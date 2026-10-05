Getty Images Sport
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Eski Man Utd savunmacısı Marcos Rojo, Estudiantes'e dramatik dönüşünü tamamladı
Rojo için görüşmelerde önemli bir ilerleme sağlandı
TyC Sports'a göre, Rojo'nun geleceğini çevreleyen uzun soluklu saga, Racing ile Estudiantes arasında yürütülen uzun müzakerelerin ardından sona erdi. İki taraf arasında yoğun görüşmeler ve ciddi belirsizliğin ardından, tecrübeli savunmacının Avellaneda'dan ayrılıp kariyerinin sonlarına yaklaşırken üçüncü kez La Plata'ya dönmesi için sözlü anlaşmaya varıldı.
Racing, ilk etapta tecrübeli 36 yaşındaki oyuncunun ayrılığına onay verme konusunda isteksizdi; sportif direktör Diego Milito, görüşmelerin ilk aşamalarında katı bir tutum sergiledi ancak sonunda kesin "evet"i verdi. Estudiantes ise, teknik direktör Alexander Medina'nın Flamengo ile oynanacak Copa Libertadores yarı finali öncesinde sarı kart cezası birikimi nedeniyle ilk maçta cezalı olacak Leandro Gonzalez Pirez ve Tomas Palacios'tan yararlanamayacak olması sebebiyle yaklaşan savunma krizini çözmek için eski Arjantin milli futbolcusu konusunda agresif bir şekilde bastırdı.
- Getty Images Sport
Eve dönüşün mali detayları
Racing'den resmî doğrulama hâlâ beklenirken, transferin mali çerçevesi tamamen hazır. Estudiantes, Rojo'nun sözleşmesinin kalan üç ayı için yaklaşık 800.000 dolar teklif etti; ayrıca savunmacının forma giydiği ve City Bell ekibinin kazandığı her galibiyete bağlı performans bonusları da sundu.
Rojo, kariyerini her şeyin başladığı kulüpte Copa Libertadores oynayarak tamamlamaya yönelik kararlılığıyla bu transferi gerçekleştirmek için inisiyatifi kendi eline aldı. Sol ayaklı stoper, Tita Mattiusi tesislerindeki son antrenmanlara katılmayı reddetti ve Racing'in kendisine olan borcunun önemli bir kısmından feragat etmeyi kabul etti. Tüm şartların yerine getirilmesiyle birlikte Milito tutumunu yumuşattı ve savunmacının pazartesi günü Aralık 2027'ye kadar sürecek bir sözleşmeye imza atmasının önü açıldı.
Plata'da yıkılan köprüleri onarmak
Hamlenin, acil taktiksel sorunları çözmenin ötesinde, Rojo için Estudiantes taraftarlarıyla ilişkilerini düzeltme fırsatı da sunduğu görülüyor. 2020'de gerçekleşmeyen bir geri dönüşün ardından Boca Juniors'a yaptığı tartışmalı transfer, Pincha taraftarlarının büyük öfkesini ve eleştirisini çekmişti.
Yetiştiği takıma dönüşü, ona bu imajı düzeltmek ve La Plata'daki hikâyesini yeniden yazmak için bir zemin sunuyor. Savunmacı, Estudiantes'teki önceki iki döneminde 54 maça çıktı, dört gol attı ve 2009 Copa Libertadores kupasını kaldırdı.
- Getty Images Sport
Tecrübeli liderlik, kıtasal hedefleri güçlendiriyor
Rojo'nun gelişinin zamanlaması, kulübün kıtasal hedeflerinin tehlikede olduğu bir dönemde Medina'ya hemen tecrübeli bir lider kazandırıyor. Flamengo'ya karşı oynanacak kritik ilk maç hızla yaklaşırken, deneyimli oyuncunun hazır olması savunmaya tam da takımın en çok ihtiyaç duyduğu anda istikrar sağlıyor.
Sözleşmesi pazartesi günü imzalandıktan sonra tüm dikkatler doğrudan onu maç hazırlıklarına entegre etmeye çevrilecek. Estudiantes'in Brezilya devini geçerek bir kez daha Copa Libertadores finaline yükselmesine yardımcı olmak, kariyerinin başladığı kulüpte onun için kesin kapanış bölümü olacaktır.
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