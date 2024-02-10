Erling Haaland mı, Kylian Mbappe mi? Real Madrid'in yıldızı seçimini yaptı

Erling Haaland mı, Kylian Mbappe mi? Real Madrid'in yıldızı seçimini yaptıİdil Erin TetikGetty/GOALKylian MbappeErling HaalandTransfersReal MadridLaLigaParis Saint-GermainLigue 1Manchester CityPremier LeagueAndriy LuninReal Madrid'in kalecisi Andriy Lunin, isimleri kulüple anılan Erling Haaland ile Kylian Mbappe arasından seçimini yaptı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaReal Madrid, Haaland & Mbappe ile ilgileniyorFransız golcünün bu yaz İspanya'ya gideceği söyleniyorLunin iki isimden seçimini yaptı