yaratıcılık getiriyor.

    25 yaşındaki Galler milli futbolcu, kulüple dört yıllık sözleşme imzaladı. Everton taraftarı, çok yönlü hücum oyuncusunun Merseyside'a gelişinin ardından takımın hücum hattına nasıl etki edeceğini merakla bekleyecek.

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  • Everton FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    McNeil, Selhurst Park'a gidiyor

    Eş zamanlı anlaşma, Goodison Park'tan dikkat çekici bir ayrılığın önünü açtı. McNeil, bonservisiyle kulüpten resmen ayrıldı ve ters yönde hareket ederek Crystal Palace'a katıldı.

    McNeil, sahada dört sezonluk özverili hizmetinin ardından takımdan ayrıldı; oyuncu, ilk olarak Temmuz 2022'de Everton'a katılmıştı. Bu doğrudan takas, iki kulübün de yaklaşan sezon öncesinde kilit taktik ihtiyaçlarını karşılamasına olanak tanıyor.

  • Kadroyu güçlendirme çalışmaları sürüyor

    Yapılandırılmış takas anlaşması, Everton yönetiminin transfer döneminin son haftalarındaki proaktif yaklaşımını gözler önüne seriyor. Kulüp, önceki temellerin üzerine inşa etmeyi hedeflerken hücumdaki kilit pozisyonları güçlendirmek öncelik oldu.

    Yönetim ekibi için yeni isimleri kadroya entegre ederken soyunma odasındaki istikrarı korumak kritik önem taşıyor. Kulüp, bu stratejik hamlelerin sahada hemen karşılık vermesini umuyor.

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  • David MoyesGetty Images

    Maçlara bakıldığında

    Kadrodaki düzenlemelerin artık kesinleşmesiyle birlikte, gözler hızla yaklaşan fikstüre çevrildi. Brennan Johnson, antrenmanlarda hemen iz bırakmayı ve teknik direktörün tercihleri arasında yer almayı hedefleyecek.

    Everton, güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflerken sıradaki kritik sınavlarına hazırlanmaya tamamen odaklanmış durumda. Takım, ligde kritik puanlar almak için bu taze ivmeden yararlanmayı umuyor.

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