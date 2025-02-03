Erling Haaland'dan kendisini kızdıran Gabriel'e inanılmaz yanıt!

AFPRitabrata Banerjee ve Can ÖzerErling Haaland'dan kendisini kızdıran Gabriel'e inanılmaz yanıt!E. HaalandGabrielM.CityArsenalArsenal - M.CityPremier LigHaaland, City'nin Emirates'te aldığı 5-1'lik aşağılayıcı mağlubiyetin ardından altın Premier Lig rozetini Gabriel ve Arsenal taraftarlarına gösterdi. Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaaland altın PL rozetini Gabriel'e gösterdiArsenal taraftarlarını da kızdırmaya çalıştıArsenal, City'yi 5-1 mağlup ettiFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