Borussia Dortmund'dan altı yılın ardından ayrılmadan kısa bir süre önce, Mike Tullberg pek de dost edinmemişti. O dönemde, 3. Lig'den düşen BVB'nin U23 takımı, Regionalliga West'te dört maç oynamıştı. Tullberg'in takımı sadece beş puan toplayabilmiş ve ligin en kötü ikinci savunmasına sahipti.
Eski bir teknik direktör haklıydı! U23 takımı, BVB'nin en büyük baş belası olmaya devam ediyor
Westfalen'ın genç yetenek merkezindeki yetkililer, daha önce hemen yeniden yükselmeyi hedef olarak belirlemekten özenle kaçınmışlardı. Ancak çoğunlukla dolaylı ifadelerle kurulan cümlelerinden, tam da bunun hedeflendiği kolayca anlaşılıyordu. Başka ne olabilir ki? BVB gibi bir kulüp, yetenekli oyuncularına profesyonel liglere geçiş için mümkün olan en üst ligi sunmak zorundadır.
Ancak Tullberg, sezonun bu çok erken aşamasında birdenbire bir "geçiş yılı"ndan bahsetmeye başladı. Yeni kurulan takımının eksiklikleri kısa sürede gözüne çarpmıştı. Danimarkalı teknik adam her zamanki acımasız tavrıyla şöyle dedi: "Talep ettiğimiz şeyin çok mu fazla olduğunu bilmiyorum. Topa sahip olamadığımız ve uzun paslar attığımız 3. Lig ile Regionalliga arasındaki fark, artık topu bizim kontrolümüzde olması ve rakibin sadece hatalarımızı beklemesi. Artık çocuklar futbol oynamalı. Teknik direktör de bunu bekliyor. Bazılarının bununla baş edemediği çok açık."
Üç hafta geçmeden Tullberg, BVB'de tarih oldu. Uzun süredir daha yüksek hedefler peşindeydi ve memleketine, FC Midtjylland'a gitti. Bu büyük değişim sürecinde bu kadar erken bir zamanda teknik direktör değiştirmek zorunda kalmak, yeni lige kötü bir başlangıçla birleşince, U23 için hiç de iyi bir başlangıç olmadı. Tullberg'in yardımcısı Daniel Rios, takım için eski bir tanıdık olsa da görevi devraldı.
Dortmund'un ikinci takımı, yükselmeden çok uzak
Tullberg'in açıklamalarının üzerinden neredeyse yedi ay geçti, Regionalliga'da 26 maç oynandı. Dortmund'un önünde hâlâ on maç varken şunu kesin olarak söyleyebiliriz: Tullberg'in sözleri haklı çıktı, sorunlara ilişkin teşhisi bugün de geçerliliğini koruyor.
Dortmund'un ikinci takımı, sadece ligin birincisi 3. Lig'e yükselme hakkı kazandığı için, yükselme yarışında geride kalmış durumda. Dördüncü sırada yer alan takımın, lider Fortuna Köln ile arasındaki puan farkı tam 15 puana çıktı. Bunun nedeni sadece U23 takımının yeni yılda da toparlanamaması ve altı maçta sadece iki galibiyet alması değil.
Takım 55 golle 18 takım arasında en iyi ikinci hücum gücüne sahip olsa da, 24 maçta sadece 11 galibiyet ve sadece üç maçta kalesini gole kapatması, 3. Lig'den düşen bir takım için oldukça zayıf bir performans. 2026'da Dortmund, ligin 16. sırasındaki Wuppertal'a karşı da, Oberhausen ve Gütersloh gibi doğrudan rakiplerine karşı da galip gelemedi.
BVB'de kimse "yükseliş" kelimesini ağzına almak istemiyor
Amatörler için istikrar, şu ana kadar pek de tanıdık bir kavram değil. Tek istikrarlı dönem, sonbaharın başlarında altı maçta dört galibiyet alındığı zamandı. Dortmundlular, çok sayıda defansif oynayan rakibi oyunlarıyla aşmakta büyük zorluklar yaşıyor. Niko Kovac'ın profesyonel takımında sıklıkla görüldüğü gibi, burada da derin savunma hatlarında boşluklar yaratacak yaratıcılık eksikliği var.
