Eski bir gelenek… Bouadi, Özil ve James senaryosuyla Real Madrid’e yaklaşıyor

Dünya Kupası’nı kadrosunu güçlendirmek için bir platform olarak kullanma konusundaki eski ve geleneksel alışkanlığını yeniden akıllara getiren bir adımla, Real Madrid, 2026 Dünya Kupası’ndaki öne çıkan oyuncuları yakından takip etmeye başladı.

Real Madrid, bu yaz transfer döneminde erkenden dişlerini gösterdi ve José Mourinho’yu teknik direktör koltuğuna geri getirmesiyle başlayan ağır toplar niteliğindeki transferlerle işe başladı. Ardından Bernardo Silva, Marc Cucurella ve Ibrahima Konaté ile resmi olarak sözleşme imzaladı; ayrıca birçok kaynaktan, Denzel Dumfries ile anlaşmaya vardığına dair güçlü söylentiler geliyor.

Bu transferlerde dikkat çeken nokta, tüm oyuncuların 2026 Dünya Kupası’nda kendi milli takımlarında forma giyecek olmalarıdır. Bu durum, İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente’nin kadroya hiçbir yerli oyuncuyu dahil etmemesinin yarattığı etkiyi bir ölçüde hafifletmektedir.