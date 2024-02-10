Erling Haaland mı, Kylian Mbappe mi? Real Madrid'in yıldızı seçimini yaptı

İdil Erin Tetik
Kylian Mbappe Erling Haaland 2023-24Getty/GOAL
Kylian MbappeErling HaalandTransfersReal MadridLaLigaParis Saint-GermainLigue 1Manchester CityPremier LeagueAndriy Lunin

Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin, isimleri kulüple anılan Erling Haaland ile Kylian Mbappe arasından seçimini yaptı.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Haberin devamı aşağıda
  • Real Madrid, Haaland & Mbappe ile ilgileniyor
  • Fransız golcünün bu yaz İspanya'ya gideceği söyleniyor
  • Lunin iki isimden seçimini yaptı

Editörün Seçtikleri