"Temel hedef aynı kalıyor," demişti NLZ direktörü Paul Schaffran kışın Ruhr Nachrichten'e, BVB'nin Köln'ün sadece beş puan gerisindeyken. Tabii ki yine "yükselme" kelimesini ağzına almadan: "İkinci yarıda bu farkı kapatabileceğimizi göz ardı etmiyorum."
Bunun başarılmaması, takımın geçtiğimiz transfer döneminde yaşamak zorunda kaldığı ciddi bir kan kaybından da kaynaklanıyor. Ben Hüning ile savunma lideri Rot-Weiss Essen'e kaptırılırken, Fortuna Düsseldorf da hücumun kilit ismi Jordi Paulina'yı kadrosuna kattı. Ayrıca üç oyuncu daha kulüpten ayrılırken, üç yeni oyuncu geldi.
BVB altyapısındaki yeni ilke: Sonuçtan çok gelişim
"Bu, her zaman bu takımın DNA'sının bir parçası olacak," diye açıkladı Schaffran. "Deneyimli oyuncular ve takımın belkesi olan isimler ayrıldığında bir boşluk oluşur – ve işte bu, sonraki neslin bu sorumluluğa alışması için bir fırsattır." Bu teoride doğru olabilir, ancak BVB'de gerçekler ve uygulamalar farklı bir tablo çiziyor. Kulüp, çoktan Regionalliga'da geçireceği bir yıla daha hazırlanmış durumda.
"Profesyonellerle net bir bağlantısı olan bir gelişim platformu oluşturmak," dedi spor direktörü Sebastian Kehl, Aralık 2023'te Dortmund'un alt yapısındaki yeni vizyon hakkında. Gençlik departmanı başkanı Thomas Broich'in öncülüğünde, artık slogan "sonuç yerine gelişim" olacak.
Ancak ikinci takıma bakıldığında, burada bir çelişki ortaya çıkıyor. Hedeflenen en üst seviyeyle bağlantı, aradaki fark sadece iki lig yerine üç lig olduğunda çok daha zor hale geliyor.
BVB'nin ikinci takımı hâlâ baş belası olmaya devam ediyor
Elbette, 17 ila 19 yaşındaki yetenekler için 4. Lig'de bile bol bol maç tecrübesi kazanmak anlamsız değildir. Ancak yukarıya doğru atılacak en iyi ara adım şüphesiz 3. Lig'dir. Bu lig, alt kademelerden yükselen ya da yeni transfer edilecek yetenekler için daha büyük bir koz ve daha umut verici bir perspektiftir.
Bu nedenle BVB, şimdi edindiği deneyimlere dayanarak, kulübün sorunlu takımıyla nasıl devam edeceği konusunda ciddi bir şekilde düşünmek zorundadır. Sadece U23'ün performansları değil, kadrosu da dalgalıydı.
Mathis Albert, Samuele Inacio veya - sakatlık nedeniyle - Luca Reggiani gibi üst düzey yetenekleri erken bir şekilde profesyonel kadroya çekmek ne kadar tutarlı bir karar olsa da, bu durum İkinci Takım'ın içindeki uyumu büyük ölçüde bozdu. Takım, farklı kadro yapısı nedeniyle hiçbir zaman sağlamlaşamadı ve taktiksel süreçler geliştiremedi; bu da, kulübün dile getirilmeyen hedeflerini destekleyecek bir üstünlük yaratmayı engelledi.
"Bunu birkaç hafta içinde başaramazsınız - özellikle de büyük bir grupla antrenman yapamıyorsanız," demişti Tullberg Ağustos ayında endişesini dile getirmişti. Önümüzdeki yaz yapılacak yeni başlangıca kadar, yetkililer bu sorunu çözmek ve U23 takımını şu anki durgunluktan kurtarmak için bir strateji belirlemelidir.
BVB II sadece dördüncü: Batı Bölgesel Ligi'nin ilk 6'sı
Sıra Takım Maçlar Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Goller Puan 1 Fortuna Köln 25 16 8 1 57:19 56 2 Rot-Weiß Oberhausen 25 14 6 5 43:28 48 3 FC Schalke 04 II 24 14 4 6 54:33 46 4 Borussia Dortmund II (D) 24 11 8 5 55:37 41 5 Bor. Mönchengladbach II 25 12 5 8 43:36 41 6 FC Gütersloh 25 11 8 6 35:28 41
