Eski Man Utd savunmacısı Marcos Rojo, Estudiantes'e dramatik dönüşünü tamamladı

Racing'den resmî doğrulama hâlâ beklenirken, transferin mali çerçevesi tamamen hazır. Estudiantes, Rojo'nun sözleşmesinin kalan üç ayı için yaklaşık 800.000 dolar teklif etti; ayrıca savunmacının forma giydiği ve City Bell ekibinin kazandığı her galibiyete bağlı performans bonusları da sundu.

Rojo, kariyerini her şeyin başladığı kulüpte Copa Libertadores oynayarak tamamlamaya yönelik kararlılığıyla bu transferi gerçekleştirmek için inisiyatifi kendi eline aldı. Sol ayaklı stoper, Tita Mattiusi tesislerindeki son antrenmanlara katılmayı reddetti ve Racing'in kendisine olan borcunun önemli bir kısmından feragat etmeyi kabul etti. Tüm şartların yerine getirilmesiyle birlikte Milito tutumunu yumuşattı ve savunmacının pazartesi günü Aralık 2027'ye kadar sürecek bir sözleşmeye imza atmasının önü açıldı.