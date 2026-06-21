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Eski bir gelenek… Bouadi, Özil ve James senaryosuyla Real Madrid’e yaklaşıyor

Fas - Haiti
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Dünya Kupası
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Faslı yıldız, Real Madrid’in scoutlarının ve Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekiyor

Dünya Kupası’nı kadrosunu güçlendirmek için bir platform olarak kullanma konusundaki eski ve geleneksel alışkanlığını yeniden akıllara getiren bir adımla, Real Madrid, 2026 Dünya Kupası’ndaki öne çıkan oyuncuları yakından takip etmeye başladı.

Real Madrid, bu yaz transfer döneminde erkenden dişlerini gösterdi ve José Mourinho’yu teknik direktör koltuğuna geri getirmesiyle başlayan ağır toplar niteliğindeki transferlerle işe başladı. Ardından Bernardo Silva, Marc Cucurella ve Ibrahima Konaté ile resmi olarak sözleşme imzaladı; ayrıca birçok kaynaktan, Denzel Dumfries ile anlaşmaya vardığına dair güçlü söylentiler geliyor.

Bu transferlerde dikkat çeken nokta, tüm oyuncuların 2026 Dünya Kupası’nda kendi milli takımlarında forma giyecek olmalarıdır. Bu durum, İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente’nin kadroya hiçbir yerli oyuncuyu dahil etmemesinin yarattığı etkiyi bir ölçüde hafifletmektedir.

  • Bouadi, Real Madrid’in ilgisini çekiyor

    İspanyol AS gazetesinin genel yayın yönetmeni José Félix Díaz, Pazar günü yayınlanan makalesinde, Fransız Lille takımında forma giyen ve Atlas Karacaları’nın orta saha oyuncusu olan yükselen Faslı yıldız Ayoub Bouadi’nin, Brezilya ve İskoçya maçlarındaki dikkat çekici performansıyla gözlemcilerin beğenisini kazandıktan sonra, Madrid kulübünün bu listesine en son eklenen isim olduğunu yazdı.

    Diaz şöyle belirtti: “Real Madrid’in transfer hareketlerine yakın kaynaklara göre, yönetim turnuva boyunca öne çıkan birçok ismi yakından takip ediyor; ancak 18 yaşındaki Bouadi, ABD’de performansını izleyen büyük kulüpler arasındaki rekabetin ortasında, yükselen yetenekler arasında ‘en parlak’ olarak nitelendirildiği için olağanüstü bir ilgi görüyor.”

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  • Eski bir gelenek… Özil ve James senaryosu

    İspanyol gazeteci, Real Madrid’in Bouadi’ye yönelik bu hamlesinin, “kulübün, 2010 ve 2014 Dünya Kupası’nın ardından yaptığı gibi, Dünya Kupası’nın en göze çarpan yıldızlarıyla sözleşme imzalamak şeklindeki eski alışkanlıklarına geri dönmesi kapsamında gerçekleştiğini” vurguladı; o dönem kulüp sırasıyla Mesut Özil (Almanya), ardından sırasıyla James Rodríguez (Kolombiya) ve Keylor Navas (Kosta Rika) kadrosuna katmış, 2014 Dünya Kupası başlamadan önce ise Toni Kroos ile anlaşmıştı.

    Şöyle devam etti: “Mark Kokorela, Bernardo Silva ve Ibrahima Konaté’nin katılımıyla Real Madrid’in şu anda Dünya Kupası’nda 14 oyuncusu bulunuyor; Denzel Dumfries transferinin açıklanması bekleniyor. Tahminlere göre, turnuvanın kalan bir ayı boyunca bu sayının artması muhtemel; zira Real Madrid yönetimi, gelecek sezonun kadrosunu tamamlamak amacıyla, 40 günlük turnuva süresince ‘güçlü bir performans sergileyen tüm yıldızları’ takip etme niyetini gizlemiyor.”

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  • Bir gülümseme yeter: Vaadim, baskılardan etkilenmez

    Lille kulübünde forma giyen Bouadi, Fas’ın ilk iki maçında parladı; hücumları kurarken gösterdiği cesaret ve netlik, medyanın onu “geleceğin yeteneği” olarak nitelendirmesine neden oldu.

    İskoçya maçının ardından genç oyuncu, karışık bölgede gazetecilerin geleceği ve Real Madrid’e olası transferi hakkında yönelttiği doğrudan sorularla karşı karşıya kaldı, ancak gelecekteki planları hakkında herhangi bir açıklama yapmadan sadece gülümsemekle yetindi ve mutlu bir şekilde oradan ayrıldı.

    AS’in editörü şu şekilde sonlandırdı: “Buna karşılık, oyuncuya ve Fas milli takımına yakın kaynaklar, Bouadi’nin geleceğinin Lille’de olmayacağını vurguluyor. Bu durum, Michael Olise’nin (Bayern Münih oyuncusu) durumunu hatırlatıyor; her ikisinin de değeri Dünya Kupası’ndaki her maçla birlikte katlanarak artıyor, özellikle de Bouadi, sadece 18 yaşında milli takımda forma giymenin ve Dünya Kupası’nda ilk 11’de oynamanın getirdiği baskıdan etkilenmemiş görünüyor”.

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