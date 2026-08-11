Eş zamanlı anlaşma, Goodison Park'tan dikkat çekici bir ayrılığın önünü açtı. McNeil, bonservisiyle kulüpten resmen ayrıldı ve ters yönde hareket ederek Crystal Palace'a katıldı.

McNeil, sahada dört sezonluk özverili hizmetinin ardından takımdan ayrıldı; oyuncu, ilk olarak Temmuz 2022'de Everton'a katılmıştı. Bu doğrudan takas, iki kulübün de yaklaşan sezon öncesinde kilit taktik ihtiyaçlarını karşılamasına olanak tanıyor.