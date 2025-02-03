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Ritabrata Banerjee ve Can Özer

Erling Haaland'dan kendisini kızdıran Gabriel'e inanılmaz yanıt!

E. HaalandGabrielM.CityArsenalArsenal - M.CityPremier Lig

Haaland, City'nin Emirates'te aldığı 5-1'lik aşağılayıcı mağlubiyetin ardından altın Premier Lig rozetini Gabriel ve Arsenal taraftarlarına gösterdi.

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  • Haaland altın PL rozetini Gabriel'e gösterdi
  • Arsenal taraftarlarını da kızdırmaya çalıştı
  • Arsenal, City'yi 5-1 mağlup etti
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