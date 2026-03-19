Erling Haaland, CHESS turnuvasına sürpriz bir yatırım yaptı
Küresel satranç için devrim niteliğinde bir format
Bu turnuva, dünyanın önemli şehirlerinde her yıl dört büyük turnuva düzenleyerek bu sporda devrim yaratmayı hedefliyor. Bu seçkin yarışmada, hızlı klasik, hızlı ve blitz satranç olmak üzere üç farklı disiplindeki performanslara göre kesin bir dünya şampiyonu belirlenecek.
Haaland, futbolla olan bağını açıklıyor
Manchester City'nin yıldız oyuncusu, futbol sahasında başarılı olmak için gereken becerilerin satranç oyununda ustalaşmak için gerekli olanlarla oldukça benzer olduğuna inanıyor. FIDE web sitesine konuşan Haaland, bu spora duyduğu hayranlığı dile getirerek, yüksek riskli maçlarda zihinsel keskinliğine nasıl katkıda bulunduğunu anlattı.
"Satranç inanılmaz bir oyun. Zihninizi keskinleştirdiği için futbola çok benziyor. Hızlı düşünmeniz, içgüdülerinize güvenmeniz ve birkaç hamle önceden düşünmeniz gerekiyor. Strateji ve planlama her şeydir," diye açıkladı Haaland. "Norway Chess'e yatırım yapıyorum çünkü yeni Total Chess World Championship Tour'un satrancı dünya çapındaki seyirciler için daha da büyük bir spor haline getirebileceğine inanıyorum."
Büyük ödüller ve küresel genişleme
Bu, Haaland için sadece bir tutku projesi değil; turnenin finansal desteği ve yapısı, bunun bu entelektüel spor dalı için önemli bir gelişme olduğunu gösteriyor. FIDE, yeni turnuva serisini "modern satrançtaki en önemli gelişmelerden biri" olarak nitelendirdi; pilot turnuvanın ise bu sonbaharda gerçekleşmesi planlanıyor.
Katılımcılar için de riskler yüksek. Total Chess World Championship Tour'un her sezonunda en az 2,7 milyon dolarlık (2 milyon sterlin) ödül havuzu olacak. Haaland, projenin arkasına adını ve sermayesini koyarak, her hafta sonu Etihad Stadyumu'na getirdiği heyecan ve ticari ilgiyi satranç sporuna da taşımayı umuyor.
Norveçlilerin izinden
Haaland’ın satranca olan ilgisi, ülkesinde bu sporun muazzam popülaritesi göz önüne alındığında pek de şaşırtıcı değil. Norveç, on yılı aşkın bir süredir dünya sıralamalarını domine eden ve çeşitli formatlarda sayısız şampiyonluk kazanan büyükustası Magnus Carlsen sayesinde, bu spor dalında zaten küresel bir güç konumunda.
Haaland'ın bu stratejik hamlesi, Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e yenilerek elenmesinin ardından, Avrupa'daki hayal kırıklığını geride bırakma çabasının bir parçası olarak geliyor. Norveçli "gol makinesi" dikkatini satranç tahtasına çevirirken, bu Pazar günü Carabao Kupası finalinde Arsenal ile oynayacağı belirleyici karşılaşmaya odaklanmaya devam ediyor. Haaland, bu maçta sezonun ilk yerel kupasını kazanmayı umuyor.
