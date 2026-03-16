Eski bir teknik direktör haklıydı! U23 takımı, BVB'nin en büyük baş belası olmaya devam ediyor

Westfalen'ın genç yetenek merkezindeki yetkililer, daha önce hemen yeniden yükselmeyi hedef olarak belirlemekten özenle kaçınmışlardı. Ancak çoğunlukla dolaylı ifadelerle kurulan cümlelerinden, tam da bunun hedeflendiği kolayca anlaşılıyordu. Başka ne olabilir ki? BVB gibi bir kulüp, yetenekli oyuncularına profesyonel liglere geçiş için mümkün olan en üst ligi sunmak zorundadır.

Ancak Tullberg, sezonun bu çok erken aşamasında birdenbire bir "geçiş yılı"ndan bahsetmeye başladı. Yeni kurulan takımının eksiklikleri kısa sürede gözüne çarpmıştı. Danimarkalı teknik adam her zamanki acımasız tavrıyla şöyle dedi: "Talep ettiğimiz şeyin çok mu fazla olduğunu bilmiyorum. Topa sahip olamadığımız ve uzun paslar attığımız 3. Lig ile Regionalliga arasındaki fark, artık topu bizim kontrolümüzde olması ve rakibin sadece hatalarımızı beklemesi. Artık çocuklar futbol oynamalı. Teknik direktör de bunu bekliyor. Bazılarının bununla baş edemediği çok açık."

Üç hafta geçmeden Tullberg, BVB'de tarih oldu. Uzun süredir daha yüksek hedefler peşindeydi ve memleketine, FC Midtjylland'a gitti. Bu büyük değişim sürecinde bu kadar erken bir zamanda teknik direktör değiştirmek zorunda kalmak, yeni lige kötü bir başlangıçla birleşince, U23 için hiç de iyi bir başlangıç olmadı. Tullberg'in yardımcısı Daniel Rios, takım için eski bir tanıdık olsa da görevi devraldı.